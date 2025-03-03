«Ты меня не удержишь!» Всё, что мы хотели в НБА, — это дерзкий Лука Дончич

Лука Дончич снова напомнил «Клипперс», почему его считают их главным раздражителем. Теперь уже в форме «Лейкерс» он продолжает раз за разом показывать, насколько комфортно чувствует себя в матчах против этой команды.

Второе рандеву лос-анджелесских клубов за три дня Лука Дончич начал с огонька. Уже в первой четверти он забросил три хладнокровных трёхочковых со своего фирменного степбэка, набрал 12 очков и, конечно, не упустил случая «поболтать» со скамейкой «Клипперс».

«Вам стоит подняться повыше», — небрежно бросил он в сторону запасных соперника. А Джеймсу Хардену прилетело персональное сообщение: «Ты меня не удержишь!»

Видео доступно в телеграм-канале AANBA.

К этому моменту Лука выглядел так, словно готов повторить одну из своих лучших встреч против «Клипперс». Всего пару дней назад он уже оформил для «Лейкерс» победу над этим же соперником (106:102), набрав 31 очко. Но планы пошли под откос: сразу после первой четверти Дончич отправился в раздевалку, держась за бедро. И это явно заставило фанатов напрячься — травмы преследуют его весь сезон.

Долгим отдых не оказался — он вернулся уже во второй четверти. Но сразу было видно, что что-то не так: резкость исчезла, а уверенность в бросках будто осталась в раздевалке. Положение «Лейкерс» остаётся шатким. Остин Ривз и Руи Хатимура уже выбиты из строя, а Дончич — ключевая фигура их недавних побед. Теперь всё зависит от того, насколько серьёзно его состояние и сможет ли он выдерживать нужный темп до финальной сирены.

Сезон в Лос-Анджелесе для него – американские горки: то яркие вспышки, то провальные отрезки. Однако против «Клипперс» он всегда играет с огоньком. И даже если сегодняшний матч не войдёт в его личный архив шедевров, вряд ли кто-то из соперников позволит себе выдохнуть, пока он остаётся на паркете.