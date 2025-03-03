Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры Трансферы РПЛ
Показать ещё Все новости
Все новости
Париж Баскетбол — Фенербахче Стамбул. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Лука Дончич вступил в словесную перепалку с игроками Лос-Анджелес Клипперс: матч НБА от 3 марта 2025 года, Лос-Анджелес Лейкерс

«Ты меня не удержишь!» Всё, что мы хотели в НБА, — это дерзкий Лука Дончич
Артемий Берстенев
Дерзкий Лука Дончич
Аудио-версия:
Комментарии
«Клипперс» — любимый соперник словенца.

Лука Дончич снова напомнил «Клипперс», почему его считают их главным раздражителем. Теперь уже в форме «Лейкерс» он продолжает раз за разом показывать, насколько комфортно чувствует себя в матчах против этой команды.

Лука Дончич Подробнее

Второе рандеву лос-анджелесских клубов за три дня Лука Дончич начал с огонька. Уже в первой четверти он забросил три хладнокровных трёхочковых со своего фирменного степбэка, набрал 12 очков и, конечно, не упустил случая «поболтать» со скамейкой «Клипперс».

«Вам стоит подняться повыше», — небрежно бросил он в сторону запасных соперника. А Джеймсу Хардену прилетело персональное сообщение: «Ты меня не удержишь!»

Видео доступно в телеграм-канале AANBA.

К этому моменту Лука выглядел так, словно готов повторить одну из своих лучших встреч против «Клипперс». Всего пару дней назад он уже оформил для «Лейкерс» победу над этим же соперником (106:102), набрав 31 очко. Но планы пошли под откос: сразу после первой четверти Дончич отправился в раздевалку, держась за бедро. И это явно заставило фанатов напрячься — травмы преследуют его весь сезон.

Долгим отдых не оказался — он вернулся уже во второй четверти. Но сразу было видно, что что-то не так: резкость исчезла, а уверенность в бросках будто осталась в раздевалке. Положение «Лейкерс» остаётся шатким. Остин Ривз и Руи Хатимура уже выбиты из строя, а Дончич — ключевая фигура их недавних побед. Теперь всё зависит от того, насколько серьёзно его состояние и сможет ли он выдерживать нужный темп до финальной сирены.

Сезон в Лос-Анджелесе для него – американские горки: то яркие вспышки, то провальные отрезки. Однако против «Клипперс» он всегда играет с огоньком. И даже если сегодняшний матч не войдёт в его личный архив шедевров, вряд ли кто-то из соперников позволит себе выдохнуть, пока он остаётся на паркете.

НБА — регулярный чемпионат
03 марта 2025, понедельник. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
108 : 102
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 29, Кнехт - 19, Джеймс - 17, Финни-Смит - 11, Винсент - 9, Вандербилт - 8, Хэйс - 6, Милтон - 6, Джемисон - 3, Реддиш, Джеймс, Лень, Моррис
Лос-Анджелес Клипперс: Леонард - 33, Данн - 15, Харден - 13, Богданович - 12, Зубац - 12, Батюм - 6, Юбэнкс - 4, Пауэлл - 4, Коффи - 3, Миллер, Браун, Миллз
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android