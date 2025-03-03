Дюрант может уйти. Но найдётся ли команда, готовая рискнуть?

Если у вас есть Кевин, вы должны побеждать. В «Финиксе» явно это не происходит.

Если «Финикс» пролетит мимо плей-офф, предстоящее лето может стать началом большого передела. И первым на выход, скорее всего, будет Кевин Дюрант. Уже зимой «Санз» подумывали о его обмене, но, если этот сезон закончится провалом, клуб вернётся к этой идее всерьёз.

Сейчас команда болтается на 11-м месте Запада с балансом 28-32, и, чтобы зацепиться хотя бы за плей-ин, нужно отыграть 3,5 победы. Новый тренер Майк Буденхольцер пока явно не справляется: лидеры не «сцепились», а слабая скамейка только добавляет проблем. Ставка на три звезды — Дюранта, Букера и Била — пока выглядит провальной. Времени исправить ситуацию остаётся катастрофически мало.

Сам Дюрант играет круто: 26,7 очка, шесть подборов и 4,3 передачи за матч. Но ему уже 36, а контракт истекает в 2025 году. При его зарплате в $ 54,7 млн «Санз» не смогут просто так отправить его куда угодно. Кевин должен будет дать добро, и вряд ли он согласится продлить контракт с командой, которая ему не по душе. Поэтому летом «Финикс» и Дюрант, скорее всего, начнут вместе искать ему новый дом, по данным Шэмса Чарании.

Кевин Дюрант, сезон-2024/2025 Фото: Kevin Sousa/Getty Images

Главный претендент — «Даллас». Техас для Дюранта — родные края, да и связь с Кайри Ирвингом давно налажена: они играли вместе в «Бруклине» и за сборную США. «Маверикс» с ним станут полноценным претендентом на титул. Но за такую сделку придётся заплатить: клубу, вероятно, придётся расстаться с ротационными игроками вроде Пи Джея Вашингтона и Дэниела Гэффорда.

Второй вариант — возвращение в «Голден Стэйт». Зимой «Уорриорз» уже пытались заманить Кевина обратно, но тогда он не захотел дёргаться посреди сезона. Летом ситуация может измениться, но после обмена Джимми Батлера у «Уорриорз» почти не осталось активов. Скорее всего, в сделку придётся вписать Жонатана Кумингу и драфт-пики.

Другие кандидаты тоже подтянутся ближе к межсезонью, но «Финикс» не станет торопиться. За Дюранта в 2023-м они отдали слишком много и теперь будут выжимать максимум из любой сделки. Переговоры могут затянуться, однако одно уже ясно: Кевин наверняка снова станет главной фигурой громкого обмена.