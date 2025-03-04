Сезон на волоске, и теперь «Маверикс» остаётся только молиться на Энтони Дэвиса.

Жуткая травма Кайри Ирвинга — кошмар для «Далласа». Без Дончича некому брать игру на себя

«Даллас» попал в серьёзную передрягу: их звёздный разыгрывающий Кайри Ирвинг получил травму колена в матче с «Сакраменто» (98:122). В одном из игровых эпизодов он столкнулся коленом с Демаром Дерозаном, после чего потерял равновесие и неудачно приземлился. Камеры зафиксировали момент, когда его колено ушло в неестественное положение. После чего Кайри несколько секунд лежал, не в силах подняться.

Несмотря на боль и явный дискомфорт, Ирвинг стиснул зубы, исполнил штрафные, но уйти с площадки самостоятельно не смог — его буквально вынесли партнёры, включая Энтони Дэвиса. Позже инсайдер Крис Хэйнс сообщил неутешительное: у Кайри как минимум растяжение связок левого колена, и возвращения в игру ждать не стоит.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот момент может круто перевернуть расклад для «Маверикс». После того как Лука Дончич отправился покорять «Лейкерс», именно Ирвинг взял на себя роль главного дирижёра атак и безоговорочного лидера. В феврале он значительно увеличил свою результативность: в среднем 27,8 очка, 5,9 подбора и 4,2 передачи за матч. Благодаря его привычной магии с мячом «Даллас» держался на плаву, несмотря на кадровые дыры в составе.

Теперь перед «бродягами» встаёт непростая задача — как перезагрузить игру без Кайри? Энтони Дэвис, недавно примкнувший к клубу, может попытаться взять команду на свои плечи, но сможет ли он справиться с ролью главного плеймейкера — большой вопрос.

Энтони Дэвис, сезон-2024/2025 Фото: Sean M. Haffey/Getty Images

Ситуацию усугубляют дыры в передней линии: Пи Джей Вашингтон уже выбыл из-за травмы голеностопа, а основные «большие» недоступны из-за повреждений. Если повреждение Ирвинга окажется не слишком серьёзным, он может вернуться на паркет через пару недель.

Но если диагноз ухудшится, сезон для защитника может закончиться, оставив «Маверикс» в непростом положении. В таком случае придётся срочно менять тактику и искать новые решения. Пока же «Даллас» завис в неопределённости, а их амбиции на успешный финиш сезона повисли на волоске.