«Голден Стэйт» c Джимми Батлером побеждает! Но мы все знаем — они могут лучше

Матч с «Шарлотт» должен был стать для «Голден Стэйт» удобным шансом поднять боевой дух после провала с «Филадельфией». Но даже против одного из аутсайдеров Востока «Уорриорз» умудрились забуксовать. Команда выглядела неубедительно, особенно в атаке, но всё же сумела выжать максимум из слабых мест соперника.

Стефен Карри, как и полагается, взял на себя роль дирижёра, однако его бросок явно капризничал — лишь 6/14 с игры и 3/9 из-за дуги. Однако Стеф нашёл, чем компенсировать эту нестабильность, раздав 10 передач и хоть как-то уравновесив атаки, которые отчаянно буксовали даже с хороших позиций. Самое обидное — процент реализации: даже против дырявой обороны «Хорнетс» мячу упорно не хотелось падать в кольцо.

Карри не остался в одиночестве — поддержку ему обеспечили другие. Бадди Хилд, вышедший со скамейки, выдал чуть ли не лучший матч за последнее время. Его 22 очка при 8 из 14 с игры сделали его одним из самых заметных игроков. Не отставал и Брэндин Подзиемски: молодой защитник оформил мощный дабл-дабл с 19 очками и 11 подборами, а заодно впечатлил активностью в обороне.

Стефен Карри Фото: David Jensen/Getty Images

«Шарлотт» же поставил всё на индивидуальный класс лидеров. Майлз Бриджес показал, почему он главная угроза соперника, набрав внушительные 35 очков (11 из 20 с игры). Форвард одинаково уверенно атаковал как издали, так и со средней дистанции, не забывая лезть под кольцо. Ламело Болл, хоть и не блистал стабильностью (8 из 21 с игры), внёс свой вклад: 25 очков, девять подборов, семь передач. Центровой Марк Уильямс добавил в «краске», собрав дабл-дабл (12 очков, 13 подборов). Но всё это осталось лишь статистикой — на итог матча они повлиять не смогли.

Главный прокол «Хорнетс» — катастрофическая точность. Всего 39,5% с игры и жалкие 27,5% из-за дуги. С такими цифрами даже нестабильный «Голден Стэйт» смотрелся фаворитом. Да, «Уорриорз» тоже не блистали в атаке, но их процент всё же был чуть выше — и этого оказалось достаточно.

Ещё один ключевой момент — потери. «Шарлотт» умудрился растерять мяч 17 раз, тогда как «Голден Стэйт» ограничился всего восемью. Команда Керра мастерски воспользовалась ошибками соперника, набрав 16 очков на этом фоне, а сама позволила «Хорнетс» выжать всего четыре очка из своих редких потерь. Именно эта разница и стала решающей в игре.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Ещё один показатель слабости «Хорнетс» — практически нулевая поддержка от скамейки. Вся игра команды держалась на четырёх баскетболистах, которые набрали 82 из 101 очка. Остальные были лишь декорацией, и это стало серьёзной проблемой. Четыре баскетболиста «Шарлотт» завершили матч с нулём в графе очков, что только подчёркивает, насколько ограничен потенциал команды.

«Уорриорз» выдали далеко не шедевр, но всё же сделали своё дело. Итоговый счёт — 119:101. Впереди их ждёт серьёзное испытание с «Нью-Йорком» в «Мэдисон Сквер Гарден». Если точность останется на этом же уровне, в следующем матче победу достать будет куда сложнее. А с Джимми Батлером «воины» уже имеют в своём активе восемь побед при одном поражении.