Всё ещё достоин! Как изменились игра Егора Дёмина и его позиции на драфте НБА?

Наступил март, а значит, совсем скоро нас ждёт плей-офф студенческой американской лиги NCAA, именуемое как «Мартовское безумие». Зрителей из России, естественно, интересуют команды с нашими баскетболистами. Егор Дёмин с университетом Бригама Янга (BYU) не знает поражений на протяжении шести матчей кряду, показывая отличную командную и индивидуальную игру. На очереди последние две встречи регулярного чемпионата: с кем подопечным главного тренера Кевина Янга предстоит сыграть на этой неделе?

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Команда с россиянином в составе на прошлой неделе обыграла университет штата Аризона (91:81) и университет Западной Вирджинии (77:56). Победы были добыты очень уверенно. В первом из этих матчей Дёмин полностью сосредоточился на том, чтобы руководить игрой своей команды. Всё из-за того, что бросок у него не шёл, а у его напарника Ричи Сондерса в корзину залетало практически всё. В итоге россиянин набрал два очка, четыре подбора и 10 передач (лучший во встрече). С Западной Вирджинией Егор чувствовал себя увереннее: 15 очков (второй результат в матче), шесть подборов и три передачи.

На этой неделе BYU предстоит сразиться с университетом штата Айова (Iowa State Cyclones). В этом сезоне команды ещё не играли между собой в конференции BIG12. Соперник Дёмина занимает 10-е место в национальном рейтинге NCAA — топ-25 лучших команд лиги. Правда, результат у «циклонов» аналогичный университету Бригама Янга — 12 побед при шести поражениях. Айова недавно проиграла лидеру конференции Хьюстону и довольно слабой Оклахоме. Тем не менее выступление на домашней площадке и в целом хорошая игра в сезоне делает их фаворитом противостояния с Дёминым и компанией. По данным ESPN Analytics, «циклоны» имеют 74,7% вероятности на победу в матче с BYU. Впрочем, как все уже не раз видели, в NCAA может произойти всё что угодно. Встреча состоится 5 марта в 5:00 мск.

Егор Дёмин Фото: x.com/BYUMBB

9 марта в 6:00 пройдёт заключительный матч регулярного чемпионата для BYU. Команде Кевина Янга будет противостоять уже знакомый соперник — университет Юты (Utah Utes). Дёмин и компания 19 января в овертайме уступили этому оппоненту со счётом 72:73 ОТ. Сам Егор тогда выступил не лучшим образом: девять очков, шесть подборов и две передачи, а также реализовал 4 из 12 бросков с игры. Тогда университет Бригама Янга играл на выезде, теперь учебному заведению предстоит домашняя встреча. К тому же невероятно важная, так как сейчас идёт борьба за место в турнире конференции BIG12!

Команды, которые займут с первого по четвёртое места по итогам регулярки, начнут свой путь в турнире сразу же с четвертьфинала, тем самым минуя две стадии. Только Хьюстон застолбил за собой первую строчку, а другие университеты борются за позиции. На прошлой неделе BYU попал в национальный рейтинг — на 25-е место, а после отличного выступления и двух побед кряду команда поднялась выше — теперь она 23-я в списке лучших. В общем, борьба за три оставшихся места в четвертьфинале развернётся между четырьмя командами. Если состав во главе с Дёминым обыграет Айову, то с огромной долей вероятности закончит регулярку в четвёрке лучших.

Предварительные позиции Егора Дёмина на драфте НБА Фото: «Чемпионат»/Getty Images

С турнирными перипетиями разобрались. Настало время обсудить положение Егора в мок-драфтах авторитетных изданий. NBA Draft Room, HoopsHype и CBS Sports крайне редко меняют свои позиции в предварительном рейтинге. А вот первые три издания тщательнее следят за талантами и один или даже два раза месяц делают изменения. Tankathon весьма категорично отреагировал на падение статистических показателей Егора, хотя всё время до этого россиянин был в топ-10 их списка. Большинство аналитиков уверены в том, что Дёмин — лотерейный пик на драфте 2025 года.

18-летний талант в этом сезоне успешно использует своё главное оружие — баскетбольный IQ и умение найти партнёра в любом месте на паркете. Егор продолжает работать над броском, который является пока его ахиллесовой пятой. Нельзя не отметить прирост мышечной массы. Если сравнивать фото, когда Дёмин только попал в BYU, и сделанные совсем недавно, разница будет очевидна. Работа кипит, выбран правильный вектор развития, значит, всё движется в верном направлении! Впереди важнейшие матчи регулярки, а с 11 марта уже стартует турнир конференции BIG 12, команда россиянина начнёт свой путь либо с 12 марта, либо с 13-го. Всё зависит от того, какое место BYU займёт по итогам чемпионата.

До драфта НБА — 2025 осталось: