Деньги диктуют правила. Неужели «Даллас» переедет из-за ставок и казино?

Уход Луки Дончича из «Даллас Маверикс» вызвал целую цепочку событий, которые никто никогда в жизни не мог представить. А что, если мы вам скажем, что руководство и владельцы могут спокойно перевести команду с 45-летней историей нахождения в одном городе в другой? И всему виной тут, конечно же, жажда наживы!

Деньги правят миром. Это давно известный факт. В 2023 году владелец «Маверикс» Марк Кьюбан продал свою мажоритарную часть акций Мириам Адельсон, вдове основателя компании Las Vegas Sands Шелдона Адельсона, которая владеет многочисленным количеством казино, начиная от Лас-Вегаса, заканчивая курортом Марина-Бэй в Сингапуре. Шелдон ушёл из жизни в 2021 году, следовательно, все активы перешли его жене. С баскетболом семья никогда не была связана, занимаясь всю жизнь прежде всего бизнесом. Правда, стоит отдать должное Мириам — она является известным врачом и жертвует много средств на благотворительность и науку.

Мириам Адельсон Фото: Chip Somodevilla/Getty Images

Вернёмся к «Далласу». Как только семья Адельсон стала основным владельцем клуба, то на пост управляющего был назначен Патрик Дюмон — зять Мириам. Также бизнесмен вошёл в совет директоров клуба, а ещё играл немаловажную роль в принятии решений по обменам и любым сделкам. Уход Луки Дончича из стана «бродяг» — вина не только генерального менеджера Нико Харрисона, но и Патрика, так как без его ведома дела теперь не ведутся. Так почему же довольно легендарная франшиза из Техаса с огромным количеством фанатов по всему миру может неожиданно переехать в Лас-Вегас?

Во-первых, семья Адельсон ведёт свои дела из Лас-Вегаса. Они не собираются переезжать из того места, которое приносит им колоссальную прибыль, и они — буквально боги города. Во-вторых, никто и не скрывал, что для них «Маверикс» — прежде всего бизнес, а не дань баскетбольным традициям и фанатам. Ещё когда был жив Шелдон, семейство всеми силами хотело зайти в Техас со своим игорным бизнесом. Правда, во втором по численности населения штате США казино и ставки запрещены на законодательном уровне — прописано в конституции. Поговаривают, Адельсоны даже подкупали чиновников и людей, близких к выборочной комиссии, которые занимаются вопросами, связанными с поправками в конституцию. На то они и слухи.

В Техасе комиссия по внедрению новых поправок в конституцию заседает 140 дней с января по июль, а затем уходит в отпуск на полтора года. Интересный график, конечно… У Адельсонов в 2021 и 2023 году не получилось добиться успеха в этом вопросе, поэтому если и в 2025-м не удастся, то семейство всерьёз может задуматься о переезде клуба в Лас-Вегас. Для них это было бы успехом, так как это привлечёт поток людей в их многочисленные казино по всему городу. Фанаты «Далласа» сейчас недовольны не только обменом Дончича, но и ухудшением результатов, которые уже связаны с травмами Кайри Ирвинга, Энтони Дэвиса, Дерека Лайвли и Дэниела Гэффорда. Кто-то бойкотирует походы на арену, кто-то желает всем руководителям команды убираться из города подальше, а кто-то и вовсе призывает к радикальным вещам — смерти и подобным ужасным деяниям.

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«Маверикс» спокойно согласились вернуть деньги за абонементы всем желающим фанатам в этом сезоне на фоне такой негативной реакции. Тем не менее в чемпионате-2025/2026 команда решила поднять цены на билеты аж на 8,61%. Многие думают, что это связано как раз с возможным переездом команды в Лас-Вегас. Это уже не новый рынок для лиги, так как в этом городе проводятся полуфиналы и финал Кубка НБА. Летняя лига — аналогично. Слухи о создании клуба в Лас-Вегасе ходят уже не первый год, а зачем создавать с нуля, если можно просто перевести существующий и продолжать «рубить» деньги?

Вряд ли бизнесмены будут ждать до 2027 года, когда в следующий раз соберётся комиссия, если у них не получится легализовать ставки в 2025-м. Наверное, для них действительно будет легче переехать в Лас-Вегас. Правда, непонятно, как к этому отнесутся болельщики в Далласе и сама НБА, но вопросов пока огромное количество, а ответы будут нас ждать в будущем.