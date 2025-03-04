Трампа ненавидят почти все в НБА. Легенда лиги объяснил, как надо вести себя с президентом

Недавние заявления Чарльза Баркли о Дональде Трампе, политике и отношении спортсменов к визитам в Белый дом вызвали широкий резонанс. Если год назад он без колебаний разносил чернокожих сторонников Трампа, то теперь его риторика заметно смягчилась.

Вернёмся к марту 2024-го, когда Баркли, увидев афроамериканца в футболке с арестантской фотографией Трампа, уверенно заявил, что «вмазал бы ему в лицо». Тогда он считал, что ставить экс-президента на одну линию с жертвами расовой дискриминации — это верх неуважения. Но сегодня голос Баркли уже звучит иначе: он готов встретиться с Трампом и, по его словам, отнестись к нему «с уважением и достоинством, которого тот заслуживает».

Дональд Трамп Фото: Scott Olson/Getty Images

Изменение тона Баркли заметно, но это вовсе не значит, что он поменял своё мнение о Трампе. Он по-прежнему категоричен: никогда бы не отдал за него свой голос. Однако теперь он делает акцент на другом — на уважении к самому институту президентства, даже если носитель этой должности вызывает споры. В пример экс-баскетболист приводит спортивные команды, которые демонстративно отказываются посещать Белый дом, если там находится президент, чья политика им не по душе. Для Баркли это выглядит абсурдно.

«Меня это всегда раздражало. С какого это момента мы решили, что можем игнорировать Белый дом только потому, что нам не нравится президент?» — заявляет он. По его мнению, такой отказ — это не принципиальная позиция, а скорее пренебрежение к государственной традиции, которая должна быть выше личных симпатий.

Эти заявления Баркли прозвучали на фоне недавних слухов о том, что «Филадельфия Иглз» из НФЛ может отказаться от посещения Белого дома после своей победы в Супербоуле. Однако команда быстро развеяла эти домыслы, заявив, что готова принять приглашение. Баркли одобрил их позицию, напомнив, что визит в Белый дом — это не демонстрация согласия с политикой президента, а выражение уважения к самой должности.

Чарльз Баркли Фото: Cliff Hawkins/Getty Images

При этом Баркли сохраняет свою прямолинейность в оценке выборов 2024 года. В одном из интервью он заявил, что Джо Байдену «давно пора уступить место», но это не значит, что он готов встать на сторону Трампа. Баркли критикует обе стороны, однако остаётся непреклонным в убеждении, что спортсмены должны уметь разделять личные политические взгляды и уважение к государственным институтам.

Баркли всегда славился своей прямолинейностью. Его слова неизменно вызывают шум, но угождать публике — это явно не его стиль. Даже сейчас, смягчая тон, он остаётся верен своей логике: критикуя конкретные заявления Трампа, Чарльз всё же настаивает на важности уважения к президентскому посту.

Сегодня спорт и политика переплелись настолько тесно, что разделить их практически невозможно. Спортсмены всё чаще используют свою популярность, чтобы говорить о социальных проблемах, а болельщики всё больше смотрят не только на их игру, но и на их политические взгляды. В этом контексте слова Баркли звучат ожидаемо — он всего лишь напоминает, что, несмотря на всю политизацию, спорт всё же должен оставаться спортом.