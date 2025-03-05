50 000 очков в НБА! Леброн Джеймс — первый. Есть ли шансы у кого-то ещё на такое величие?

Матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Орлеан Пеликанс» завершился со счётом 136:115 в пользу «озёрников». Лука Дончич и Леброн Джеймс продемонстрировали игру суперзвёздного уровня, набрав на двоих 64 очка, при 16 подборах и 21 передаче. «Лейкерс» продлили победную серию до семи матчей и продолжают удерживать второе место в Западной конференции.

Лука Дончич постепенно адаптируется и с каждым матчем всё больше напоминает самого себя в оптимальной форме. Леброн же вновь провёл выдающуюся игру в 2025 году, выступая так, будто ему не 40, а 30 лет. Примечательно, что Джеймс стал приносить команде больше пользы в защите, поскольку теперь ему не приходится нести основную нагрузку в атаке.

Это серьёзно помогает «Лейкерс» в обороне, хотя казалось, что после ухода Энтони Дэвиса защита команды значительно ослабнет. Однако пока всё складывается наоборот. Тактика Джей Джей Редика заключается в том, чтобы позволять соперникам выполнять большое количество трёхочковых бросков, создавая при этом плотность в трёхсекундной зоне. Конечно, стоит учитывать, что «Лейкерс» ещё и везёт: в последние игры их оппоненты реализуют дальние броски с крайне низким процентом. В этом матче «Пеликанс» тоже не сумели наладить точность, забросив лишь 26,5% трёхочковых.

Леброн Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Но главной темой этой игры стал очередной феноменальный рекорд Леброна — он преодолел отметку в 50 000 очков за карьеру (с учётом плей-офф). В НБА принято считать индивидуальные рекорды исключительно по регулярному сезону, и в этом плане Леброн тоже далеко на вершине. Однако если учитывать также показатели плей-офф, то его достижения становятся ещё более недосягаемыми.

В постсезонах Джеймс набрал уже 8162 очка, с огромным отрывом опережая Майкла Джордана (5987). В процентном соотношении это преимущество составляет 36,33% — абсолютно невероятный разрыв. Чтобы создать аналогичную разницу в списке лучших снайперов регулярных сезонов, Леброну пришлось бы набрать 52 333 очка, то есть ещё более 10 тысяч.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Это говорит о том, что доминирование Леброна в количественных показателях в плей-офф даже выше, чем в регулярных сезонах. А если объединять статистику, то его превосходство становится ещё более внушительным. Думается, для пиарщиков Короля такой подход весьма выгоден — и при этом совершенно оправдан. Наверняка вы же не слышали раньше, чтобы считали количество очков вместе, это всё неспроста сейчас происходит.

Леброн уже установил рекорд по количеству сыгранных минут в истории НБА. А теперь, с приходом Дончича, его карьера может продлиться ещё дольше. В таком случае его превосходство практически во всех статистических категориях станет настолько колоссальным, что представить игрока, который мог бы его догнать, будет просто невозможно. Разве что лига кардинально изменится и появится свой Уилт Чемберлен, которому, однако, придётся провести на площадке более 20 сезонов, постоянно оказываясь на самых поздних стадиях плей-офф.

Леброн Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

Таким образом, Джеймс не только демонстрирует невероятное долголетие, но и напоминает, на каком стабильно высоком уровне он играет всю карьеру. Не стоит забывать, что с 2011 по 2018 год Леброн выходил в финал НБА восемь раз подряд. В условиях нынешней конкуренции в лиге такой результат кажется практически недостижимым. А это значит меньше матчей плей-офф, меньше набранных очков и других статистических достижений.

И самое главное — он ещё не завершил карьеру! Судя по игре «Лейкерс», команда способна на серьёзный поход в плей-офф и в этом сезоне, а Леброн продолжит расширять границы нашего понимания того, насколько долговечным может быть великий атлет.