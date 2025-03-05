Пятёрка лучших нижегородцев. Выбираем «ЧемпMVP» в составе «Пари НН» за февраль

В рамках нынешнего сезона Единой лиги ВТБ читатели «Чемпионата» и болельщики баскетбольного клуба «Пари НН» выбирают лучшего игрока месяца в составе нижегородской команды. Весной пройдёт голосование за награду лучшему игроку всего сезона, которая называется «ЧемпMVP». Мы отобрали пятерых баскетболистов, которые стали претендентами на неё по итогам февраля. Обладателем награды в прошлом месяце стал Зак Наталл.
В феврале нижегородцы провели пять матчей — с УНИКСом, «Автодором», ЦСКА, МБА-МАИ и «Пармой». Подопечные Сергея Козина одержали на этом отрезке одну победу и опустились на седьмое место в турнирной таблице Единой лиги.
«Чемпионат» предлагает определить лучшего игрока в составе нижегородского клуба за минувший месяц. В ходе голосования баскетболисты будут распределяться по местам — рейтинг полностью зависит от голосов читателей «Чемпионата» и формируется в онлайн-режиме.
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Игорь Вольхин
3 матча, 12,0 очка, 3,3 подбора, 2,0 передачи, 15,3 ЭФФ
Вольхин сыграл за «Пари НН» лишь три матча, но получил от нас уайлд-кард в итоговую пятёрку. Игорь пришёлся ко двору нижегородцам и уже становится полноценным игроком стартового состава. В триумфальном матче с «Локомотивом-Кубань» Вольхин оформил 16+6, а в матче с «Пармой» у него случился карьер-хай — 26 очков (8/11 из-за дуги). Также в той игре он сделал решающий блок-шот, а затем влепил «похоронный» трёхочковый.
Александр Чадов
5 матчей, 5,4 очка, 3,4 подбора, 2,0 передачи, 6,2 ЭФФ
Александр Чадов два месяца подряд забирал награду «ЧемпMVP», но по итогам января оформить «три-пит» не смог. В январе он стал игроком с наименьшим показателем эффективности среди других баскетболистов пятёрки. В феврале это повторилось. Провальных матчей не было, но и какой-то выделить со знаком плюс тоже сложно. Рабочий трудовой месяц от Чадова.
Артём Антипов
5 матчей, 8,2 очка, 4,0 подбора, 8,8 ЭФФ
20-летний баскетболист третий месяц подряд претендует на то, чтобы стать лучшим игроком «Пари НН». Артём достаточно органично влился в состав команды Единой лиги и достойно себя проявляет. От него в феврале было очень много хороших матчей. В частности, с УНИКСом (11 очков и шесть подборов), а также с «Пармой» (12 очков и восемь подборов). Антипов продолжает прогрессировать от месяца к месяцу.
Александр Хоменко
5 матчей, 16,0 очка, 3,2 подбора, 4,0 передачи, 1,4 перехвата, 20,2 ЭФФ
В декабре Александр стал лучшим игроком «Пари НН» по эффективности, в январе — вторым. В феврале же он вновь лучший по этому показателю. Хоменко, который проводит первый сезон в нижегородской команде, полноценно обрёл себя и является неотъемлемой частью состава. Отдельно стоит выделить его перформанс в матче с ЦСКА, чьим воспитанником он является. Бывшей команде Хоменко наколотил 26 очков.
Неманья Джуришич
5 матчей, 14,4 очка, 4,8 подбора, 3,8 передачи, 1,4 перехвата, 16,6 ЭФФ
Черногорец в четвёртый раз за этот сезон попадает в топ-5 кандидатов на награду «ЧемпMVP» месяца. Он очень ударно провёл второй месяц года, и невозможно выделить какой-то матч, практически все были у него на высоте. Самая результативная игра пришлась на встречу с ЦСКА — 19 очков. Дважды Джуришич набирал по 17 очков, один раз — 13.