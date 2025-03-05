Как угробить франшизу НБА за 30 дней

Ещё месяц назад «Даллас» был в самой гуще борьбы за плей-офф и выглядел как команда, готовая бросить вызов лидерам Запада. На 1 февраля они держались на девятом месте с приличным балансом 26-23, а возвращение Кайри Ирвинга и скорое восстановление Луки Дончича вселяли надежду на светлое будущее. Но за каких-то 30 дней всё пошло под откос — сезон «Маверикс» превратился в череду провалов, а будущее франшизы окуталось густым туманом.

Всё началось с обмена, который перевернул будущее команды с ног на голову. 2 февраля «Маверикс» шокировали всех, отправив Луку Дончича в «Лейкерс» в обмен на Энтони Дэвиса и Макса Кристи. Решение вызвало бурю эмоций: расставание с одним из самых ярких игроков НБА в 25 лет (на тот момент) выглядело как шаг на грани безумия. В клубе оправдывались сомнениями в необходимости супермаксимального контракта для Дончича и желанием усилить защиту. Но фанаты не простили такого предательства, тогда как руководство стояло на своём — мол, теперь команда стала более сбалансированной.

Дебют Дэвиса в составе «бродяг» лишь на короткий миг оправдал ожидания. В матче с «Хьюстоном» он выдал роскошную статистику: 26 очков, 16 подборов и семь передач, демонстрируя свою фирменную доминирующую игру. Однако уже в третьей четверти всё рухнуло: бигмен получил травму паха. Диагноз — растяжение приводящей мышцы, и впереди четыре-шесть недель восстановления (по некоторым данным, «большой» и вовсе пропустит остаток сезона). Итог? «Маверикс» потеряли своего нового лидера практически сразу после его первого выхода на паркет.

Проблемы продолжали сыпаться как снег на голову. Уже 10 февраля «Маверикс» лишились последнего здорового центрового: Дэниел Гэффорд выбыл на неопределённый срок из-за травмы колена. С учётом отсутствия Дэвиса и давно травмированного Дерека Лайвли команда осталась абсолютно беззащитной в трёхсекундной зоне. Итог? «Маверикс» провалились в обороне, а соперники начали стабильно набирать во встречах с ними по 50+ очков в «краске», как на тренировке.

Болельщики «Даллас Маверикс», сезон-2024/2025 Фото: Sam Hodde/Getty Images

На фоне всего этого недоразумения руководство клуба решило подлить масла в огонь. В начале марта, игнорируя нарастающее недовольство болельщиков, оно объявило о повышении цен на абонементы на 8,6% в следующем сезоне. С учётом того, что команда к тому моменту находилась в глубоком кризисе, реакция фанатов была ожидаемо яростной. Уже на ближайших домашних матчах трибуны заметно опустели, а в соцсетях набирали обороты призывы к бойкоту клуба.

Финальный гвоздь в крышку сезона «Маверикс» был забит 4 марта. В игре с «Сакраменто» Кайри Ирвинг, последний здоровый лидер команды, получил серьёзную травму — разрыв крестообразных связок колена, что фактически завершило его сезон. Этот удар окончательно похоронил надежды «бродяг» на какую-либо конкурентоспособность.

Сегодня «Маверикс» балансируют на грани вылета из плей-ина, рискуя окончательно остаться за бортом постсезона. Всего за месяц команда скатилась с позиции относительно стабильного участника плей-офф до глубочайшего кризиса. Будущее клуба окутано туманом: неизвестно, сможет ли Энтони Дэвис вернуть свою форму, насколько серьёзно скажется травма Ирвинга и какие ходы предпримет руководство. Этот месяц стал одним из самых тяжёлых в истории франшизы, и на возвращение к нормальности потребуется немало времени.