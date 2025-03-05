100-очковый рекорд в НБА? Игравший тогда русский рассказал, как всё было на самом деле

2 марта поклонники баскетбола отметили очередную, уже 63-ю годовщину с момента установления выдающегося рекорда. Фактурный даже по нынешним меркам — а по тем так и вовсе гигант — центровой Уилт Чемберлен (216 см) набрал 100 очков. Парень сделал это не на заднем дворе своего дома, а в матче Национальной баскетбольной ассоциации. Уилт тогда выступал за «Филадельфию Уорриорз», а сотку он отгрузил «Нью-Йорк Никс». Свидетелями невероятного достижения повезло стать немногим. Игру не показывали по телевидению, а посещаемость арен в то время сильно отличалась от наших дней. Так что очевидцами того невероятного события стали всего несколько тысяч человек. Но время шло, а с ним кое-что забывалось, придумывалось или просто искажалось.

Почему матч проводился не на домашней арене «Филадельфии»? Почему есть несколько версий итогового счёта? Почему не сохранилось полной аудиозаписи игры? Почему, почему…? В результате всех этих вопросов факт установки рекорда стал всё чаще подвергаться сомнению. А, может, его действительно никогда не было? Одним из тех, кто выступал критически относительно подвига Чемберлена, был Даррелл Имхофф, который также принимал участие в той игре и опекал Уилта тем горячим вечером.

Имхофф уже ушёл из жизни, и уточняющих вопросов задать ему не получится. Зато свою версию может рассказать Том Мешери, который также выходил на паркет в том легендарном матче. Мешери выступал за «Филадельфию» и, несмотря на то что ему уже 86 лет, по-прежнему детально помнит те далёкие события. Что касается Тома, то и его история достойна отдельной статьи — русский (имя при рождении — Томислав Мещеряков), сын белого офицера, оказавшийся в США после революции — но пока всё-таки не о нём.

Имхофф тогда нахватался фолов, из-за чего не доиграл встречу. По мнению Мешери, в нём просто говорило чувство обиды. «Кто-то другой тебя в итоге заменил, а ты так и не смог остановить Уилта. Никто не смог бы остановить Уилта в тот вечер. Их защита была фарсом, — сказал Том в подкасте Pablo Torre Finds Out. — Шак [Шакил О’Нил] и тот, даже в своей лучшей форме, не справился бы. Так что если Даррелл считал, что это было сфабриковано, то это было сфабриковано самим господом богом».

Том Мешери (с мячом) и Уилт Чемберлен (слева от него в такой же форме), сезон-1961/1962 Фото: Bettmann/Getty Images

Мешери признался, что вся команда в четвёртой четверти приложила усилия, чтобы Уилт достиг отметки в 100 очков, но это не отменяет того факта, что и сам Чемберлен в тот волшебный вечер был невероятен. И Мешери — не единственный, кто точно описал те почти забытые события. Писатель Гэри М. Померанц детально погрузился в знаменательный матч 1961 года и в 2005-м написал книгу, посвящённую вечному рекорду. Автор взял интервью более чем у 50 очевидцев, в том числе у 15 игроков, судьи, менеджера по экипировке и даже пообщался с местным мальчуганом, который утащил мяч по окончании встречи. Вердикт однозначен — ни у кого из опрошенных не было и тени сомнения. «Многие не хотят отдать ему должное. Но они должны. Уилт сделал это, потому что мог», — резюмировал писатель.

Вопрос о сотне очков освещали различные уважаемые эксперты и даже люди науки. Почему столько сомневающихся? Почему, несмотря на уверения очевидцев, их слова не воспринимаются всерьёз? Профессор Университета Майами Джозеф Ускински считает, что всё можно объяснить через теорию заговора — некоторые люди, при невозможности получить весь объём информации, в большей степени, чем другие, будут подвергать определённые нарративы сомнению. А учёный и специалист в области политической и научной коммуникации Кэтлин Холл Джеймисон полагает, что всё дело в недоверии современных фанатов ко всему, что не может быть подкреплено какими-то визуальными доказательствами: «Если вы не можете показать мне, что это произошло, вполне возможно, что этого и не было», — транслирует Джеймисон точку зрения таких людей.

Скорее всего, точка в этом вопросе не будет поставлена ещё долгие годы. Всегда будут находиться как те, кто сразу поверит в факт установки рекорда, так и те, кто в лучших традициях Станиславского немедленно выдаст громкое «не верю!» А какой точки зрения придерживаетесь вы?