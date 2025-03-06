Достижение Янниса — уникально! Быстрее в НБА были лишь величайшие

Яннис Адетокунбо вновь доказал, что он — настоящая машина, преодолев магическую отметку в 20 000 очков за карьеру в регулярных чемпионатах НБА. Этот исторический момент произошёл в матче с «Далласом», когда форвард «Милуоки» в своём фирменном стиле разобрался с защитником и эффектно уложил мяч в корзину с левой руки. Теперь Яннис вошёл в элитный клуб, став 52-м игроком в истории лиги, добравшимся до такой вершины, и единственным, кто сделал это в форме «Бакс».

Чтобы достичь этого результата, Адетокунбо понадобилось 12 сезонов и 841 матч. В свои 30 лет и 89 дней он стал шестым самым молодым покорителем этой отметки, уступив только легендам — Леброну Джеймсу, Кевину Дюранту, Коби Брайанту, Уилту Чемберлену и Майклу Джордану . Эти цифры — яркое доказательство того, что Яннис не просто стабилен, а невероятно продуктивен, год за годом удерживаясь на вершине элиты НБА.

Яннис Адетокунбо продолжает расти, как хорошее вино, с каждым сезоном становясь только сильнее. Уже восемь лет подряд он штампует минимум 25 очков за игру, а последние три выходит на совершенно другой уровень, стабильно переваливая за отметку в 30. Причём его результативность — это не про трёхочковые броски, а про чистое физическое доминирование и мастерское чтение игры. Даже зная, что он будет делать, соперники чаще всего бессильны его остановить.

Дэмьен Лиллард, который сам достиг отметки в 20 000 очков в декабре 2023-го, не сдержал восхищения: «10 или 15 тысяч очков — это круто, но 20 тысяч — это уже высшая лига. Это не просто про талант, это про стабильность. Когда против тебя строят защиту, тренеры выдумывают схемы, а ты всё равно находишь способ набирать очки — это говорит о твоём уровне».

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC

Греческий форвард продолжает творить историю, но сам к своим рекордам относится спокойно. Для него главное — здоровье и помощь команде. Он не гонится за статистикой и не строит грандиозных планов: «Когда я только пришёл в НБА, я не думал о 10 000 или 20 000 очков. Я не стану задумываться и о 30 000. Моя цель — оставаться на площадке и быть полезным для команды».

За 12 лет в «Милуоки» Яннис прошёл невероятный путь: от худощавого новичка с сырой техникой до настоящего монстра, который держит в страхе всю лигу. Джаред Дадли, игравший с ним в его ранние годы, вспоминает: «Когда я впервые встретил Янниса, он был парнем, который еле говорил по-английски и просто хотел помочь своей семье. Теперь это суперзвезда, чемпион и лицо франшизы».

Болельщики «Бакс» были свидетелями этой трансформации с самого начала. Когда на драфте-2013 его называли «игроком с потенциалом», мало кто мог представить, что он станет тем, кем является сегодня. Год за годом Яннис работал над собой — прибавлял в физике, технике и броске, превращая себя в одного из самых доминирующих игроков поколения. И, судя по всему, останавливаться на достигнутом он точно не собирается.