Карри, Леброн и Дюрант в одной команде. Сказочный сценарий или реальность?

Все в детстве любили сказки. Одна команда в НБА до сих пор верит в чудеса, которые могут твориться не только на страницах книг, но и в жизни. «Голден Стэйт Уорриорз» до дедлайна обменов пытался заполучить Леброна Джеймса и Кевина Дюранта, чтобы организовать легендарное трио с уже имеющимся в команде Стефеном Карри. Но для чего «воинам» собирать стареющих суперзвёзд у себя в составе?

Известный репортёр и инсайдер НБА Джейк Фишер ещё в феврале говорил: «Источники сообщают, что есть невероятно амбициозная идея, которую обсуждают в руководстве «Голден Стэйт». Клуб пытается найти какой-то способ переманить Джеймса и Дюранта». После всех этих слухов даже Карри пришлось высказаться по этому поводу. «Как вы недавно видели, эта лига полна неожиданностей, поэтому никогда нельзя говорить никогда». Я считаю, что сейчас это забавно, поскольку есть фотография сборной США, на которой мы все трое вместе. Это был бы хороший заголовок. Однако, опять же, я думаю, что в этой лиге возможно всё и в то же время ничего не исключено. Мне, конечно, понравилось играть с ними, но это и не фэнтези-баскетбол. Нужно быть реалистом», — заключил Стефен.

Зачем это «Голден Стэйт»? Прежде всего громко хлопнуть дверью под конец карьеры Карри, Леброна и Дюранта. Их союз стал бы вишенкой на очень вкусном торте. Матчи с участием этого трио смотрели бы все — независимо от соперника, а если бы «воины» вышли в плей-офф, боюсь даже представить, какие бы были рейтинги и внимание к этому событию. В общем, ажиотаж был бы невероятного масштаба. Многие думают, что легенды с лёгкостью принесут титул «Уорриорз», если объединятся вместе в сезоне-2025/2026. Но это не так. За Кей Ди и Короля придётся отдать очень много. Всевозможные пики на драфте и лучших молодых игроков: Жонатана Кумингу, Моузеса Муди, Брэндина Подзиемски, Трэйса Джексон-Дэвиса отправят в «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Финикс Санз» либо в другие клубы, которые будут задействованы в сделках.

Стефен Карри Фото: Getty Images

«Голден Стэйт» ни за что не отдадут Дрэймонда Грина. Можно сказать, в команде останется лишь этот квартет — и выжженное поле. Конечно, генеральный менеджер Майк Данливи будет делать всё возможное, чтобы привлечь качественных ролевиков, потому что ни на кого другого у «воинов» попросту не хватит денег с тремя колоссальными контрактами Стефа, Леброна и Дюранта. Есть вероятность, что в «Голден Стэйт» за возможным титулом слетятся те, кто хочет добавить чемпионство в свою копилку. Тем более поиграть в составе с таким супертрио — само по себе уже некое достижение.

Правда, всё равно трудно понять, как Карри, которому через восемь дней стукнет 37 лет, Кей Ди, которому в этом году будет столько же, и уже дедушка по меркам НБА Леброн собрались выкладываться на обеих сторонах паркета на протяжении всего сезона и плей-офф без особой поддержки со скамейки? На Олимпиаде в Париже все видели, что эти живые легенды североамериканской лиги всё ещё могут влиять на результат, но, справедливости ради, вокруг них были собраны далеко не ролевики. У них была поддержка от одних из лучших игроков НБА, которые отдавали всё за победу своей страны на ОИ.

Дюранта могли обменять уже в этом сезоне, и сейчас вовсю ходят слухи, что в межсезонье «Финикс» точно избавится от своей суперзвезды, за которую можно выручить неплохой пакет активов, пока Кей Ди в форме. К форварду ноль вопросов по игре, просто в команде творится не пойми что.

Если Кевин — один из кандидатов на обмен, то Леброн после приезда Луки Дончича в «Лейкерс» вряд ли вообще задумается о переходе в «Голден Стэйт». Результаты «озёрников» пошли в гору, команда прогрессирует. А если летом будет проведена качественная работа по улучшению глубины состава, например, сумеют договориться с хорошим центровым, то зачем Королю вообще уходить?

Причин и правда немного. Основная цель Короля на оставшиеся два сезона по контракту — чемпионство. Впрочем, как и всегда! Если «Лейкерс» вдруг не покажут стабильности в плей-офф или вообще не доберутся до высокой стадии в этом сезоне, то это может заставить Леброна задуматься об уходе. Тем не менее Джеймс — последний пазл в организации супертрио, сначала «Голден Стэйт» необходимо договориться с Дюрантом и «Финиксом», а лишь потом думать о 40-летнем дедушке Броне, который в своём возрасте всем молодым ещё фору даст.

Раньше НБА была пропитана историями противостояний легенд на паркете, которые ни за что бы не пришли к другой суперзвезде в надежде выиграть титул. Теперь же подобное – сплошь и рядом. Карьеры Леброна, Карри и Дюранта близятся к концу, это может быть их последний шанс оставить незабываемое наследие вместе. Больше склоняюсь к тому, что этого не случится, но чем чёрт не шутит? Вряд ли кто-то в здравом уме мог подумать об обмене Луки Дончича в «Лейкерс»? Однако бум – и словенец в Лос-Анджелесе! В НБА может произойти всё что угодно, и лига в феврале нам это показала. Это межсезонье войдёт в историю, если «Голден Стэйт» всё же решится на такой шаг. Правда, скорее всего, придётся прощаться с Джимми Батлером, или же владельцам нужно будет платить колоссальный налог на роскошь, чтобы содержать такую суперкоманду.