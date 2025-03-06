50 очков — уже ерунда в НБА? Всё глубже, чем кажется

Джеймс Харден в игре регулярного чемпионата НБА с «Детройт Пистонс» набрал 50 очков. Раньше таким достижением могли похвастаться лишь единицы, а уже в этом сезоне 16 баскетболистов оформили минимум полсотни очков за встречу. Это связано с возросшей результативностью или с чем-то ещё? Давайте разбираться вместе.

В сезоне-2023/2024 в НБА было 11 случаев, когда игрок набирал как минимум 50 очков. При этом средняя результативность в регулярке — 114,2 очка. В нынешнем розыгрыше значение упало до 113,6, а 50-очковых выступлений стало только больше. При этом ещё играть четверть сезона, что значит — их количество может возрасти. Получается, это не связано с возросшей результативностью. Так в чём тогда дело?

Прежде всего многим командам попросту безразличен результат в этом регулярном чемпионате. Например, Джейлен Брансон, Никола Йокич, Виктор Вембаньяма и Си Джей Макколлум набирали как минимум 50 очков в матче с худшей командой Восточной конференции «Вашингтон Уизардс». «Волшебники» «сливают» сезон в надежде заполучить лучшего игрока с драфта 2025 года. Ещё три случая, в которых главными действующими лицами были Шей Гилджес-Александер и Джамал Маррей, произошли с командами с конца турнирной таблицы Запада — с «Портлендом», «Финиксом» и «Ютой».

Ламело Болл огорчил «Милуоки», когда команда испытывала огромные проблемы на старте сезона. Очень странно, что «Детройт» три раза позволял игрокам соперника набрать 50 очков в отдельно взятом матче, хотя оборона «поршней» не является ужасной (11-е место в защитном рейтинге). В общем, почти половина игр из этого списка пришлась на команды противника, которые явно не борются за плей-офф. К тому же не стоит забывать об уровне баскетболистов. Гилджес-Александер сделал это четыре раза — всерьёз претендует на MVP в этом сезоне, Йокич — действующий лучший игрок НБА и один из двух основных кандидатов на этот приз в этой регулярке, Карри — живая легенда баскетбола, который может в определённый момент поразить кого угодно, Адетокунбо — неостановимый грек, способный снести всех со своего пути, Эдвардс — «второй Джордан» с огромным потенциалом умений и жаждой побеждать.

Шей Гилджес-Александер Фото: Kevin C. Cox/Getty Images

Вембаньяма — суперзвезда НБА на второй год в лиге. Брансон — тащит «Нью-Йорк» не первый год в регулярке и в плей-офф. Харден — лучший сезон за последнее время. Кажется, в списке лишние Ламело Болл, Джамал Маррей, ДеАарон Фокс, Си Джей Макколлум и Паоло Банкеро, но, если данные игроки сумели набрать 50 очков, значит, им тут и место. Результативность осталась примерно на том же уровне по сравнению с прошлым сезоном, но всё большее количество молодёжи входит в свой прайм. В большинстве своём участники данного списка — главные лица своих команд, которые берут на себя огромное количество бросков.

Если подводить итог: в регулярном чемпионате всё меньше борьбы, а уровень звёзд с каждым годом растёт стремительно вверх. Не исключено, что до конца сезона 50-очковых выступлений окажется как минимум 20. Ещё своё слово могут сказать Лука Дончич, Джейсон Тейтум, Кевин Дюрант, Джа Морант, Донован Митчелл или же кто-то из тех, кому уже покорялась данная планка в этом сезоне. Конец регулярки близок, важность матчей возрастает, поэтому всю игру будут строить от лидеров, которые умеют и будут стараться проявлять себя.

К тому же о каком увеличении результативности идёт речь, если в разные сезоны этот показатель по количеству встреч, в которых игрок набрал 50 очков, был выше, чем нынешний.

Да, конечно, сезон ещё идёт, но вряд ли удастся догнать значения регулярки-2022/2023, когда Дончич, Эмбиид, Яннис и Лиллард, ещё игравший в «Портленде», разрывали лигу. На контрасте можно взять сезон-2010/2011, когда только Леброн Джеймс и Кармело Энтони сумели набрать 50 очков. По сравнению с началом 2010-х годов результативность скакнула на невероятный уровень, однако праймовый Харден и банда, о которой говорилось выше — уже другой баскетбол. Сейчас же в лиге наблюдается некий баланс, при этом есть команды сугубо защитные и направленные только на атаку, но умения баскетболистов выросли в разы.