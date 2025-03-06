США больше не лучшие в баскетболе? Почему остальной мир сокращает отрыв

Перефразируя известное выражение, что в баскетбол играют все, а побеждают американцы, можно сказать, что это так только отчасти. На днях трёхкратный MVP НБА Никола Йокич заявил, что в США больше талантливых игроков, чем в остальном мире. Кажется, Джокер выдал очередную базу. Однако разрыв между Штатами и Европой постепенно сокращается по целому ряду причин.

США по-прежнему доминируют на международной арене, а в НБА собраны лучшие баскетболисты планеты. Тем не менее крен в сторону увеличения классных исполнителей не из Америки наметился довольно отчётливо. Это можно проследить и по недавнему Матчу звёзд. В каждом All Star с 2001 по 2018 год было представлено максимум четыре международных игрока. Однако в 2023-м их стало уже семь, в 2024-м — пять, а в этом году — шесть.

Особенно тренд на интернациональных игроков заметен в споре за звание MVP — самой ценной индивидуальной награды американского баскетбола. За всю историю лиги в XX веке приз лишь однажды достался не местному баскетболисту. Не умаляя заслуг Хакима Оладжьювона, статуэтку нигерийца в 1994-м можно списать на перерыв в карьере Майкла Джордана и статистическую погрешность.

MVP НБА по странам

Отрезок Страна До 1993-го США 1994 Нигерия 1995-2004 США 2005 и 2006 Канада 2007 Германия 2008-2018 США 2019 и 2020 Греция 2021 и 2022 Сербия 2023 Камерун 2024 Сербия

В 2000-х MVP дважды подряд брал канадец Стив Нэш, а сразу за ним — немец Дирк Новицки. Далее американцы вернули доминирование на личном уровне. Однако сейчас ситуация совсем вышла из под контроля. Шесть последних наград подряд достались зарубежным баскетболистам. В текущем сезоне тенденция продолжается. Три главных претендента на MVP – Шей Гилджес-Александер, Никола Йокич и Яннис Адетокунбо.

Другое великое трио Леброн Джеймс, Стеф Карри и Кевин Дюрант находится на излете карьеры. Все уже перешагнули рубеж 35-летия и находятся в заключительной стадии последнего танца. А теперь представьте, что Леброн, Стеф и Кей Ди наконец вешают кроссовки на гвоздь. Кто тогда станет будущим лицом лиги? Варианты ответа на дискуссионный вопрос могут быть разными, но любой из них, скорее всего, выведет на интернациональный след. Яннис, Дончич, Гилджес-Александер и Йокич хороши уже сейчас. Постепенно в когорту лучших из лучших просачивается Виктор Вембаньяма.

Виктор Вембаньяма и Никола Йокич Фото: Matthew Stockman/Getty Images

Схожее положение и с драфтами. Прошлогоднюю ярмарку талантов не без оснований называют одной из самых блеклых за последнее десятилетие. Под двумя первыми пиками ушли французы Закари Рисашер и Александр Сарр, в то время когда у Штатов просто не нашлось сопоставимых талантов. В 2023-м безальтернативным первым номером стал Вембаньяма. За год до него — наполовину итальянец Паоло Банкеро.

В США по-прежнему уверены в своей непобедимости, но не оставляют проблему без внимания. Поэтому большой критике подвергается система школьной подготовки игроков и турниры под эгидой AAU. Одним из первых в набат забил главный тренер «Голден Стэйт» Стив Керр, описавший негативное влияние AAU, которое вредно сказывается на будущем баскетболистов.

Система подталкивает детей играть круглый год и участвовать в бесконечных высокоинтенсивных турнирах едва ли не каждую неделю. Все ради конечной цели привлечения внимания скаутов НБА, возможности прорваться в лигу и получить жирный контракт. Такой подход ведет к тому, что молодёжь приходит в ассоциацию в лучшем случае недостаточно подготовленной. А в худшем — порядком изношенной физически.

Леброн Джеймс Фото: Matthew Stockman/Getty Images

AAU прежде всего обучает индивидуальным навыкам и мышлению. Если у тебя есть пусть даже одно, но доведённое до автоматизма элитное умение, то тебе проще попасть на радар скаутов. Американские игроки более одномерны, меньше вовлечены в оборону и не так охотно задействуют партнёров по команде. Поэтому складывается ситуация, в которой менее атлетичные зарубежные баскетболисты приближаются по уровню, а всё чаще получающие сырой продукт тренеры НБА высказывают своё недовольство.

Конечно, можно констатировать, что сборная США всё ещё сильнейшая в мире, что регулярно доказывает дежурным золотом Олимпийских игр. К главному старту четырёхлетия Штаты действительно собирают свою версию Dream Team, но на Играх в Париже им пришлось спасаться силами старой гвардии. В полуфинале с Сербией и финале с Францией в решающих отрезках блистали те же проверенные годами лица — Стеф Карри и Леброн Джеймс. На Олимпиаде-2020 судьба золота решалась в клатче, и итоговый разрыв между США и французами составил всего пять очков. Американцы традиционно забивают на чемпионаты мира и на двух последних первенствах остались за бортом пьедестала почёта, но даже на Играх им становится всё сложнее доказывать превосходство.

Возвращаясь к вопросу Матча звёзд, следует сказать, что его аудитория снизилась на 13% по сравнению с предыдущим годом. Поэтому НБА находится в поисках способа вернуть к событию зрительский интерес. Одним из таких шагов может стать формат игры США против остального мира. Виктор Вембаньяма и Яннис Адетокунбо уже выразили готовность вписаться. По мнению Вемби, это более целенаправленная идея, а Яннис заверил, что игра против американских звёзд даст ему «дополнительные силы для участия в соревнованиях».

Стефен Карри Фото: Tayfun Coskun/Getty Images

Если бы игра проводилась в таком формате, то в сборную мира могли бы войти Йокич, Вембаньяма, Яннис, Дончич, Гилджес-Александер, Таунс, Сиакам и Шенгюн — все они присутствовали на недавнем звёздном уикенде. С добавлением Сабониса, Маррея и Вагнера команда заиграла бы новыми красками. С другой стороны, у США по-прежнему слишком мощная команда с Карри, Леброном, Дюрантом, Тейтумом, Эдвардсом, Букером, Дэвисом и рядом других топов. Тем не менее объединённый международный состав мог бы стать серьёзным вызовом.

Однако такая идея не лишена логистических проблем. Около 70% игроков НБА — американцы, а это значит, что потенциальной сборной мира будет сложнее заполнить состав из 12 баскетболистов. Но это не отменяет факт, что в лиге становится всё больше качественных международных игроков. Сейчас их уже 125 — рекордное количество за всю историю. Постулат о баскетбольной исключительности США уже не кажется таким однозначным, потому что остальной мир постепенно сокращает разрыв.