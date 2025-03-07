Что? Леброн — MVP НБА? Старичок в 40 лет разрывает лигу

«Лос-Анджелес Лейкерс» и «Нью-Йорк Никс» — команды, входящие в тройку лучших на Западе и Востоке соответственно. «Озёрники» до очной встречи не проигрывали в семи встречах кряду. Клубы выдали невероятный по напряжению матч. Что в нём происходило и кто себя проявил — в материале «Чемпионата».

«Лейкерс» на правах хозяев лучше стартовали — Леброн Джеймс и Лука Дончич отлично взаимодействовали друг с другом и вовлекали в игру партнёров — и забрали первую четверть со счётом 31:27. Во второй же включились уже «Никс». О Джи Ануноби, как обычно, был полезен в защите и реализовывал «трёшки», Джош Харт брал на себя защиту против Леброна или Дончича, успешно справляясь с этой задачей, а Джейлен Брансон в нужные моменты включался и был неудержим в «краске». Итог: «Нью-Йорк» не просто вернулся, а вырвался вперёд – 60:51 по итогам первой половины.

Джейлен Брансон Фото: Meg Oliphant/Getty Images

После перерыва игра выровнялась, лидеры продолжили делать своё дело, но преимущество в районе 10 очков по-прежнему было у «Никс». Всё изменилось в заключительной четверти! «Лейкерс» стали стремительно сокращать отставание благодаря слаженной игре в обороне и шикарному перформансу от одного из игроков. Вы, наверное, подумали, что это Леброн или Лука? Нет, им оказался Гэйб Винсент! Защитник реализовал три «трёшки» и пахал в защите, как в лучшие годы в «Майами». Был ещё точный бросок издали от Короля, но именно Гэйб стал тем самым Х-фактором, благодаря которому «Лейкерс» удалось отыграться и перевести матч в овертайм. «Озёрники» могли даже выиграть в основное время, так как команда вела с разницей в три очка, но шикарный проход под кольцо от Брансона с фолом завершился важнейшими 2+1.

В дополнительной пятиминутке проснулся Дончич, который набрал пять очков кряду, положив в корзину два красочных броска с сопротивлением. У «Никс» же солировал Брансон: собирал на себе фолы, был точен со средней дистанции и с каждой новой атакой сокращал отставание в счёте. Никто в команде даже не просил, чтобы Джейлен отдал мяч им, так как у разыгрывающего шла игра и в напряжённой концовке он чувствовал себя как рыба в воде. В одном из владений он пошёл в проход, на нём сфолили, и он приземлился прямиком на ногу Остина Ривза, вывернув голеностоп. Брансона подняли партнёры, и стало понятно, что встречу Джейлен продолжить не сможет. Тем не менее он встал на штрафную линию и отправил в цель обе своих попытки, сравняв счёт — 107:107. После чего его отвели в подтрибунное помещение.

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Ушёл лидер и вожак, и «Нью-Йорк» расклеился… Сперва Джексон Хэйс отправился пробивать два штрафных — удачно, а затем гости не сумели остановить Леброна под кольцом — лёгкие два очка с линии для Короля. Конечно, Ануноби своим проходом с фолом добавил интриги в концовке. Правда, форвард не сумел реализовать штрафной бросок. «Лейкерс» отлично отзащищались, а Джеймс выхватил подбор в борьбе с Карлом-Энтони Таунсом. Центровой даже сфолил, а из-за того, что «озёрники» находились в бонусе, на линию снова отправился Леброн. Его рука не дрогнула, и два очка в корзине. 113:109 — победа клуба из Лос-Анджелеса.

39 очков и 10 передач Брансона не хватило для победы. Если бы не травма, то Джейлен, возможно, сотворил бы чудо, но с таким Леброном, Дончичем и компанией что-то сложно поделать. Это был всего лишь второй овертайм в сезоне для «Лейкерс», тогда команда проиграла «Атланте» — 132:134 ОТ. У «Никс» же по ходу регулярки было пять побед и ни одного поражения в овертайме. Любой серии когда-то приходит конец, и «озёрники» продемонстрировали своё превосходство. У Дончича в активе 32 очка, семь подборов, 12 передач и четыре перехвата. Правда, бросковая линейка словенца оставляет желать лучшего — он реализовал лишь 9 из 23 бросков с игры.

Король был неотразим — 31 очко, 12 подборов и восемь передач. 11 из 23 с игры, а также важнейшие очки в заключительной четверти, когда это было необходимо, и в овертайме. Стоит отметить, что команда сильно преобразилась с приходом Дончича. Все стали выкладываться в защите, а «Лейкерс» возглавили защитный рейтинг после Матча звёзд НБА. Леброн сейчас находится на пятом месте в гонке за MVP, показывая невероятные для 40-летнего игрока цифры. Просто уникальный баскетболист и спортсмен, раздвигающий рамки разумного. Понятное дело, без вклада каждого ничего бы не было, однако Лука взял на себя часть внимания, тем самым будто бы освободив Джеймса от ряда обязанностей, и Леброну стало играть ещё проще.

Да, Джеймс — сейчас минусовый игрок в защите. С этим вряд ли кто-то может поспорить, однако его влияние на нападение не поддается описанию. Джей Джей Редик и компания выиграли восьмой матч кряду, закрепившись на второй строчке Запада. Кто бы месяц назад сказал, что «Лейкерс» после обмена Дончича прежде всего станут лучше в защите, а не в нападении – не поверили бы. Но это так! И команда из раза в раз доказывает, что желает побеждать любым путём.