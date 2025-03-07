«Пришло время прекратить споры». Почему мы должны перестать сравнивать Джордана и Леброна

Поколения растут, идолы сменяются. Раньше для кого-то кумиром в баскетболе был Билл Расселл, Уилт Чемберлен или Джерри Уэст, теперь же вы ни от одного молодого парня не услышите данные имена или даже имена тех, кто играл позже этих легенд НБА. Всё потому, что нас вдохновляют те, кто был лучшим в то время, когда мы росли. Кажется, споры о величайшем игроке в истории НБА не угаснут никогда, но, может, пора перестать?

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Каждый человек уникален и видит мир по-своему. Для кого-то Винс Хантер — лучший игрок в истории. Поэтому выбор в большинстве своём субъективен. Но что выделяет величайших среди простых смертных? Прежде всего победы! Без них нельзя представить спорт, потому что выигрывать — основная и главная цель для любого спортсмена. Нельзя не отметить набор уникальных умений, характер и стабильность. В мире баскетбола было немало легендарных игроков, но большинство факторов указывает на то, что на данный момент лишь Майкл Джордан и Леброн Джеймс могут поспорить за звание лучшего в истории.

Майкл Джордан Фото: Mike Powelll/Getty Images

Просто, кажется, пора перестать их сравнивать. Они оба являются небожителями, до уровня которых большинству никогда не суждено добраться. Джордан — настоящий «убийца», который вырвет твоё сердце, как говорили многие комментаторы в лиге в период с 1988 по 1998 год. Эм Джей — это прежде всего про невероятное сочетание характера победителя и зубодробительных навыков в нападении и защите. На протяжении всей карьеры он совершенствовался, потому что сначала не мог обыграть «Бостон» или «Детройт» в плей-офф. Майкл — про требования к себе и жертвы ради побед.

Леброн — про командную игру. Вы бы хотели, чтобы именно Король выступал в вашей команде на протяжении 45 минут, а лишь в трёх заключительных — Джордан. Потому что хладнокровность — это именно то, что отличало Майкла от остальных. Эм Джей был эгоистичным игроком бо́льшую часть своей карьеры, Джеймс же легендарен по-своему. Он провёл выдающуюся карьеру и даже в 40 лет является одним из пяти лучших игроков НБА — на данный момент идёт пятым в борьбе за награду MVP по версии официального сайта лиги. Это ли не показатель невероятного мастерства? Наверное, никто не будет спорить, что тело Леброна уникально. Его будто создали в лаборатории специально для игры в баскетбол. В лучшие годы форварда никто не мог остановить в проходе, будь то баскетболисты мощнее и выше него или же вообще лучшие по игре в защите. Против него практически не было приёма в игре один на один. Он всегда умел и любил заигрывать партнёров.

Леброн Джеймс Фото: Ronald Martinez/Getty Images

К концу карьеры Леброн прокачал бросок. Просто представьте, какой бы была его карьера, если бы у него был поставленный бросок в начале или середине карьеры. Честно, даже страшно подумать об этом… Джеймс умеет на паркете всё, как и Джордан. Но у Короля не было такого инстинкта убийцы и, к сожалению, никогда не будет. Потому что они попросту разные! Очень правильные слова сказал известный журналист и телеведущий Стивен Эй Смит: «Я знаю, да и мы все знаем, что я не ставлю никого выше Майкла Джордана. Леброн хорош на очень длинной дистанции. В этом ему нет равных. Джордан не был хорош так долго. Но Джордан в своей лучшей форме — величайший игрок всех времён. Думаю, любой, кто знаком с баскетболом, согласится со мной. Пришло время прекратить эти споры».

Его Воздушество в лучшие годы творил магию на паркете. Он играл в лиге тогда, когда на небольшой толчок в «краске» могли спокойно закрыть глаза. Известный в прошлом игрок Сэм Касселл сказал: «Я представляю Майкла Джордана, сидящего на диване и смотрящего за нашей серией с завистью. Ему никогда не позволяли того, что сейчас получает Леброн Джеймс. Ему приходилось пробираться к кольцу через удары и толчки. Именно поэтому его считают лучшим баскетболистом в истории». Многие свидетели величия Эм Джея и его карьеры, продолжат говорить, что он лучший, и будут правы! То же самое — и с теми, кто рос на игре Леброна и видел его великую карьеру. Думаю, пора подвести итог: Джордан — величайший игрок всех времён, Леброн — первый после баскетбольного бога, но самый разносторонний и стабильный на дистанции. Каждый уникален по-своему. Пора перестать их сравнивать — и точка!