Этот человек слил Дончича! Изучаем другие худшие решения менеджера «Далласа»

После травм Кайри Ирвинга и Энтони Дэвиса о перспективах «Далласа» в этом сезоне можно забыть. Это делает обмен Дончича ещё более катастрофическим, чем казалось вначале. Многие оправдывали эту сделку тем, что «Маверикс» повысили свои шансы на титул в краткосрочной перспективе. Видимо, о травматичности двух главных звёзд просто забыли.

Ответственность за обмен Дончича лежит на генеральном менеджере «Далласа» Нико Харрисоне. В попытке оправдать своё решение он уже сделал ряд спорных заявлений, намекая на ненадёжность и недостаточную трудоспособность Луки. Во время недавнего очного матча Харрисон особенно внимательно следил за своей бывшей словенской звездой, что породило несколько мемов.

Нико Харрисон и Марк Кьюбан Фото: Luka Dakskobler/Getty Images

Харрисон пришёл в «Даллас» в 2021 году, когда командой ещё владел Марк Кьюбан. Очевидно, его приглашали, чтобы он собрал вокруг Дончича состав, способный бороться за чемпионство. Однако затем Кьюбан продал клуб, но новые владельцы решили сохранить Харрисона в должности генерального менеджера. В результате именно он принял решение избавиться от игрока, вокруг которого изначально должен был строиться весь проект.

Проблема в том, что Харрисон за несколько лет уже успел допустить немало ошибок. Как говорится, «ред флаги» появились почти сразу. Давайте разберём его главные просчёты на этом посту — их накопилось достаточно.

Обмен Кристапса Порзингиса в «Вашингтон Уизардс»

Лука Дончич и Кристапс Порзингис Фото: Richard Rodriguez/Getty Images

«Вашингтон» получил: Кристапс Порзингис, Вернон Кэри, Иш Смит, пик второго раунда драфта-2022, наличные.

«Даллас» получил: Спенсер Динвидди и Давис Бертанс.

«Шарлотт» получил: Монтрезл Харрелл

«Финикс» получил: Аарон Холидэй.

Когда по ходу сезона-2019/2020 «Даллас» выменял Порзингиса у «Никс», казалось, что «Маверикс» переходят к активным действиям и готовы строить сильный состав уже сейчас. Тогда это решение выглядело оправданным: команда стала серьёзной силой на Западе и начала стабильно выходить в плей-офф.

Да, у Кристапса были постоянные проблемы со здоровьем. К тому же Рик Карлайл видел в нём скорее растягивающего площадку бигмена, который должен стоять на дуге в ожидании трёхочкового броска. Самому Порзингису это явно не нравилось — он ощущал, что его используют не в полной мере, из-за чего его отношения с клубом начали портиться.

Кристапс Порзингис Фото: Elsa/Getty Images

В такой ситуации было два выхода: либо изменить роль Кристапса в системе команды, либо обменять его. Нико Харрисон выбрал второй вариант, но что в итоге получил «Даллас»? Сейчас это кажется просто смешным. Динвидди — качественный защитник со скамейки, уверенно владеющий мячом. Бертанс на бумаге подходил под стиль игры Луки, представляя собой бюджетную версию Порзингиса, однако довольно быстро стало понятно, что он просто не тянет уровень НБА. Да и назвать его «бюджетным» сложно, если учитывать пятилетний контракт на $ 80 млн.

А теперь Порзингис возродил карьеру в «Бостоне» и доказывает, что способен приносить пользу чемпионской команде. Правда, проблемы со здоровьем у него никуда не исчезли.

Уход свободным агентом Джейлена Брансона

Джейлен Брансон Фото: Ron Jenkins/Getty Images

После ухода Порзингиса «Даллас» всё равно оставался мощной командой и даже дошёл до финала Западной конференции. Важную роль в этом сыграло то, что в качестве второй звезды идеально вписался Джейлен Брансон. Он был необходимым дополнительным дриблёром, который разгружал Дончича, снимая с него часть ответственности за организацию атак.

Брансон хотел остаться и даже не требовал максимального контракта — ему было достаточно $ 30 млн в год. Однако Нико Харрисон оценивал его максимум в $ 20 млн. После такого отношения разыгрывающий без раздумий подписал четырёхлетнее соглашение с «Нью-Йорк Никс» на сумму $ 156,5 млн. И самое главное — в «Никс» он стал настоящей звездой. Теперь остаётся только гадать, чего могла бы достичь его связка с Лукой.

Потеря Деррика Джонса за бесплатно

Деррик Джонс Фото: Sam Hodde/Getty Images

Деррик Джонс долго искал своё место в НБА, и казалось, что в «Далласе» он наконец его нашёл. Высокий форвард, способный качественно защищаться как на периметре, так и под кольцом, к тому же достаточно атлетичный, чтобы завершать аллей-упы от Луки Дончича. Идеальный ролевой игрок для словенской суперзвезды. В прошлом сезоне Джонс сильно помог «Маверикс» выйти в финал Западной конференции. Но летом его просто отпустили бесплатно.

В итоге он перешёл в «Клипперс», подписав трёхлетний контракт на $ 30 млн. Многие ролевики после заключения долгосрочного соглашения сбавляют обороты, однако Джонс, напротив, проводит лучший сезон в карьере, набирая более 10 очков за матч. Терять такие активы бесплатно, когда ты пытаешься построить чемпионскую команду, — настоящее безумие.

Обмен Квентина Гримса на Калеба Мартина

Квентин Гримс Фото: Soobum Im/Getty Images

«Даллас» получил: Калеб Мартин.

«Филадельфия» получила: Квентин Гримс, пик второго раунда драфта-2025.

И вот ещё одна из недавних сделок «Маверикс», в которой явно прослеживается стиль Харрисона. Генеральный менеджер любит опытных игроков вне зависимости от их состояния здоровья. А у Калеба Мартина с этим всегда были проблемы. В этом сезоне он сыграл всего 31 матч, да и не стоит забывать, что ему уже 29 лет.

Чтобы заполучить такого баскетболиста, «Даллас» отдал Квентина Гримса — настоящего снайпера, который недавно набрал 44 очка во встрече с «Уорриорз». К тому же Гримс не просто шутер, он ещё и отличный защитник, обладающий достаточным атлетизмом, чтобы опекать соперников на нескольких позициях. В НБА таких игроков ценят очень высоко. Но Нико Харрисон, похоже, делает ставку на совсем другой тип баскетболистов…

Болельщики «Маверикс» с плакатом «Увольте Нико» на трибунах Фото: Tim Heitman/Getty Images

В целом теперь понятно, почему «Даллас» пошёл на этот обмен. Дело не в закулисных интригах или скрытых конфликтах, а в определённом стиле работы Нико Харрисона. Он явно предпочитает опытных игроков и готов жертвовать будущим команды ради сиюминутных решений. Результат — перед вами.

Я сомневаюсь, что владельцы «Далласа» уволят Харрисона в ближайшее время. Признание его провала означало бы, что клуб официально признаёт свою роковую ошибку, а это удар по имиджу. Скорее всего, все будут пытаться сохранить лицо и продолжать гнуть свою линию до конца. Буду удивлён, если это приведёт к чему-то хорошему.