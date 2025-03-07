Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Альба Берлин — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
22:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Конфликт Леброна Джеймса и Стивена Эй Смита из-за слов журналиста о Бронни Джеймсе: что произошло и реакция сторон

Леброн не стал молчать. Известному журналисту пришлось отвечать за слова о сыне Короля
Артемий Берстенев
Леброн Джеймс не стал молчать
Аудио-версия:
Комментарии
Отец года?

«Лейкерс» продолжают набирать обороты, одержав восьмую победу подряд. Но после встречи с «Нью-Йорком» разговоры шли не о баскетболе, а о накале страстей между Леброном Джеймсом и Стивеном Эй Смитом. Камеры поймали момент, как форвард подошёл к журналисту прямо и что-то жёстко ему высказал. По выражению лица и языку тела Леброна стало ясно: дружелюбной беседы тут не намечалось. Смит выглядел насторожённо, однако не стушевался и ответил. После короткого обмена репликами Леброн развернулся и ушёл, оставив зрителей гадать, что же произошло.

НБА — регулярный чемпионат
07 марта 2025, пятница. 06:00 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
113 : 109
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 32, Джеймс - 31, Винсент - 12, Кнехт - 11, Хэйс - 8, Ривз - 8, Джемисон - 7, Вандербилт - 2, Финни-Смит - 2, Реддиш, Джеймс, Милтон, Лень
Нью-Йорк Никс: Брансон - 39, Ануноби - 20, Харт - 18, Таунс - 12, Робинсон - 6, Бриджес - 6, Шамет - 5, Пэйн - 3, Райт, Макбрайд, Ачиува, Уотсон

Стивен Эй Смит — человек, чьё слово в баскетбольном мире весит не меньше, чем сам Леброн на паркете. Он мастер острых высказываний, а в последнее время в центре его критики оказался Бронни Джеймс — сын Леброна, который только начал свой путь в «Лейкерс». Смит не раз намекал, что место в команде Бронни получил далеко не за талант, а благодаря фамилии. И, судя по всему, Леброну это надоело.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Уже на следующий день в эфире First Take аналитик подробно рассказал, о чём шёл разговор. По его словам, Джеймс был предельно ясен — ему не понравилось, что журналист говорит о его сыне в негативном контексте. «Он подошёл ко мне и, скажем так, дал понять, что я должен внимательнее следить за своими словами. Я не могу дословно повторить его слова, потому что они не подходят для эфира. Но это был не Леброн Джеймс-баскетболист, а Леброн Джеймс-отец», — рассказал Смит.

Аналитик подчеркнул, что не держит зла на Леброна и понимает его реакцию. Он также отметил, что его комментарии касались не Бронни, а ситуации, в которую его поставил отец. «Когда я говорил о Бронни, я не критиковал его. Я говорил о том, как Леброн повлиял на его положение. Он новичок, ему ещё нужно время, чтобы адаптироваться. Но я имел в виду, что из-за статуса его отца на него уже сейчас оказывается огромное давление», — добавил Смит.

Ситуация вокруг Бронни остаётся одной из самых горячих тем сезона. Многие сомневаются, что он уже готов к игре на уровне НБА, и сам факт его попадания в состав «Лейкерс» вызывает волну разговоров о том, насколько сильно Леброн мог повлиять на решение команды. Стивен Эй Смит оказался одним из немногих, кто решился открыто говорить об этом, но, как мы видим, такие заявления не проходят мимо внимания Короля.

Бронни Джеймс и Леброн Джеймс, сезон-2024/2025

Бронни Джеймс и Леброн Джеймс, сезон-2024/2025

Фото: Cole Burston/Getty Images

Этот случай лишь подтверждает: Леброн держит руку на пульсе и внимательно следит за тем, что говорят о нём и его семье. Он всегда славился тем, что не оставляет без ответа атаки на своих близких, особенно если считает их несправедливыми. И хотя инцидент со Смитом вряд ли перерастёт в серьёзный конфликт, всем стало ясно: Леброн не намерен закрывать глаза на такие обсуждения, даже если они исходят от самых влиятельных голосов в баскетбольном мире.

Стивен Эй Смит – явно не из тех, кто отступает или отказывается от своих слов. Извиняться он не стал, но дал понять, что его позицию переврали. Судя по всему, он не собирается прекращать обсуждение ситуации вокруг Бронни, однако теперь точно будет выбирать формулировки с куда большей осторожностью.

Конфликты между Леброном и ведущими аналитиками НБА — дело привычное, но здесь задеты не просто вопросы баскетбольной карьеры, а личные, семейные отношения. Джеймс уже дал ясно понять, что, когда дело касается его сына, он не потерпит ни намёков, ни критики, ни обсуждений, которые считает несправедливыми. Теперь главный вопрос: заставит ли это СМИ быть осторожнее или, наоборот, только подогреет интерес к теме?

Сейчас читают:
Что? Леброн — MVP НБА? Старичок в 40 лет разрывает лигу Что? Леброн — MVP НБА? Старичок в 40 лет разрывает лигу
«Пришло время прекратить споры». Почему мы должны перестать сравнивать Джордана и Леброна «Пришло время прекратить споры». Почему мы должны перестать сравнивать Джордана и Леброна
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android