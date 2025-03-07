Леброн не стал молчать. Известному журналисту пришлось отвечать за слова о сыне Короля

«Лейкерс» продолжают набирать обороты, одержав восьмую победу подряд. Но после встречи с «Нью-Йорком» разговоры шли не о баскетболе, а о накале страстей между Леброном Джеймсом и Стивеном Эй Смитом. Камеры поймали момент, как форвард подошёл к журналисту прямо и что-то жёстко ему высказал. По выражению лица и языку тела Леброна стало ясно: дружелюбной беседы тут не намечалось. Смит выглядел насторожённо, однако не стушевался и ответил. После короткого обмена репликами Леброн развернулся и ушёл, оставив зрителей гадать, что же произошло.

Стивен Эй Смит — человек, чьё слово в баскетбольном мире весит не меньше, чем сам Леброн на паркете. Он мастер острых высказываний, а в последнее время в центре его критики оказался Бронни Джеймс — сын Леброна, который только начал свой путь в «Лейкерс». Смит не раз намекал, что место в команде Бронни получил далеко не за талант, а благодаря фамилии. И, судя по всему, Леброну это надоело.

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Уже на следующий день в эфире First Take аналитик подробно рассказал, о чём шёл разговор. По его словам, Джеймс был предельно ясен — ему не понравилось, что журналист говорит о его сыне в негативном контексте. «Он подошёл ко мне и, скажем так, дал понять, что я должен внимательнее следить за своими словами. Я не могу дословно повторить его слова, потому что они не подходят для эфира. Но это был не Леброн Джеймс-баскетболист, а Леброн Джеймс-отец», — рассказал Смит.

Аналитик подчеркнул, что не держит зла на Леброна и понимает его реакцию. Он также отметил, что его комментарии касались не Бронни, а ситуации, в которую его поставил отец. «Когда я говорил о Бронни, я не критиковал его. Я говорил о том, как Леброн повлиял на его положение. Он новичок, ему ещё нужно время, чтобы адаптироваться. Но я имел в виду, что из-за статуса его отца на него уже сейчас оказывается огромное давление», — добавил Смит.

Ситуация вокруг Бронни остаётся одной из самых горячих тем сезона. Многие сомневаются, что он уже готов к игре на уровне НБА, и сам факт его попадания в состав «Лейкерс» вызывает волну разговоров о том, насколько сильно Леброн мог повлиять на решение команды. Стивен Эй Смит оказался одним из немногих, кто решился открыто говорить об этом, но, как мы видим, такие заявления не проходят мимо внимания Короля.

Бронни Джеймс и Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Cole Burston/Getty Images

Этот случай лишь подтверждает: Леброн держит руку на пульсе и внимательно следит за тем, что говорят о нём и его семье. Он всегда славился тем, что не оставляет без ответа атаки на своих близких, особенно если считает их несправедливыми. И хотя инцидент со Смитом вряд ли перерастёт в серьёзный конфликт, всем стало ясно: Леброн не намерен закрывать глаза на такие обсуждения, даже если они исходят от самых влиятельных голосов в баскетбольном мире.

Стивен Эй Смит – явно не из тех, кто отступает или отказывается от своих слов. Извиняться он не стал, но дал понять, что его позицию переврали. Судя по всему, он не собирается прекращать обсуждение ситуации вокруг Бронни, однако теперь точно будет выбирать формулировки с куда большей осторожностью.

Конфликты между Леброном и ведущими аналитиками НБА — дело привычное, но здесь задеты не просто вопросы баскетбольной карьеры, а личные, семейные отношения. Джеймс уже дал ясно понять, что, когда дело касается его сына, он не потерпит ни намёков, ни критики, ни обсуждений, которые считает несправедливыми. Теперь главный вопрос: заставит ли это СМИ быть осторожнее или, наоборот, только подогреет интерес к теме?