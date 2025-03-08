Когда Леброну стукнет 80 лет, всё равно скажут: «Это всё допинг, иначе быть не может!»

В спорте, где время безжалостно стирает даже величайших, Леброн Джеймс играет по своим правилам. В 40 лет он всё так же царит на площадке: разбирает защиту на запчасти, забивает сверху и переписывает рекорды, которые другим лишь снятся. Но вместе с легендарным статусом не отстают и тени сомнений — в очередной раз заговорили о его возможной связи с запрещёнными препаратами.

Скандал Biogenesis, давно пылью покрытый, вновь всколыхнули благодаря подкасту предпринимателя Патрика Бет-Дэвида. Тот сослался на некий документ, где мелькали имена близкого друга Леброна — Эрнеста «Рэнди» Мимса и его тренера Дэвида Александера. Якобы их имена упоминались в расследовании знаменитой допинговой истории начала 2010-х, когда сеть нарушений вскрыла грязное бельё многих звёзд спорта. Но, как ни крути, никаких прямых обвинений в адрес Леброна там так и не нашлось.

Как и в 2013 году, когда эта история впервые всплыла на поверхность, Леброн Джеймс остаётся чист перед законом. Федеральное расследование так и не нашло ни малейших доказательств его связи с допингом. Даже агент Управления по борьбе с наркотиками (DEA) Кевин Станфилл в своё время заявил: против Джеймса нет абсолютно ничего. Но это не мешает слухам жить своей жизнью — скептики продолжают подогревать разговоры, отказываясь верить в феноменальность его физической формы.

Леброн Джеймс, сезон-2024/2025 Фото: Ronald Martinez/Getty Images

В защиту Леброна решительно выступил чемпион НБА Рон Харпер, игравший с Майклом Джорданом. Он не стал выбирать слова, возмущаясь попытками очернить наследие суперзвезды. Харпер напомнил, что Джеймс прошёл все проверки и никогда не давал поводов усомниться в своей честности. «Хватит нести этот бред, просто наслаждайтесь тем, насколько он велик», — заявил он, чётко дав понять, что разговоры о допинге — пустая болтовня и не более.

История с Biogenesis — ещё одно подтверждение того, что великие всегда становятся мишенью для попыток очернить их достижения. Майкл Джордан, Коби Брайант, Том Брэди — каждый из них проходил через это. Но Леброн Джеймс остаётся непоколебим. Он отвечает не словами, а делом: его игра громче любых обвинений. Пока он царит на паркете, раздавая шедевры каждую ночь, весь этот шум за пределами арены остаётся лишь фоном, недостойным его внимания.