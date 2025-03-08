Никола Йокич — самый натуральный монстр! Такого в НБА ещё не было никогда

Никола Йокич сделал то, чего НБА ещё не видела. В игре с «Финиксом» центровой «Денвера» выдал фантастический трипл-дабл: 31 очко, 22 передачи и 21 подбор. Это не просто рекорд, это заявление: Йокич ломает стереотипы о «больших» и переопределяет границы возможного. Первый в истории лиги трипл-дабл с минимум 30+ очками, 20+ подборами и 20+ передачами — это уже не баскетбол, это искусство.

Наибольшее влияние Йокич оказал в концовке встречи. Никола либо сам отправлял мяч в кольцо, либо выдавал такие передачи, что партнёрам оставалось только забивать. Из восьми точных бросков «Денвера» в дополнительной пятиминутке семь — его рук дело. Всего он был причастен к 35 из 57 попаданий команды с игры. И дело тут не только в цифрах: Йокич управлял игрой, задавая ритм и принимая решения с точностью плеймейкера, при этом доминируя под кольцом.

Этой игрой серб не просто вошёл в историю, а стёр один из самых старых рекордов НБА. Его 21 передача стали новым максимумом для центрового, превзойдя достижение самого Уилта Чемберлена, которое держалось десятилетиями. Если ещё остались сомневающиеся, кто лучший плеймейкер среди «больших», Йокич давно дал ответ. Но его талант не ограничивается только передачами: серб продолжает доминировать на щите как один из лучших подбирающих лиги и, когда нужно, превращается в убийственного скорера.

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Важно отметить, что этот рекордный матч имел турнирное значение. Команда, уверенно контролировавшая игру в третьей четверти, растеряла 21-очковое преимущество и оказалась на волоске от поражения. И только Йокич, включив режим абсолютного доминирования, вытащил «Наггетс» в важнейшей встрече, где на кону стоит борьба за второе место на Западе.

После этой игры у Йокича уже 159 трипл-даблов в карьере — третий результат в истории НБА. Пока на вершине списка Расселл Уэстбрук с его 202, но, если серб продолжит штамповать такие перформансы, лидерство — лишь вопрос времени.

И всё же, несмотря на очередной исторический подвиг, Йокич пока не главная фигура в гонке за MVP. Букмекеры отдают предпочтение Шею Гилджес-Александеру, однако такие игры, как «30+20+20», невозможно оставить без внимания. Это статистика, которую запрещено игнорировать. Подобные матчи заставляют пересматривать критерии выбора самого ценного игрока сезона.