Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2RanynHsUN5
Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
УНИКС — Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
18:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Статьи

Локомотив-Кубань — Зенит, Единая лига ВТБ: 9 марта 2025, анонс, где смотреть, Алексей Швед, баскетбол, матч лидеров, Ведищев

Почему «Локо» — Робин Гуд нашего баскетбола? Матч с «Зенитом» расставит всё на свои места
Никита Бирюков
«Локомотив-Кубань» сыграет с «Зенитом»
Аудио-версия:
Комментарии
Игра недели в Единой лиге точно будет огненной!

13 апреля уже закончится регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Получается, времени осталось не так уж и много, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» и «Зенит» всегда ставят перед собой самые высокие цели — чемпионство. Уже завтра, 9 марта, команды встретятся между собой в Краснодаре. Кто является фаворитом в этом противостоянии, в какой форме клубы и много интересного — в материале «Чемпионата».

Текстовую трансляцию встречи можно посмотреть в Матч-центре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 17:00 МСК
Локомотив-Кубань
Краснодар
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

В этом сезоне команды играли трижды. Удивительно, но клубы, которые выступали в гостях, одерживали победу: дважды «Локо» и один раз — «Зенит». Последний матч завершился очень уверенной победой краснодарцев со счётом 117:98. Это антирекорд сине-бело-голубых по пропущенным очкам на домашней арене в Санкт-Петербурге. Подопечные Хавьера Паскуаля действовали ужасно в защите, за что и поплатились. Правда, с января произошло много изменений в команде, и сейчас её не узнать.

«Зенит» после болезненного поражения от «Локо» выиграл 10 встреч кряду в Единой лиге. К составу присоединились легендарный для нашего чемпионата Алексей Швед и очень опытный Окаро Уайт, знакомый по выступлениям за УНИКС и «Локомотив-Кубань». Игроки великолепно влились в команду и стали важнейшими частями механизма Паскуаля. Трент Фрейзер показывает шикарную игру, став MVP февраля.

Трент Фрейзер и Александр Медведев

Трент Фрейзер и Александр Медведев

Фото: Единая лига ВТБ

Сине-бело-голубые по ходу своей победной серии обыграли ЦСКА в Москве, что уже достойно отдельной похвалы, но и ещё справились с УНИКСом в Санкт-Петербурге. А это, на минуточку, прямые конкуренты в борьбе за первую строчку в регулярке. Теперь настало время противостояния с «Локо», который является лучшим по игре с клубами «большой четвёрки».

На счету «Локо» шесть побед и два поражения в матчах с ЦСКА, «Зенитом» и УНИКСом — лучший показатель среди прямых конкурентов за победу в регулярке и чемпионство в сезоне. Кубанцы великолепно действуют в самых принципиальных встречах, однако теряют очки с другими представителями Единой лиги. Например, после паузы команда под руководством Андрея Ведищева проиграла «Уралмашу» (79:81). Ужасно действовала с «Енисеем» в первой половине, уступая по ходу игры со счётом 41:53, но в итоге собралась и победила — 95:83. «Локо» тяжело запрягает, однако с лидерами чемпионата всегда выкладывается на полную.

Александр Щербенёв и Андрей Мартюк

Александр Щербенёв и Андрей Мартюк

Фото: Единая лига ВТБ

В последнее время «Зенит» намного стабильнее — факт. Наверное, именно сине-бело-голубые являются фаворитом этого противостояния. Но «Локо» нельзя списывать со счетов. Патрик Миллер проводит выдающуюся регулярку, Антониус Кливленд выделяется на обеих сторонах паркета, Кирилл Елатонцев и Кирилл Темиров после Матча звёзд Единой лиги действуют выше всяких похвал. К тому же форму набирает новичок клуба Таджер Макколл, который точно придаст команде уверенности в защите, так как в NCAA и Лиге развития НБА был одним из лучших именно в обороне.

Кажется, «Локо» не нужно играть в открытую игру с «Зенитом», у которого уже сформировался костяк, являющийся более сыгранным на данный момент. Дома лучше проявить хладнокровие и постараться остановить соперника прежде всего в защите. Однако это будет зависеть от того, как пойдёт игра с самого начала. В этом сезоне лишь матч в январе получился сверхрезультативным, в двух остальных оборона играла ключевую роль. В любом случае встреча клубов из топ-4 Единой лиги — битва деталей на паркете и правильных решений в ключевые моменты. «Локо» является неким Робин Гудом, который забирает очки у богатых и отдаёт их бедным. «Зенит» же со Шведом в составе не знает горечи поражений. Изменится ли это или Алексей вместе с петербуржцами продолжит погоню за первым местом в чемпионате?

Яркие интервью с главой РФБ и тренером сборной России!
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
Эксклюзив
«Не верьте тем, кто говорит, что мы вернёмся завтра». Кириленко — о российском баскетболе
«Россия — мой второй дом!» Зоран Лукич — о сборной, будущем в Единой лиге и не только
Эксклюзив
«Россия — мой второй дом!» Зоран Лукич — о сборной, будущем в Единой лиге и не только
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android