Почему «Локо» — Робин Гуд нашего баскетбола? Матч с «Зенитом» расставит всё на свои места

13 апреля уже закончится регулярный чемпионат Единой лиги ВТБ. Получается, времени осталось не так уж и много, чтобы улучшить свои позиции в турнирной таблице. «Локомотив-Кубань» и «Зенит» всегда ставят перед собой самые высокие цели — чемпионство. Уже завтра, 9 марта, команды встретятся между собой в Краснодаре. Кто является фаворитом в этом противостоянии, в какой форме клубы и много интересного — в материале «Чемпионата».

Текстовую трансляцию встречи можно посмотреть в Матч-центре.

В этом сезоне команды играли трижды. Удивительно, но клубы, которые выступали в гостях, одерживали победу: дважды «Локо» и один раз — «Зенит». Последний матч завершился очень уверенной победой краснодарцев со счётом 117:98. Это антирекорд сине-бело-голубых по пропущенным очкам на домашней арене в Санкт-Петербурге. Подопечные Хавьера Паскуаля действовали ужасно в защите, за что и поплатились. Правда, с января произошло много изменений в команде, и сейчас её не узнать.

«Зенит» после болезненного поражения от «Локо» выиграл 10 встреч кряду в Единой лиге. К составу присоединились легендарный для нашего чемпионата Алексей Швед и очень опытный Окаро Уайт, знакомый по выступлениям за УНИКС и «Локомотив-Кубань». Игроки великолепно влились в команду и стали важнейшими частями механизма Паскуаля. Трент Фрейзер показывает шикарную игру, став MVP февраля.

Трент Фрейзер и Александр Медведев Фото: Единая лига ВТБ

Сине-бело-голубые по ходу своей победной серии обыграли ЦСКА в Москве, что уже достойно отдельной похвалы, но и ещё справились с УНИКСом в Санкт-Петербурге. А это, на минуточку, прямые конкуренты в борьбе за первую строчку в регулярке. Теперь настало время противостояния с «Локо», который является лучшим по игре с клубами «большой четвёрки».

На счету «Локо» шесть побед и два поражения в матчах с ЦСКА, «Зенитом» и УНИКСом — лучший показатель среди прямых конкурентов за победу в регулярке и чемпионство в сезоне. Кубанцы великолепно действуют в самых принципиальных встречах, однако теряют очки с другими представителями Единой лиги. Например, после паузы команда под руководством Андрея Ведищева проиграла «Уралмашу» (79:81). Ужасно действовала с «Енисеем» в первой половине, уступая по ходу игры со счётом 41:53, но в итоге собралась и победила — 95:83. «Локо» тяжело запрягает, однако с лидерами чемпионата всегда выкладывается на полную.

Александр Щербенёв и Андрей Мартюк Фото: Единая лига ВТБ

В последнее время «Зенит» намного стабильнее — факт. Наверное, именно сине-бело-голубые являются фаворитом этого противостояния. Но «Локо» нельзя списывать со счетов. Патрик Миллер проводит выдающуюся регулярку, Антониус Кливленд выделяется на обеих сторонах паркета, Кирилл Елатонцев и Кирилл Темиров после Матча звёзд Единой лиги действуют выше всяких похвал. К тому же форму набирает новичок клуба Таджер Макколл, который точно придаст команде уверенности в защите, так как в NCAA и Лиге развития НБА был одним из лучших именно в обороне.

Кажется, «Локо» не нужно играть в открытую игру с «Зенитом», у которого уже сформировался костяк, являющийся более сыгранным на данный момент. Дома лучше проявить хладнокровие и постараться остановить соперника прежде всего в защите. Однако это будет зависеть от того, как пойдёт игра с самого начала. В этом сезоне лишь матч в январе получился сверхрезультативным, в двух остальных оборона играла ключевую роль. В любом случае встреча клубов из топ-4 Единой лиги — битва деталей на паркете и правильных решений в ключевые моменты. «Локо» является неким Робин Гудом, который забирает очки у богатых и отдаёт их бедным. «Зенит» же со Шведом в составе не знает горечи поражений. Изменится ли это или Алексей вместе с петербуржцами продолжит погоню за первым местом в чемпионате?