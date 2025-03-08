Провокатор и скандалист — да! Он заработает больше многих игроков НБА

Когда мы говорим об американских баскетбольных журналистах, обозревателях и репортёров, то всплывают имена Боба Костаса, Ахмада Рашада, Билла Симмонса, Крэйга Сагера и многих других. Но в последние годы всё больше внимания к себе привлекает мужчина, который не чурается порой быть эпатажным и резким в высказываниях. Стивен Эй Смит подпишет рекордный контракт с ESPN!

57-летний телеведущий и журналист уже давно известен своими громкими нападками на Леброна Джеймса и других игроков, которые, по его мнению, сделали что-то не так. Что ещё нужно «говорящей голове»? Конечно же, трубить во всеуслышание свои мысли. И чем они ярче и провокационнее, тем лучше. Набрасывать на вентилятор Стивен умеет чуть ли не лучше всех в мире. Именно за это он и получит рекордный контракт на $ 100 млн за пять лет работы. Это больше, чем зарабатывают за год такие игроки НБА, как Клэй Томпсон, Лугенц Дорт, Остин Ривз, Малик Монк и Д’Анджело Расселл. А эти баскетболисты на очень хорошем счету в лиге.

Эй Смит играл в баскетбол в университете Уинстон-Салем, но особых успехов не добился из-за травмы. По его словам, он сломал коленную чашечку и больше не мог вернуться к стабильным выступлениям в своём учебном заведении. «Когда я вернулся в команду и приступил к тренировкам, то каждые 36 или 48 часов моё колено переставало работать, и я не мог даже просто бегать, не прихрамывая. Все дразнили меня статистикой в 1,5 очка в среднем за игру, но я отвечал, что это не так — их было гораздо меньше. Я просто не играл, потому что сломал коленную чашечку об их невежественные задницы», — говорил позже Стивен.

Баскетбольная карьера не удалась, поэтому он переключился на журналистику. Один из самых очевидных способов заявить о себе — говорить громко и ярко, порой даже очень провокационно. Лишь за последний год он встрял в перепалку с Кевином Дюрантом и Леброном Джеймсом. Кей Ди назвал Стивена «клоуном», который всегда говорит гадости об игроках. Королю же не понравилось, что Эй Смит частенько «опускал» его сына Бронни и продолжает это делать в своих подкастах и различных шоу. На матче регулярного чемпионата «Лос-Анджелес Лейкерс» — «Нью-Йорк Никс» Король вышел из себя и на эмоциях поговорил с журналистом. По словам «говорящей головы», к нему подошёл не Леброн-баскетболист, а Леброн-отец, желающий призвать Стивена следить за выражениями в адрес его сына.

Стивен Эй Смит Фото: Paras Griffin/Getty Images

Было ещё много случаев различных конфликтов с женой Стефена Карри Айешей, с бывшим владельцем «Даллас Маверикс» Марком Кьюбаном. Были перепалки в социальных сетях с различными игроками и лицами меньшей величины. В этом весь Стивен! Его перо — провокация. Он всегда говорит, что думает, и умело пытается вывести на эмоции любого, потому что понимает, любая реакция — хайп. Давным-давно он сказал: «Когда мне пишут: «Ты ничего не знаешь, о чём говоришь, ты ужасный колумнист», я обычно отвечаю: «Пошёл ты! Я знаю, кто я такой. И мне плевать на то, что ты обо мне думаешь. Моё мнение основывается на фактах, которые вижу, и я не намерен ни за что извиняться. Я стою на своём мнении — оно востребовано. Если меня ненавидят, ну и что?! Если меня любят, ну и что?»

Это как раз и описывает подход к жизни Стивена — у него на всё найдётся своя правда и своё мнение, как ни крути. Именно за это ему и платят столько денег. Правда, его новое соглашение с ESPN подразумевает то, что он получит более гибкие условия для личных проектов. Сообщается, что его количество появлений в программе First Take уменьшится. Отмечается, что это сделано для того, чтобы Эй Смит имел больше свободы для обсуждения так его любимой политики и футбола. Журналист и ведущий умеет подать себя и сделать из обычного шоу то, которое будет обсуждаться ещё не один день. Поэтому он не зря ест свой хлеб.