Леброна ненавидят все вокруг. Оскароносный актёр показал, насколько далеко всё зашло

Джейсон Тейтум не может быть лицом НБА, потому что скучен. Никола Йокич и Лука Дончич хороши, но чересчур толстые. Кайри Ирвинг тоже неплох, но какой-то маргинал. Кажется, повод для критики у заокеанских акул пера всегда найдётся. На чистую воду медиа недавно вывел лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс», а по совместительству живая легенда Леброн Джеймс. После слов лидера «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса о нежелании быть лицом лиги Леброн обвинил СМИ в искажении картины мира. Нет, они не говорят откровенную ложь, однако вместо объективной подачи информации стараются заработать на хайпе, акцентируя внимание на критике, и не скупятся на взбросы дискредитирующей информации.

В данном случае Леброн совсем не играет на публику и прекрасно понимает, о чём говорит. Ведь Королю не привыкать оказываться под прицелом едкой критики. Услышать «К чёрту Леброна Джеймса! Если ты 10 раз выходил в финал и смог выиграть только четырежды, то этого недостаточно» от актёра и музыкального исполнителя Спанки Хэйеса или «Леброн не входит в пятёрку лучших игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» в истории. Чёрт возьми, нет!» не от эксперта, а от бывшего игрока Тима Хардуэя, но ведь и он подыгрывает СМИ. А ещё было «В отличие от Леброна, Стефен Карри не пытался всеми правдами и неправдами выиграть титулы и не прыгал из команды в команду» от журналиста Джейсона Уитлока. И постоянные нападки от традиционных хейтеров, таких как Скип Бэйлесс. Да и Стивен Эй Смит то и дело своё хлёсткое слово скажет.

Кажется, Джеймс живёт, окружённый хейтом, но теперь всё зашло слишком далеко. По крайней мере, именно так посчитал известный голливудский актёр и лауреат премии «Оскар» Джейми Фокс: «Если бы Леброн изобрёл лекарство от рака, то ему бы сказали: «А как насчёт диабета?» За 20 лет карьеры в НБА он набрал больше 40 000 очков. Неблагодарные, Джеймс несёт на своих плечах эту дерьмовую лигу», — написал популярный кинодеятель на своей странице в социальных сетях.

Джейми Фокс и Леброн в своих мнениях единодушны: всё делается ради просмотров. «Чтобы получить клики, нужно упомянуть имя Леброна Джеймса», — резюмирует Фокс. Комментарии актёра о Джеймсе стали вирусными, и многие поклонники НБА по всему миру бросились в социальные сети, чтобы поделиться своими мыслями на этот счёт. Большинство заняли сторону игрока и актёра, что говорит о ситуации лучше всяких слов. Они и вправду не нужны. Достаточно посмотреть на статистику Брона.

Люк Ричард Мба а Муте и Леброн (справа) в сезоне-2012/2013 Фото: Mike McGinnis/Getty Images

Не так давно аналитики подсчитали, что после 40-летия лидер «озёрников» в среднем за матч набирает 26,5 очка, 8,3 подбора и 8,1 передачи. Почти каждый из показателей превышает те, что были у Леброна в сезоне-2012/2013, когда он стал MVP НБА, выиграл чемпионский титул, а заодно оказался самым ценным игроком финальной серии. Джеймс тогда в среднем за встречу набирал 26,8 очка, 8,0 подбора и 7,3 передачи. «Лейкерс» сейчас занимают второе место в Западной конференции НБА, и во многом это стало возможным как раз благодаря Леброну.

Конечно, едкие комментарии и несправедливая критика имели место и раньше. Легенды НБА, которые сталкивались со всем этим, не дадут сорвать. Быть может, просто так устроены все люди, и потому повод для хейта у кого-нибудь и для кого-нибудь всегда найдётся. Так что едва ли с необоснованной критикой однажды мы навсегда попрощаемся. Нужно лишь чаще помнить об этом, чтобы не расстраиваться, и обращать внимание на саму игру. Ведь в первую очередь именно её мы и любим.