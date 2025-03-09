«Бостон» напомнил всем, кто здесь чемпион! «Лейкерс» пали, а Леброн травмировался

Противостояние «Бостона» и «Лейкерс» — это не просто очередная игра регулярки, а настоящая дуэль с историей, вписанной золотыми и зелёными буквами в баскетбольные хроники. Это битва принципов, амбиций и вечного вопроса: кто круче. Но на этот раз интрига в Массачусетсе сдулась быстрее, чем фанаты «Лейкерс» успели достать свои плакаты. «Селтикс», действующие чемпионы НБА, включили режим уничтожения во второй половине и оставили гостей без шансов, несмотря на их попытки вернуть себе контроль над игрой.

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Начало, правда, за «озёрниками». Они чувствовали себя уверенно, как дома: раздавали точные передачи, находили свободные броски и нагло хозяйничали под кольцом. «Бостон» поначалу буксовал, терял мяч и не мог попасть в кольцо. Однако хозяева быстро перестроились. Тейтум и Браун взяли дело в свои руки, прорываясь через оборону соперника. Их активность позволила «Селтикс» восстановить равновесие уже к концу первой четверти.

Дальше игра стала значительно жёстче. Оборона обеих команд усилилась, возросло количество контакта, что привело к более физическому баскетболу. Джейлен Браун ощутил это на себе сполна — он то и дело оказывался на паркете, сражаясь за каждый мяч, но не сбавлял оборотов ни на секунду. Без Кристапса Порзингиса, который пропустил матч из-за болезни, «кельты» сделали ставку на борьбу за подборы. И не прогадали: к большому перерыву они уже собрали восемь подборов на чужом щите, компенсируя свой не самый блестящий процент из-за дуги.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После перерыва «Лейкерс» начали разваливаться. Потери, промахи, сбитый ритм — всё это сыграло на руку «Бостону», который медленно, но уверенно перехватил контроль над игрой. Тейтум продолжал методично разбирать защиту гостей, в то время как Браун добавлял агрессии своими проходами. А защита «Селтикс» просто закрыла кислород «озёрникам». Третья четверть стала для «Лейкерс» катастрофой: всего 13 набранных очков и больше потерь, чем точных атак. Разница в счёте перевалила за 20 очков, а игра окончательно выскользнула из рук гостей.

Однако «Лейкерс» не собирались уходить без боя. Леброн Джеймс, как и всегда, решил взять всё в свои руки. Его уникальное сочетание силы, опыта и интеллекта позволяло раз за разом находить лазейки в обороне «Селтикс» и наказывать хозяев за каждую ошибку. Казалось, что у «Лос-Анджелеса» ещё есть шанс на камбэк. Но за шесть с небольшим минут до финальной сирены случилось то, чего могли опасаться все фанаты «озёрников»: Леброн неожиданно покинул площадку, направившись прямиком в раздевалку. Позже стало известно, что проблемы с паховыми мышцами могут оставить Короля вне игры на несколько недель, однако сам форвард после матча заверил, что в течение следующих дней вернётся в строй.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Без Джеймса мечты «Лейкерс» о великом возвращении окончательно растаяли. Дончич, который к этому моменту набрал впечатляющие 34 очка, продолжал сопротивляться, но в одиночку спасти матч было нереально. «Селтикс» спокойно довели дело до победы, ещё плотнее закрепившись на вершине турнирной таблицы.

Итог: 111:101 в пользу «Бостона». Ключ к успеху — доминирование после большого перерыва, магия Тейтума (40 очков, 12 подборов, восемь передач) и железобетонная защита в самые важные моменты. Впереди у «Селтикс» новое испытание: матч с «Оклахома-Сити». Лидеры Востока снова будут доказывать, что их место на вершине — не случайность.