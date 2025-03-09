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Стефен Карри стал 26-м игроком в истории НБА, достигшим отметки в 25 000 очков за профессиональную карьеру

25 000 очков на счету Стефена Карри. Но его влияние на игру больше любой статистики
Артемий Берстенев
25 000 очков на счету Стефена Карри
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Да и то, как защитник достигал этого рубежа, — всё равно уникально!

Стефен Карри продолжает крушить вершины и переписывать историю НБА. В сегодняшней игре с «Детройтом» лидер «Голден Стэйт» выдал 32 очка, но главное событие случилось в третьей четверти — очередной трёхочковый Стефа стал «золотым», принеся ему 25 000 очков за карьеру. Карри вошёл в элитный клуб, став всего 26-м игроком в истории лиги, кто покорил эту цифру и сделал это быстрее любого защитника со времён легендарного Коби Брайанта.

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Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Сам момент произошёл за 8:32 до конца игрового отрезка — «трёшка», и арена взрывается овациями. Через несколько минут клуб официально отметил великое достижение своего маэстро, а после финальной сирены команда вручила ему памятный мяч. Сам Карри оказался вне цифр: «Я знал, что приближаюсь к 25 000, но, честно, не следил. Услышал только во время матча», — признался он с привычной скромностью, которая никак не мешает ему оставаться ярчайшей звездой НБА.

Карри не упустил возможности напомнить, что из 26 игроков, преодолевших отметку в 25 000 очков, лишь 10 сделали это, оставаясь верными одному клубу. Среди них — легенды вроде Дирка Новицки, Коби Брайанта, Джерри Уэста и Ларри Бёрда. Сам Стеф пополнил эту элитную компанию, но матч для него был далёк от идеала: всего восемь попаданий из 22 с игры. Однако Стеф исправился у линии штрафных, реализовав все 12 попыток, и был особенно активен в концовке. Однако когда пришло время решать, героем стал Дрэймонд Грин, который за 35 секунд до сирены отправил ключевую трёшку, фактически поставив точку в игре.

Видео можно посмотреть на канале NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

После встречи Карри, уходя в раздевалку, громко выкрикивал фирменное «Boom! Boom! Boom!» — это была его дань уважения Грину, который обожает эту фразу после своих точных бросков. А сам Дрэймонд как истинный друг позаботился о том, чтобы Карри получил памятный мяч. Хотя, как позже со смехом отметил Стеф, этот мяч, видимо, останется у Грина: «Он сказал, что заберёт его себе. Говорят, у него уже есть что-то из коллекции Кевина Дюранта».

Следующая остановка — магические 4000 трёхочковых. Карри добавил в свою коллекцию ещё четыре, и до нового рубежа остаётся всего семь точных попаданий. Главный тренер «Уорриорз» Стив Керр не упустил момента отметить, что даже в день, когда бросок у Стефа «не летел», он всё равно остался ключевой фигурой на паркете.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

«Иногда кажется, что он уже набрал 25 000 трёхочковых, а не просто очков. Это просто невероятный результат. Да, сегодня был не его день в плане точности, но он нашёл другие способы доминировать — провоцировал фолы, уверенно исполнял штрафные. Именно такие детали делают из хороших игроков великих», — поделился Керр.

Карри не просто переписывает рекорды, он делает это в своём фирменном стиле — практически не заглядывая на линию штрафных. Среди всех, кто добрался до отметки в 25 000 очков, он затратил минимальное количество попыток со штрафа. Впрочем, с учётом его снайперского стиля игры, это неудивительно — Стеф продолжает крушить барьеры, оставаясь верным своему уникальному почерку.

НБА — регулярный чемпионат
09 марта 2025, воскресенье. 04:30 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
115 : 110
Детройт Пистонс
Детройт
Голден Стэйт Уорриорз: Карри - 32, Батлер - 26, Сантос - 15, Муди - 12, Грин - 12, Хилд - 8, Пост - 6, Пэйтон II - 2, Луни - 2, Армстронг, Подзиемски, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Детройт Пистонс: Каннингем - 31, Бисли - 17, Харрис - 15, Дюрен - 13, Шрёдер - 11, Стюарт - 7, Хардуэй-младший - 6, Томпсон - 6, Холланд - 4, Рид, Фонтеккио, Сассер, Уотерс III
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