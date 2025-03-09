Трамп, канадцы и баскетбол: как трёхочковый бросок стал политической метафорой

Билл Рафтери — настоящая икона NCAA, живая легенда студенческого баскетбола. Однако в свои 81 он не только комментирует матчи, но и мастерски вплетает в них актуальную повестку. В недавней игре между Иллинойсом и Пердью канадец Уилл Райли вонзил точный трёхочковый, а Рафтери тут же выдал фразу, которая моментально разлетелась по соцсетям: «Какой парень! На него тарифов нет. Он может забивать».

Шутка пришлась как нельзя кстати: она отсылает к недавнему решению администрации Трампа ввести 25-процентные пошлины на импорт из Канады и Мексики. Хоть меры и были временно приостановлены, скандала это не отменило, а канадцы ответили зеркально. В итоге реплика Рафтери стала не просто забавным комментарием, а дерзким и точным ударом по нерву времени.

Видео можно посмотреть на канале Big Ten Men's Basketball в YouTube. Права на видео принадлежат TURNER SPORTS INTERACTIVE, INC.

Соцсети мгновенно взорвались после этого момента. «Билл Рафтери — национальное достояние», — написал один из пользователей. Другие сравнили его с легендарным Вином Скалли, который был голосом бейсбольного «Лос-Анджелес Доджерс», отмечая, что даже в свои 80+ он остаётся на пике формы. А самые преданные фанаты уже предложили включить эту фразу в список величайших баскетбольных цитат всех времён.

Рафтери за свою невероятную карьеру не раз доказывал, что может не только тонко разбирать игру, но и превращать трансляции в своего рода шоу. Его фирменные выражения — это уже классика, а этот момент стал ещё одной яркой главой в наследии легендарного комментатора.