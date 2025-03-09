Сумасшедшая концовка в Краснодаре! Жбанов исполнил нечто

«Локомотив» и «Зенит» встретились в четвёртый раз в текущем регулярном сезоне. До этого две из трёх побед были за краснодарцами, а особенно болезненным для сине-бело-голубых стало последнее поражение — тогда команда Хавьера Паскуаля уступила с разницей в 19 очков.

Матч проходил в Краснодаре, куда «Локо» вернулся после серии гостевых встреч. После февральской паузы железнодорожники испытывали игровые трудности, а травмы серьёзно повлияли на ротацию. «Зенит» же ведёт борьбу за первое место в таблице, чтобы обеспечить себе преимущество домашней площадки вплоть до финальной серии.

С первых секунд «Локомотив» задал привычный темп: быстрые атаки, активная защита. «Зенит» будто оказался к этому не готов — гости регулярно пропускали проходы под кольцо, а в нападении никак не могли наладить игру. Первое попадание с игры у петербуржцев случилось лишь на четвёртой минуте. Краснодарцы, словно нынешние «Лейкерс», позволяли сопернику бросать издали, но в «краске» создавали плотность. В результате сине-бело-голубые забросили свой первый двухочковый лишь за две с половиной минуты до конца четверти!

Андрей Ведищев Фото: Единая лига ВТБ

План Андрея Ведищева работал отлично. Уже в начале встречи хозяева добились комфортного преимущества, доведя разницу до 29:12. В этот момент на паркет вернулся Андрей Мартюк, восстановившийся после травмы. Он — важный элемент команды, но глубина состава «Локо» позволяла компенсировать его отсутствие. В этом матче форвард провёл восемь минут, набрал шесть очков, однако в защите действовал не слишком убедительно. Остаётся надеяться, что он успеет набрать форму к плей-офф.

Ведищев активно экспериментировал с ротацией, периодически выпуская низкую пятёрку, чтобы добавить команде мобильности. «Зенит» же всю первую четверть не мог найти пути к кольцу. Итоговая статистика говорила сама за себя — лишь 8% реализации двухочковых у гостей за стартовые 10 минут!

Алексей Швед и Антон Квитковских Фото: Единая лига ВТБ

Паскуаль провёл эмоциональный разговор с игроками в перерыве, и на вторую четверть вышла совершенно другая команда. Алексей Швед, взяв на себя роль дирижёра, резко увеличил темп. Петербуржцы бросились вперёд, агрессивно прорываясь в трёхсекундную зону и вынуждая соперника фолить. Уже к середине четверти «Локо» заработал пятый командный фол, а усталость игроков начала сказываться. «Зенит» планомерно сокращал отставание.

Та же картина сохранилась и в третьей четверти. «Локомотив» пытался перестроить игру, выпуская на площадку сразу двух «больших», но это не дало результата. Вновь проявились проблемы краснодарцев в защите. Когда команда свежа и полна энергии, она способна сдерживать соперника. Однако в индивидуальном плане «Локо» недостаёт качественных оборонительных игроков. «Зенит» этим воспользовался и вышел вперёд.

Алекс Пойтресс и Андрей Мартюк Фото: Единая лига ВТБ

В четвёртой четверти петербуржцы были близки к двузначному преимуществу, тем не менее «Локомотив» не только их остановил, но и достаточно быстро сравнял счёт — и тут начался клатч. Очередной камбэк, что стало визитной карточкой команды Ведищева. Возможно, это лучший коллектив лиги в умении возвращаться в игру.

Концовка получилась напряжённой. Обе команды упустили множество возможностей, темп снизился, и всё решали индивидуальные действия лидеров. Примечательно, что в ключевые минуты основным созидателем «Зенита» стал Алексей Швед — Паскуаль всё больше доверяет ему, и в плей-офф россиянин наверняка будет одним из главных действующих лиц в борьбе за титул.

Именно Швед за несколько секунд до сирены прорвался в трёхсекундную зону и отдал эффектный пас на Георгия Жбанова. Тот попал невероятный трёхочковый от щита за 0,3 секунды до конца! Победный бросок стал кульминацией, а сам Жбанов провёл, возможно, один из лучших матчей в карьере: 11 очков, шесть подборов, три передачи, два перехвата.

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«Локо» в этом сезоне уверенно играет против топ-команд, но нередко теряет очки с соперниками попроще. Всё дело в мотивации — именно за счёт энергии и интенсивности краснодарцы компенсируют свои слабые стороны: проблемы в обороне и нехватку индивидуального мастерства.

Эта стратегия могла бы быть жизнеспособной, но травмы легионеров осложнили задачу. В решающих моментах плей-офф, когда темп игры замедляется и на первый план выходят индивидуальные качества, команды с более мастеровитыми игроками получат серьёзное преимущество.

А «Зенит» сравнял счёт в сезонной серии с «Локомотивом» и продолжает борьбу за первое место. Смогут ли петербуржцы удержать лидерство? Совсем скоро узнаем!