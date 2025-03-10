Гилджес-Александер повторил крутой рекорд Джордана и показал, что Йокич — тоже человек

Шей Гилджес-Александер весь сезон держал статус одного из главных претендентов на MVP, демонстрируя стабильную игру, вытаскивая «Оклахому» на новые высоты и впечатляя персональной статистикой. Казалось, его лидерству никто не мог бросить вызов. Никто, кроме одного человека — Николы Йокича. И на прошлой неделе серб напомнил всем, кто здесь главный, оформив исторический трипл-дабл: 31 очко, 22 передачи, 21 подбор.

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Такого ещё не видел мир НБА . Да, соперником был «Финикс», находящийся вне зоны плей-ин, но сама по себе такая игра перевернула расклады в гонке за MVP. Йокич снова оказался в центре внимания, а предстоящая схватка с Гилджес-Александером обрела новый уровень интриги.

Матч «Оклахомы» и «Денвера» стал настоящим событием. С одной стороны, битва лидеров Западной конференции, с другой — шанс для двух топ-претендентов на MVP доказать, кто из них круче. Но первые две четверти оказались бледными: оба лидера словно забыли, где находятся, реализуя меньше 40% своих бросков, а их команды шли нос к носу. Но главные события развернулись после большого перерыва.

Никола Йокич и Шей Гилджес-Александер Фото: Joshua Gateley/Getty Images

В первых двух четвертях «Наггетс» пытались играть против Шея по своей классике: игнорировали ролевиков «Тандер» на дуге, надеясь, что те будут мазать. Но эта тактика дала сбой. Джейлин Уильямс и компания начали попадать, заставляя оборону «Денвера» паниковать, смещаться и открывать коридоры в трёхсекундной зоне. Итог? Шей и Чет Холмгрен раз за разом находили лёгкие пути к кольцу, а Йокич банально не успевал за всеми дырами в защите.

Всё изменилось в третьей четверти, когда Майк Мэлоун пошёл ва-банк и перевёл «Наггетс» на зону. Это оказалось гениальным ходом. Расселл Уэстбрук взял на себя роль дирижёра обороны, выстраивая партнёров и страхуя слабые места. Результат? Трёхочковые «Тандер» сошли на нет, а проходы стали настоящей проблемой. «Денвер» быстро сократил отставание и почти сравнял счёт.

Но когда дело дошло до решающих минут, Гилджес-Александер показал, почему его имя сейчас стоит в первых строчках на MVP. Вернувшись на площадку за 6:48 до конца, он застал «Оклахому» с шатким преимуществом в «+7». Люди на его месте могли бы дрогнуть, но не Шей. Одного слабого отрезка хватило бы, чтобы «Денвер» перевернул игру, но Гилджес-Александер сделал всё, чтобы этого не допустить.

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Шей быстро дал понять, что это не случится. Его степбэк со средней дистанции стал отправной точкой для рывка, который фактически закрыл игру. За пять минут он набрал девять очков, а «Тандер» увеличили преимущество до «+22». В этот же период Йокич смог набрать только два очка и завершил четверть с показателем «-14». Итоговый счёт — 127:103 в пользу «Оклахомы».

Этот матч наверняка может утвердить Гилджес-Александера в роли главного претендента на MVP. Теперь он вошёл в элитный клуб, где только он и Майкл Джордан — единственные за последние 40 лет, кто три сезона подряд набирал 30+ очков в 40+ матчах . Да, Шей теперь на уровне легенд.

Отдельный хайп может вызвать старая добрая тема штрафных. Критики любят ныть, что современные звёзды слишком много пробивают с линии, но цифры быстро ставят все на свои места. У Гилджес-Александера ровно девять попыток в среднем за игру, но стоит напомнить, что у Джордана было аж четыре сезона с более высоким показателем и ещё пять, где он стабильно пробивал минимум восемь раз. Так что к Шею никаких вопросов — защитник просто делает своё дело.

А вот Йокичу, похоже, не до рекордов. В этом матче он явно выглядел не в своей тарелке. Локоть, который центровой травмировал в заключительной четверти, дал о себе знать: серб умудрился промахнуться восемь раз подряд с привычных для себя дистанций. Несмотря на явный дискомфорт, он провёл на площадке 41 минуту, но пока неизвестно, насколько серьёзна эта проблема.

Вторая встреча этих команд состоится уже завтра, и у Йокича будет шанс ответить. Но на данный момент гонка за MVP явно идёт под диктовку Гилджес-Александера. Если он продолжит так же жарить, то остановить его будет практически нереально. Или всё-таки Никола — MVP?