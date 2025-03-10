Когда Леонард часто мажет, лучше молитесь, чтобы форвард не получил мяч в концовке.

Хладнокровие — да и только! Кавай закрыл игру так, как умеет только он: броском под сирену

«Клипперс» продолжают грызть землю в борьбе за плей-офф, и их встреча с «Сакраменто» превратилась в настоящее испытание на прочность. Матч вышел жарким: команды то и дело менялись ролями, а всё самое интересное случилось в четвёртой четверти и овертайме.

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«Клипперс» удалось вытащить себя из пропасти двузначного отставания, а в овертайме дожать соперника. Финальный аккорд исполнил хладнокровный Кавай Леонард, который своим точным броском подарил Тайрону Лю и всей команде важнейшую победу. Однако за этим успехом стояла не только его магия, но и целый каскад крутых индивидуальных и командных моментов.

Главным мотором в атаке стал Джеймс Харден. Он выдал, пожалуй, один из своих лучших матчей в сезоне: 29 очков (10 из 19 с игры), 11 ассистов и девять подборов, Борода чуть не дотянул до трипл-дабла. Да, с трёхочковыми у него возник напряг (3 из 11), но в ключевые моменты он показал, кто тут главный. В овертайме Харден набрал шесть очков и раздал передач ещё на пять.

Ивица Зубац убедил, что он краеугольный камень в механизме «Клипперс». Центровой выдал мощный перформанс, записав на свой счёт дабл-дабл: 22 очка и 14 подборов при впечатляющих 9 из 14 с игры. Он доминировал под кольцом, регулярно выигрывая там борьбу, и стал любимой «мишенью» для передач Хардена в «краске». А в защите Зубац не стушевался перед мощными форвардами «Кингз», что добавило его игре ещё больше ценности.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Кавай Леонард, даже при посредственном проценте с игры (7 из 19), сделал именно то, за что его ценят — закрыл матч. Бросок у него не шёл, но, когда пришло время решать, Леонард взял ответственность на себя и хладнокровно забил победный мяч. Для Кавая такие моменты — привычное дело, и именно поэтому он остаётся одним из самых опасных игроков в концовке.

«Сакраменто» мог увезти победу, но команду подвела катастрофическая реализация из-за дуги. Из 34 попыток они реализовали всего девять (26,5%), и это стало для них роковым. Тем не менее Зак Лавин выдал солидный перформанс с 30 очками, а Демар Дерозан добавил 31 очко, 10 передач и семь подборов, пытаясь вытащить игру благодаря проходам и сложным дальним «двушкам». Киган Мюррей тоже отметился, набрав 15 очков, однако вся эта огневая мощь всё равно не смогла спасти «королей» от поражения.

«Кингз» не просто мазали из-за дуги — они упустили шанс наказать «Клипперс» за их проблемы с дальними бросками. «Лос-Анджелес» тоже выглядел неубедительно на периметре (10 из 31, 32,3%), но, в отличие от соперника, смог компенсировать это другими аспектами игры.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Для «Сакраменто», пытающегося строить свою философию вокруг трёхочковых, это ещё один тревожный сигнал. Команда уже занимает скромное 19-е место в лиге по проценту попаданий с дистанции (35,2%), и этот матч лишь подтвердил: без стабильного дальнего броска победы даются с большим трудом.

Для «Клипперс» же эта победа — глоток свежего воздуха. Теперь их баланс улучшился до 35-29, и команда удерживает восьмую строчку в Западной конференции. А вот «Кингз» с результатом 33-30 продолжают плестись неподалёку, но это поражение явно усложнит их путь в плей-офф. Каждая следующая игра станет для них битвой на выживание, учитывая плотный расклад в конференции.

Теперь «парусники» нацеливаются на «Нью-Орлеан». И хотя команда из Луизианы не выглядит серьёзной угрозой, «Клипперс» расслабляться не стоит. Любая потеря концентрации может обернуться очередными нервами, как это случилось сегодня. Итог этой напряжённой встречи — 111:110 в пользу хозяев. Спасибо Каваю, что вернул нам 2019-й!