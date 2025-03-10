Столько побед — уже не шутки! Команда Егора Дёмина нацелена на титул в США

Вот и подошёл к концу регулярный чемпионат в конференции BIG 12, в которой выступает университет Бригама Янга (BYU). Это учебное заведение уже стало для нас немного родным, так как в нём учится и выступает за баскетбольную команду россиянин Егор Дёмин. Как прошли последние игры для нашего таланта и что с раскладами по турниру конференции и «Мартовскому безумию» — в материале «Чемпионата».

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

«Пумы» во главе с Дёминым на прошлой неделе провели два матча. Первый из них был с университетом штата Айова (Iowa State Cyclones). Это довольно сильный соперник, который был фаворитом до старта встречи с BYU. Тем не менее 12 очков, шесть подборов и три передачи Егора Дёмина помогли обыграть соперника в овертайме — 88:85 ОТ. Да, у Егора была не самая удачная игра если посмотреть на бросковую эффективность (три из девяти с игры), также он совершил шесть потерь. Зато его партнёры Ричи Сондерс и Даллин Холл провели выдающийся матч, набрав на двоих 55 очков.

Во второй встрече BYU предстояло сыграть с университетом Юты (Utah Utes). «Пумы» в этом сезоне ранее проиграли оппоненту (72:73 ОТ), поэтому хотели вернуть должок на домашнем паркете. Получилось! 85:74 в пользу подопечных Кевина Янга. Дёмин блистал на паркете: 10 очков, семь подборов (лучший в команде наравне с центровым Кейта) и шесть передач (лучший результат в матче). Из-за дуги у Егора не полетело, но он отлично компенсировал это своими молниеносными проходами — 5 из 11 с игры.

Атмосфера на трибунах домашней арены BYU Фото: x.com/BYUMBB

Университет Бригама Янга под конец регулярки выдал восемь побед подряд. Команда с Дёминым в составе из середины таблицы переместилась на четвёртое место. Она обогнала Канзас и Айову, которые долгое время входили в топ-25 рейтинга NCAA. В середине сезона никто не мог и подумать, что BYU так уверенно закончит регулярку, но они это сделали, обеспечив себе четвёртый посев в турнире конференции BIG 12. «Пумы» начнут свой путь с четвертьфинала. Вероятнее всего, учебному заведению россиянина снова предстоит сыграть с университетом штата Айова, так как во втором раунде «циклонов» ожидает не самый сильный оппонент из Оклахомы или Цинциннати. Впрочем, в NCAA может произойти всё что угодно, так как играют всего лишь один матч, а не серию. BYU 13 марта в 19:30 мск будет ждать своего соперника.

Команда Дёмина будет биться за проход в полуфинал и победу в конференции BIG 12. Само собой, главным фаворитом является университет Хьюстона, который проиграл лишь один матч из 20. Тем не менее, повторюсь, это NCAA, и удивить здесь может любой. Егор в отличной форме и является главным организатором атак команды. В последнее время он всё лучше чувствует себя в качестве бомбардира и главного по набору очков, но всё равно остаётся нестабильным в этом плане. Защита на периметре улучшилась, правда, порой не хватает габаритов, чтобы сдерживать более крепких соперников. Ещё россиянину необходимо продолжать работать над броском, как ни крути, это, наверное, пока его самая слабая сторона на паркете.

Радует, что у Дёмина наконец-то появилась огневая поддержка — его партнёры разыгрались не на шутку. Особенно Сондерс, который две недели кряду был признан лучшим игроком конференции и не один матч вытащил своими шикарными перформансами в атаке. Даже если BYU не удастся выиграть титул в BIG 12, то команда с огромной долей вероятности окажется в «Мартовском безумии» — плей-офф NCAA, так как занимает 23-е место в национальном рейтинге. Лучшие команды страны первым делом попадают в главный турнир студенческого баскетбола во время «Отборочного воскресенья» (Selection Sunday), потому что выделяются на фоне остальных своими результатами. Впереди нас ждёт самое интересное!

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