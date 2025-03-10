Не только Жбанов делал красоту. А вы помните эти победные броски?

Буквально вчера, 9 марта, Георгий Жбанов своим трёхочковым броском подарил «Зениту» победу над «Локомотивом-Кубань». Момент получился красочным и очень эмоциональным. «Чемпионат» предлагает вспомнить самые яркие победные броски в этом сезоне Единой лиги ВТБ.

«Локомотив-Кубань» — «Зенит», 9 марта 2025 года

Хозяева шикарно начали встречу, но затем «Зенит» постепенно стал нагонять соперника. Во второй половине инициатива переходила от одной команды к другой, а счёт при этом всегда был практически равным. То одна команда делала рывок, то другая. В итоге всё свелось к нервной концовке: за 16 секунд до финальной сирены капитан «Локо» Дмитрий Узинский получил право на исполнение двух штрафных. Первый из них форвард отправил точно в цель, сравняв счёт (89:89), а второй «поцеловал» дужку кольца и вылетел на паркет. Все думали, что победный бросок должен был достаться Алексею Шведу или Дуэйну Бэйкону, но мяч довели в угол до Жбанова, который ложным показом убрал Кирилла Темирова, а затем с сопротивлением Айзеи Уэйли отправил «оранжевый» от щита в корзину. Красота!

Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ. Видео доступно на странице Единой лиги в социальной сети «ВКонтакте».

«Пари Нижний Новгород» — ЦСКА, 5 октября 2024 года

Первая громкая сенсация в сезоне произошла в матче «Пари Нижний Новгород» — ЦСКА. Хозяева паркета на равных боролись с действующим чемпионом Единой лиги. За семь секунд до конца встречи Мело Тримбл реализовал два штрафных, выведя свою команду вперёд — 75:74. У нижегородцев оставалось совсем немного времени, чтобы исправить положение дел. Дмитрий Хвостов из-за лицевой доставил мяч в руки Обри Доукинса. Американца опекал один из лучших оборонительных игроков Никита Курбанов, но это не помешало Обри пульнуть «трёшку». Весь зал замер на мгновенье, перед тем как взорваться! Доукинс подарил «Пари НН» победу со счётом 77:75 и невероятные эмоции зрителям и партнёрам по команде.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

«Енисей» — МБА-МАИ, 10 ноября 2024 года

Говорят, в Красноярке почти всегда холодно. Можно поспорить! Матч с МБА-МАИ доказал обратное. Лидер менялся во встрече огромное количество раз, никто не мог добиться весомого преимущества. Шесть секунд до конца игры, счёт равный — 76:76. Тимофей Герасимов выводит мяч из-за боковой линии, Сергей Балашов ставит заслон. Но очевидно: всё идёт не по плану «Енисея». Тогда центровой делает рывок к кольцу, который замечает Герасимов. Недолго думая, Сергей вылавливает мяч и в падении отправляет его в кольцо. Оставалось сдержать соперника, который всеми силами хотел сравнять счёт. В итоге попытка Максима Личутина оказалась неудачной, а «Енисей» вместе с Балашовым оказались триумфаторами!

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

«Парма» — «Енисей», 15 января 2025 года

Ещё одна встреча с участием «Енисея». На этот раз – в качестве того, кому «прилетело». 74:74 на табло, 7,5 секунды остаётся играть, а у «Пармы» и вовсе остаётся 2,4 секунды на атаку. Александр Захаров у боковой линии делает отличный пас на Ройса Хэмма, который принимает мяч, отталкивается от соперника и бросает радиоуправляемую «трёшку». Шелест сетки, трибуны в восторге, а американец принимает поздравления! Подопечные Пашутина выиграли со счётом 77:74, а центровой провёл самый результативный и эффективный матч в карьере — 30 очков, 15 подборов и четыре передачи и 46 баллов эффективности.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.

«Парма» — УНИКС, 5 февраля 2025 года

Последний участник «большой четвёрки», который не был так или иначе задействован в этой подборке — УНИКС. Казанцы крайне редко испытывают проблемы в играх с клубами не из топ-4, но противостояние с «Пармой» в феврале выдалось на славу! После первой половины казалось, что вице-чемпион легко дожмёт пермяков, однако не тут-то было. Подопечные Евгения Пашутина не просто вернулись в матч, а даже были близки к тому, чтобы победить. «Парма» вела с преимуществом в одно очко — 92:91, а играть оставалось 14 секунд. Кому решать в такие моменты, как не лидерам? Естественно, мяч довели до Маркоса Найта. Казанцам не обязательно было бросать «трёшку», им хватило бы и двух очков. Защитник с помощью заслона пробрался на удобную для себя среднюю дистанцию, и, несмотря на сопротивление соперника, оказался точен. Хозяева не смогли ответить — победа УНИКСа со счётом 93:92.

Видео можно посмотреть в официальном телеграм-канале Единой лиги ВТБ. Права на видео принадлежат Единой лиге ВТБ.