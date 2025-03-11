Как дела у «Лейкерс» без Леброна Джеймса? Итог на табло всё сказал за них

«Лейкерс» продолжили своё турне матчем с «Бруклином», но проблемы в составе обрубили им крылья ещё до начала игры. Без Леброна Джеймса, Дориана Финни-Смита, Джексона Хэйса и Руи Хатимуры команда осталась без габаритов, а вместе с этим — без контроля над мячом и адекватной защиты. Ошибок в такой ситуации допускать было нельзя, но их оказалось слишком много.

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Тренерский штаб «Лейкерс» сделал вынужденный ход, бросив в бой стартовую пятёрку из Луки Дончича, Остина Ривза, новичка Далтона Кнехта, Гэйба Винсента и украинца Алекса Леня. Уже с первых минут стало понятно: лидерам придётся пахать до изнеможения. Винсент, кстати, быстро набрал восемь очков, действуя нагло и уверенно. А к концу первой четверти «Лейкерс», поймав ритм, даже умудрились вырваться вперёд.

«Бруклин» быстро пресёк все попытки гостей развить успех. Во второй четверти «Нетс» включились на полную: провалы в защите «Лейкерс» они превращали в очки без лишних вопросов. В атаке у гостей начались проблемы — ошибки множились, потери накатывались волной, а процент реализации бросков катастрофически падал. На подборе «Бруклин» записал 28 отскоков за половину, девять из них — на чужом щите, что принесло хозяевам ещё 11 очков на ровном месте.

Дончичу, на счету которого в итоге оказался трипл-дабл, пришлось тащить за всех. Он пытался разгонять атаки, но защита «Нетс» читала его ходы как открытую книгу. Ривз тоже не мог ничего предложить, а без хоть какой-то поддержки Лука оказался в положении героя-одиночки. К середине второй четверти «Лейкерс» растеряли всё, что успели заработать, а к большому перерыву уже смотрели в спину соперника — 47:48.

Лука Дончич и Дэйрон Шарп Фото: Sarah Stier/Getty Images

Во второй половине ничего не поменялось — «Лейкерс» снова провалили старт, и третья четверть лишь продолжила череду проблем. «Нетс» по-прежнему безжалостно били по слабым местам гостей: агрессивная защита, постоянные сдваивания на Дончиче и давление на любое его движение. Лука был вынужден отдавать мяч, а команда цеплялась за счёт дальних бросков. Но этого явно было мало, чтобы перевернуть игру.

Развязка наступила в четвёртой четверти, когда «Лейкерс» окончательно потеряли контроль над защитой. «Нетс» доминировали на подборах, безжалостно добивая гостей вторыми шансами. «Лос-Анджелес» слишком часто позволял сопернику забивать лёгкие очки, теряя концентрацию в ключевые моменты. И даже когда появлялись шансы переломить ход матча, «Лейкерс» их упускали, оставляя игру в руках «Бруклина».

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Концовка встречи превратилась в настоящую драму. Винсент зарядил важный трёхочковый, Ривз добавил невероятный бросок от щита, а Дончич за 10 секунд до сирены впечатлил сложным дальним попаданием. Но этого оказалось мало. «Лейкерс» не смогли закрыть соперника на последнем владении, пропустили ключевые три очка, и отчаянный бросок Луки со своей половины так и не нашёл кольцо.

Финальная сирена зафиксировала счёт 111:108 в пользу «Нетс». «Лейкерс» сами себя подставили: 15 потерь, которые превратились в 19 очков для соперника, и 16 подборов в нападении, отданных «Бруклину», стали критичными. Впереди у «Лейкерс» встреча с «Милуоки», и снова придётся выжимать максимум из того, что осталось от команды.