MVP-фавориты снова сошлись. Закрыты ли после этого матча все вопросы?

После обидного поражения в матче с «Оклахомой» накануне «Денвер» вышел на паркет с жаждой реванша — и взял своё. Даже без Аарона Гордона, который был вынужден пропустить встречу из-за травмы икры, команда Майка Мэлоуна провела уверенную игру и завершила её в свою пользу.

С самого начала «Денвер» задал тон. Атака заработала как часы — мяч двигался легко, о провалах прошлого матча словно было забыто. Джамал Маррей включился с первых секунд, раздавая ассисты и создавая моменты для себя. Майкл Портер-младший ловко открывался без мяча, а Никола Йокич задавал темп игры. Но защита, как водится, оставила повод для критики. «Оклахома», славящаяся своей железной обороной, легко набирала очки, положив 32 за первую четверть. Особенно досаждал Айзея Хартенштайн, который под кольцом выглядел настоящим раздражителем для «Наггетс».

Во второй четверти игра перевернулась. «Денвер» начал с рывка, выскочил вперёд 47:43, но тут же получил ответку от «Оклахомы». Хозяева площадки раззадорились: Лу Дорт и Алекс Карузо зарядили несколько дальних, а Шей Гилджес-Александер добавил огня своей агрессией. Разница в счёте быстро выросла до внушительных 14 очков — 71:57. Но «Наггетс» не собирались сдаваться. Концовка первой половины осталась за ними: Йокич взял игру на себя и уверенно разобрался в «краске», сократив отставание до шести очков — 67:73 — перед большим перерывом.

Никола Йокич Фото: Пресс-служба «Денвер Наггетс»

Третья четверть превратилась в настоящую гонку. Команды не давали себе передышки, молниеносно сменяя друг друга в атаке. «Денвер» быстро ликвидировал отставание в счёте и даже вышел вперёд во многом благодаря феерии от Маррея. Канадец к своим 16 очкам в первой половине добавил ещё 11 буквально за несколько минут после перерыва. Его точные броски с дистанции держали «Наггетс» в авангарде, а Кристиан Браун, который до этого был почти незаметен, наконец-то заиграл. За третью четверть он набрал девять очков и нашёл свою роль на паркете. Однако «Оклахома» не собиралась отставать. К финальной четверти разница между командами была минимальной — всего два очка, 101:99.

Четвёртая четверть стала ключевой. Если в прошлом матче концовка осталась за «Оклахомой», то сейчас «Наггетс» выглядели гораздо увереннее. Йокич и Маррей включили режим уничтожения, продемонстрировав, почему их дуэт считается одним из самых смертоносных в лиге. Серб царил в трёхсекундной зоне, играя в своём фирменном стиле, а Джамал хладнокровно находил свободное пространство для точных бросков. Пэйтон Уотсон зарядил пару важных «трёх», а защита в лице Майкла Портера и Кристиана Брауна не дала повториться прошлым ошибкам.

На табло – 140:127 в пользу «Денвера». Йокич выдал перформанс, который снова войдёт в историю: 35 очков, 18 подборов, восемь передач, один перехват и один блок при потрясающей точности — 15/20 с игры и 1/2 из-за дуги. Такой статистики раньше не видела даже НБА.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эта победа не только помогла «Денверу» удержаться в верхней части таблицы, но и вновь обострила разговоры о награде MVP. Шей Гилджес-Александер в этом сезоне — король результативности, ведёт «Оклахому» к вершине Запада и выглядит как главный претендент на награду. Но Йокич напомнил, что его эпоха ещё не закончилась, продолжая демонстрировать уровень, достойный лучших лет его карьеры. В этом сезоне их личные встречи завершились вничью — 2-2, а статистика говорит сама за себя: Йокич — 24,5 очка, 15,8 подбора, 11,5 передачи; Шей – 30,3 очка, 5,0 подбора, 6,5 передачи.

Гилджес-Александер остаётся фаворитом в гонке за MVP у букмекеров, но, если Йокич продолжит в том же духе, борьба за награду продолжится. Тем более в официальном рейтинге от сайта лиги он располагается на первом месте.