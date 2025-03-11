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Стефен Карри может стать первым игроком в истории НБА, реализовавшим 4000 трёхочковых бросков за профессиональную карьеру

Карри на грани исторического рекорда! Но «Голден Стэйт» вытащили те, кто обычно в тени
Артемий Берстенев
Стефен Карри на грани исторического рекорда!
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В следующем матче обязательно будут говорить только о Стефене.

Когда команда разгоняется, выиграв 10 из 11 встреч, способы достижения победы могут быть разными. Иногда игру тащат звёзды, а порой герои выходят со скамейки. В матче с «Портлендом» «Голден Стэйт» выбрал второй путь: на первый план вышли Гэри Пэйтон II и Бадди Хилд, став ключевыми фигурами.

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Регулярка НБА. Турнирная таблица

Перед встречей всё внимание было приковано к Стефу Карри. Ему оставалось всего семь шагов до исторической отметки — 4000 трёхочковых за карьеру. Казалось, это будет его день, но «Блэйзерс» разрушили все планы. Молодая и дерзкая команда с первых минут задала высокий темп и, штурмуя кольцо, вырвалась вперёд 7:0.

Ответ «Уорриорз» получился неожиданным. На сцену вышел новичок Квинтен Пост, который быстро зарядил с периметра и добавил эффектный блок-шот в свою коллекцию. Его активность помогла хозяевам постепенно выравнять игру. Но даже когда «Голден Стэйт» начал нащупывать ритм, «Портленд» держался цепко, не позволяя хозяевам уйти в отрыв.

Стартовая четверть осталась за «Уорриорз» — 35:27. А в начале второй разница впервые перевалила за 10 очков. Ключевой момент случился ближе к окончанию первой половины, когда на паркет вышли Пэйтон и Хилд. Эти двое моментально взяли игру на себя, стабилизировали команду и помогли закрепить солидное преимущество перед перерывом.

Стефен Карри

Стефен Карри

Фото: Ezra Shaw/Getty Images

Самый горячий эпизод произошёл в концовке второй четверти. В борьбе за мяч Пэйтон отчаянно попытался сохранить его в игре, но арбитры зафиксировали аут. Дрэймонд Грин мгновенно показал своё недовольство, и Стив Керр тут же запросил тренерский челлендж. После видеопросмотра выяснилось, что мяч остаётся у «Голден Стэйт». В следующем владении Пэйтон зарядил «трёху», а затем команда молниеносно перехватила мяч, что завершилось точным броском Моузеса Муди. На большой перерыв «Уорриорз» ушли с комфортным преимуществом в 19 очков — 68:49.

Казалось, игра уже в кармане, но «Портленд» не собирался стелиться ковриком под ноги хозяевам. Третья четверть началась с мощного рывка гостей: они взвинтили темп до предела и сократили отставание до скромных девяти очков. «Голден Стэйт» пришлось снова выкладываться на максимум, и тут на сцену вышел Карри. В ключевые моменты он взял всё в свои руки, украсив игру сложнейшими бросками. Но полностью подавить сопротивление гостей не удалось: разрыв держался в пределах 10 очков, а интрига только накалялась.

Кульминация наступила в начале четвёртой четверти. Скамейка «Уорриорз» врубила форсаж: Хилд и Пэйтон сообразили симбиоз из быстрых атак, убийственных бросков и филигранных передач. Отрыв снова подрос до 15 очков, и стало ясно: «Портленд» уже не воскреснет.

Видео можно посмотреть на канале GAMETIME HIGHLIGHTS в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

К финальной сирене «Голден Стэйт» уверенно контролировал игру. Героями встречи стали те, кого обычно недооценивают (или забывают): Пэйтон выдал 26 очков (с 11 попаданиями из 16), Хилд добавил 20 и семь передач. Карри, как всегда, был на высоте — 24 очка и пять дальних, оставив себя в двух шагах от легендарного рубежа в 4000 трёхочковых. Муди тоже не остался в тени, набрав 20 очков, а Джимми Батлер оформил трипл-дабл из 15 очков, 10 подборов и 10 передач.

Итог на табло — 130:120 в пользу «Голден Стэйт». Борьба за плей-офф продолжается, а следующая игра может войти в историю — Карри уже замахнулся на вечность.

НБА — регулярный чемпионат
11 марта 2025, вторник. 05:00 МСК
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Окончен
130 : 120
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Голден Стэйт Уорриорз: Пэйтон II - 26, Карри - 24, Муди - 20, Хилд - 20, Батлер - 15, Пост - 11, Луни - 6, Сантос - 4, Грин - 4, Армстронг, Ки, Нокс, Джексон-Дэвис, Спенсер
Портленд Трэйл Блэйзерс: Авдия - 34, Саймонс - 32, Клингэн - 15, Хендерсон - 12, Шарп - 9, Уокер - 9, Камара - 7, Рит - 2, Бэнтон, Макгауэнс, Грант, Минайя, Рупер, Мюррэй, Сиссоко
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