20 лет назад ЦСКА красиво укротил «Реал». И это совпало с днём создания «Чемпионата»!

11 марта завершился матч второго этапа Евролиги, известный как топ-16, в котором московский ЦСКА на выезде встречался с мадридским «Реалом». В тот самый день армейцы не только одержали победу, но и появился на просторах интернета «Чемпионат». Прошло уже 20 лет, а оранжевый сайт продолжает радовать читателей своими материалами. Давайте вспомним, что творилось тогда в Евролиге!

Со стартового вбрасывания «Реал» выделялся. Видимо, Божидар Малькович досконально изучил игру армейцев, потому что снайперы команды за две минуты реализовали три трёхочковых броска. Отметились попаданиями Луис Баллок, Микаэль Желабаль и Антонис Фоцис. «Сливочные» оформили рывок 11:5, заставив главного тренера ЦСКА Душана Ивковича взять тайм-аут. Легендарный Дуда перестроил игру, но «Реал» тоже не стоял на месте. Хозяева стали начали строить атаки через своих высокорослых игроков, доведя преимущество до счёта 19:9 за четыре минуты до конца четверти. Правда, армейцы тех лет — не только одни из сильнейших исполнителей в Европе, но и игроки с характером. Маркус Браун включился на полную и практически в одиночку прилично сократил отставание — 21:26.

Дэвид Андерсен Фото: cskabasket.ru

С учётом того, что Баллок за первые 10 минут получил три персональных замечания, состояние дел для ЦСКА можно было считать вполне неплохим. Во второй четверти армейцы наконец-то проснулись: Теодорас Папалукас занимался тем, что умеет лучше всего на свете — отдавал передачи на любой вкус и качественно оборонялся, Дэвид Андерсен кошмарил «краску» соперника, Антонио Грейнджер «поливал» из-за дуги, а Джон Роберт Холден, как обычно, был полезен на обеих сторонах паркета. В итоге армейцы обескуражили соперника не только 16 из 17 реализованных штрафных бросков, но и шикарной игрой в целом — 30:21 и 51:47 в пользу ЦСКА, когда команды ушли на большой перерыв.

Судьи были благосклонны к ЦСКА в первой половине, но совсем не радушны во второй. Например, основной центровой Андерсен уже на второй минуте третьей четверти получил четвёртый фол. Ивковичу пришлось заменить австралийца, чтобы поберечь его до ключевых минут. На этом проблемы для армейцев не закончились, буквально через несколько минут Алексей Саврасенко получил четвёртое персональное замечание, отправившись на скамейку. На замену вышел Мартин Мююрсепп, но и его нахождение на паркете оказалось недолгим, так как он аналогичным образом «повис» на грани выхода из игры, оформив четвёртый фол.

Алексей Саврасенко Фото: cskabasket.ru

«Реал» же усилиями лидеров — Баллока, Желабаля и Фоциса — понемногу подбирался к оппоненту, забрав четверть со счётом 21:16. Последняя десятминутка проходила в равной борьбе, команды набирали очки с большой осмотрительностью — за первые пять минут заработали на двоих лишь восемь очков. Во многом это было связано с тем, что очень много игроков «висело» на четырёх фолах и нельзя было позволить сопернику получить преимущество, выйдя из игры. Клуб из Мадрида повёл со счётом 77:74 за три минуты до конца встречи, но ЦСКА на характере оформил важнейший рывок — точная «трёшка» Грейнджера установила результат 84:82 за 42 секунды до финальной сирены. Казалось, всё идёт к уверенной победе армейцев в основное время.

Но так лишь казалось… За 17 секунд до конца встречи Папалукас получил право на пробитие штрафных. Ивкович специально взял тайм-аут, чтобы дать одному из лидеров отдышаться. К сожалению, грек смазал обе попытки, а счёт остался прежним. Армейцы дважды сфолили на Фоцисе за последние 10 секунд. Антонис, видимо, проявил солидарность к своему соотечественнику из ЦСКА и реализовал лишь два штрафных из четырёх. Равный счёт — 84:84, а значит — овертайм!

Антонио Грейнджер Фото: cskabasket.ru

В дополнительное время однозначным героем являлся Андерсен. Центровой, несмотря на четыре персональных замечания, успевал приносить пользу на обеих сторонах паркета. Дэвид остался в игре во многом благодаря партнёру Брауну. В одном из игровых эпизодов австралиец выполнял свой коронный бросок со средней дистанции, форвард «Реала» Антонио Буэно не только сфолил, но и оттолкнул от себя армейца локтем. Само собой, Андерсен не мог оставить данный эпизод без внимания и яростно направился к своему обидчику. В этот момент Браун и вмешался в конфликтную ситуацию, быстро оттолкнув своего партнёра подальше от Буэно. В итоге из 10 очков, набранных ЦСКА в овертайме, лишь два не принадлежат Андерсену.

Именно эти два очка Папалукаса и стали победными! Теодорас, желавший реабилитироваться за свои промахи со штрафной линии, за 20 секунд до сирены оказался вблизи кольца и исполнил свой бросок. Правда, остаётся непонятным, достигла бы эта попытка цели или нет, так как в дело вмешался Патрик Бёрк, который снёс мяч своей рукой с дужки кольца. Судьи без доли сомнений приняли решение засчитать это попадание. У «Реала» был шанс отыграться, но лидер Баллок промахнулся. Победа ЦСКА со счётом 95:94 ОТ.

Душан Ивкович тренер ЦСКА и на тот момент чемпион Евролиги 1997 года «Это был отличный матч, продемонстрировавший высокий уровень европейского баскетбола. В сегодняшней встрече нашей целью было акцентировать внимание на двух сильных сторонах «Реала» — быстром переходе от защиты в нападение и подборах на чужом щите. Мы очень плохо провели первую десятиминутку, совершенно потеряв концентрацию и позволив сопернику набирать лёгкие очки. Впрочем, затем ЦСКА удалось сбалансировать игру и взять верх во второй четверти. А наши ошибки в концовке матча должны быть тщательно разобраны и послужат хорошим уроком на будущее. Несмотря на потерю Рейеса, «Реал» играл отлично. Я желаю команде Божидара Мальковича всего самого наилучшего».

Андерсен завершил встречу с 25 очками и 10 подборами, оформив дабл-дабл. Также в составе ЦСКА выделялся Браун, у которого не шло с трёхочковой дистанции, зато он «положил» все 10 штрафных в цель. На счету Маркуса 19 очков, пять подборов и две передачи. Грейнджер реализовал шесть «трёшек» из восьми, набрав в итоге 18 очков. У «Реала» в отсутствии Рейеса отлично себя показали Фоцис — 17 очков, Баллок — 17 очков и шесть подборов и Желабаль — 15 очков и шесть подборов.

Легендарная игра получилась от самого начала до последних секунд. «Реал» без главной звезды Фелипе Рейеса сумел навязать борьбу гранду Евролиги. В итоге ЦСКА выйдет в «Финал четырёх» 2005 года, где в полуфинале проиграет «Басконии» со счётом 78:85. К сожалению, в матче за третье место не удастся забрать бронзовые награды — поражение от «Панатинаикоса» — 91:94. Для армейцев любой результат, кроме чемпионства, сродни поражению, но тот матч с «Реалом» навсегда войдёт в историю «Чемпионата»!