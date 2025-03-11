Вот что спасёт НБА. «Лейкерс» и «Бостон» в финале — это история, которую лига ждала годами

На днях состоялся знаковый матч между «Лос-Анджелес Лейкерс» и «Бостон Селтикс». В итоге «кельты» оказались сильнее и прервали победную серию калифорнийцев. Тем не менее игра выдалась настолько захватывающей, что в американских медиа вновь вспыхнули обсуждения. О чём речь? О том, что финал между «Селтикс» и «Лейкерс» может спасти НБА.

Разбирать в тысячный раз, почему лига нуждается в спасении, думаю, уже нет смысла. Эта тема успела порядком наскучить — хочется просто наслаждаться баскетболом. Но то, что финальная серия между двумя величайшими франшизами в истории пришлась бы как нельзя кстати в этом сезоне, — это факт.

Леброн Джеймс и Лука Дончич Фото: Harry How/Getty Images

Впервые со времён «пузыря» такой финал действительно кажется реальным. «Лейкерс» в этом календарном году играют на уровне контендера, выстроив мощную защиту, а Леброн Джеймс демонстрирует, возможно, свой лучший баскетбол за последние несколько лет.

Обмен Энтони Дэвиса на Луку Дончича пока не разрушил оборонительные порядки команды, а в атаке «Лос-Анджелес» временами выглядит неостановимым. Адаптация Луки идёт быстрее, чем ожидалось, а Джей Джей Редик доказывает скептикам свои глубокие тактические знания и умение выстраивать коммуникацию с игроками.

«Селтикс» выглядят менее доминирующими, чем в прошлом сезоне, однако это нередко случается с чемпионскими коллективами в регулярке. Если говорить о конкурентах на Востоке, то, кроме «Кливленда», их практически нет. Можно с натяжкой упомянуть «Нью-Йорк Никс» и «Милуоки Бакс», но, если честно, в их перспективы верится с трудом.

Шей Гилджес-Александер и Никола Йокич Фото: Jamie Schwaberow/Getty Images

На Западе, конечно, конкуренция куда выше. Однако если «Лейкерс» подойдут к плей-офф в отличной форме, реальных соперников у них видится всего два — «Денвер Наггетс» и «Оклахома-Сити Тандер». Да, «Наггетс» остаются для «Лос-Анджелеса» настоящим криптонитом последних лет, но нынешнее состояние команды не внушает особой уверенности. Если бы не Йокич, пребывающий в исторической форме, результаты «Денвера» были бы куда скромнее.

«Тандер», в свою очередь, демонстрируют отличный баскетбол, однако в потенциальной серии с «Лейкерс» на стороне калифорнийцев будут опыт и наличие двух суперзвёзд с выдающимся игровым интеллектом. А в плей-офф эти факторы приобретают ещё большее значение.

Так что да, финал «Лос-Анджелес» — «Бостон» вполне реален. И это вернёт к экранам миллионы зрителей, которые в последние годы охладели к НБА. Почему? Да потому что это с отрывом главное противостояние в истории лиги. Два клуба с наибольшим количеством чемпионств («Лейкерс» — 17, «Селтикс» — 18), встречавшиеся в финалах уже 12 раз!

Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон и Деннис Джонсон Фото: Peter Read Miller/Getty Images

Впервые это произошло ещё в 1959 году. Через их соперничество можно изучать историю НБА — пожалуй, половина всех легенд лиги так или иначе были связаны с одной из этих команд. Пик противостояния пришёлся на 1960-е и 1980-е. Именно тогда НБА выходила на качественно новый уровень популярности и влияния.

Финальная серия сезона-1986/1987 между «Лейкерс» и «Селтикс» до сих пор входит в топ-5 самых просматриваемых в истории лиги — и это лучший показатель среди финалов, в которых не играл Майкл Джордан.

Последняя дуэль двух великих франшиз в решающей серии состоялась в 2010 году, когда Коби Брайант завоевал свой долгожданный пятый титул. Этот чемпионат был для него особенно важен — Коби хотел превзойти Шакила О'Нила по количеству перстней. В противостояниях этих команд всегда на кону нечто большее, чем просто титул. Их финалы решают судьбы и наследие целого ряда звёзд.

Просто представьте: Леброн выигрывает пятое чемпионство. Лука — своё первое, да ещё и в тот же сезон, когда «Даллас» обменял его, фактически отказавшись верить в свою суперзвезду. Это будет историческое событие!

Кристапс Порзингис, Джру Холидэй и Джейсон Тейтум Фото: Emilee Chinn/Getty Images

А если «Селтикс» возьмут титул второй год подряд? Они не просто закрепят свой статус топ-команды, но и официально станут претендентами на звание следующей великой баскетбольной династии. И это не только история, но и рейтинги!

Интуитивно может показаться, что лучше, когда в лиге царит непредсказуемость и много сильных претендентов. Но практика давно доказала: когда в НБА есть доминатор, пусть даже он раздражает многих, зрители всё равно смотрят. Все хотят увидеть, как Голиаф падёт. Люди ждут великих сражений суперзвёзд, а не просто встреч хороших команд.

Финалам НБА давно не хватает той самой ауры. Многие согласятся: больше нет той атмосферы значимости, которая ощущалась, например, во времена противостояния «Кливленда» и «Голден Стэйт». Финал «Лейкерс» — «Селтикс» способен вернуть это чувство. А лига — вернуть свою былую популярность.

А вы бы хотели увидеть такую серию за титул?