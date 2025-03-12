Крутейший момент в НБА! Финальный бросок, который перевернул всё разом

Матч между «Индианой» и «Милуоки» получился хаотичным — нервным, бешеным и абсолютно непредсказуемым до самого финального свистка. Команды словно устроили качели: то взлетали на волне результативных рывков, то стремительно рушились в пропасть провалов. В какой-то момент казалось, что «Бакс» вот-вот дожмут соперника, но одно неверное решение перевернуло всё с ног на голову.

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Уже с первых минут стало ясно: о какой-либо защите в этом матче речи не будет. К середине первой четверти счёт застыл на 15:14 в пользу «Милуоки», а обе команды с лёгкостью прорывались к кольцу, больше ошибаясь в обороне, чем стараясь её выстроить. Особенно это касалось «Бакс», которые просто не успевали перестраиваться после молниеносных атак «Индианы». Впрочем, и сами «Пэйсерс» не блистали дисциплиной. «Милуоки» этим пользовался, но несколько нелепых потерь обернулись тем, что стартовый отрезок закончился со счётом 32:28 в пользу «Индианы».

Во втором отрезке проблемы «Бакс» только набрали обороты. Самый комичный эпизод случился, когда два их защитника рванули за одним игроком «Индианы», оставив Беннедикта Матурина в гордом одиночестве на дуге. Матурин, не раздумывая, вколотил «трёху». На этом беды «Милуоки» не закончились — потери при вводе мяча лишь подлили масла в огонь. Однако стоило «Бакс» включить движение мяча и найти пару точных бросков, как они выдали мощный рывок 12:0. Лопес сыграл ключевую роль, выведя команду вперёд, но «Индиана» к большому перерыву всё же удержала хрупкое преимущество — 57:55.

Беннедикт Матурин и Дэмьен Лиллард Фото: Michael Hickey/Getty Images

Третий отрезок начался с того, что Лиллард наконец-то проснулся после сонного старта. Пять быстрых очков и шикарная передача на Адетокунбо сразу дали «Бакс» заряд в атаке. Но «Индиана» не собиралась пасовать и отвечала ударом на удар. Счёт висел на грани одного владения, а команды держали друг друга в напряжении, не позволяя уйти в отрыв. Особенно стоит отметить запасных «Бакс», которые выдержали ключевой отрезок без Янниса на площадке, сохранив равновесие перед решающей четвертью — 88:88.

Заключительный отрезок начался — Паскаль Сиакам организовал рывок 10:0 для «Индианы», пока Адетокунбо сидел на скамейке. Но стоило Яннису вернуться, как «олени» моментально вернулись в игру. Лопес зарядил два точных броска, Трент добавил пару умных решений — и вот уже счёт равный — 103:103. Концовка превратилась в дуэль лидеров. Халибёртон выдал важнейший проход, но «Бакс» тут же ответили двумя своими. За минуту до сирены дальний выстрел Трента вывел гостей вперёд.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

И вот, последнее слово за «Бакс». У них была возможность закрыть этот матч, но всё пошло не по плану: решающий бросок не попал в цель, а затем случилась роковая ошибка. При оставшихся 3,9 секунды Халибёртон поймал мяч в углу и зарядил дальний, на котором Яннис сфолил. Судьи после видеопросмотра подтвердили контакт. Один штрафной — одно попадание. И лидерство теперь у «Пэйсерс». Кажется, теперь уже без шансов для гостей.

Финальный счёт — 115:114 в пользу «Индианы». Главный показатель этой игры — 31:3 по очкам в быстрых атаках в пользу «Пэйсерс». «Бакс» просто не успевали возвращаться в защиту, и это их и похоронило. «Индиана» прервала свою серию из трёх поражений и улучшила баланс до 36-28, а «Милуоки», хоть и остаётся в топе, получил тревожный звонок перед решающей частью сезона.