Миллиардер, о котором вы наверняка не слышали. Ушёл из жизни экс-игрок НБА

На 72-м году жизни мир покинул Джуниор Бриджман — бывший баскетболист НБА, предприниматель и человек, который превратил свою карьеру после спорта в историю успеха. Трагедия застала его врасплох на благотворительном мероприятии в Луисвилле, где здоровье дало сбой. Врачи оказались бессильны, и вечером того же дня мир узнал о его кончине.

Бриджман провёл 12 сезонов в НБА, где не блистал на авансцене, но стабильно выходил со скамейки в составе «Милуоки Бакс» и «Лос-Анджелес Клипперс». Однако его главные победы случились за пределами паркета. Завершив карьеру, он стал примером для многих, доказав, что жизнь после спорта может быть ещё ярче.

В отличие от многих коллег, расточающих свои заработки, Бриджман вложил деньги с умом. Он сделал ставку на сеть ресторанов Wendy’s, превратив её в бизнес-империю с сотнями точек. В 2016 году он продал своё детище, но не остановился — переключился на новые амбициозные проекты, включая долю во франшизе Coca-Cola. Бриджман жил, как играл: скромно, но с непоколебимым расчётом, и оставил после себя наследие, достойное уважения.

Финансовая проницательность сделала его одним из самых богатых экс-спортсменов на планете. С состоянием в $ 1,4 млрд, по данным Forbes, он не просто удержался на плаву после ухода из большого спорта, а ворвался в элиту бизнесменов, став легендой вне баскетбольной площадки.

Джуниор Бриджман и Ларри Бёрд, сезон-1986/1987

Но Джуниор никогда не забывал о главной игре своей жизни. В 2023 году он приобрёл 10% акций «Милуоки Бакс» — команды, в которой он провёл лучшие годы своей карьеры. Его возвращение в клуб в роли владельца стало не просто сделкой, а своего рода символом преданности и завершённым кругом его баскетбольной истории.

Его уход из жизни стал шоком для всего баскетбольного мира. Комиссионер НБА Адам Сильвер отметил, что Бриджман навсегда останется образцом для спортсменов, которые мечтают добиться успеха за пределами спорта. «Джуниор доказал, что жизнь после завершения карьеры может быть не менее яркой», — сказал он.

«Милуоки» выразил глубокие соболезнования, напомнив, что номер 2 давно бессмертен под сводами их арены. «Он был больше, чем игрок. Он был частью нашей души», — говорится в заявлении клуба. Бриджман ушёл, но оставил за собой наследие, которое не меркнет. Он стал примером того, как превратить славу на паркете в успех в бизнесе, оставаясь верным игре, которая сделала его именем на устах миллионов.