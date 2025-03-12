Лука Дончич изменился. Гениальность или повод для тревоги?

Лука Дончич по-прежнему остаётся одним из самых ярких талантов НБА, но его игра начала приобретать странный привкус закатного настроения, хотя ему ещё далеко до завершения карьеры. За последние два года он всё больше напоминает игрока, который решил перестать ломать защиту соперника, предпочитая комфортные броски с дистанции. Это отчётливо видно и по цифрам, и при беглом взгляде на его матчи.

Его новая манера игры выглядит не как эволюция, а как странный регресс. В сезоне-2024/2025 Лука завершает атаки данками вдвое реже, чем пару лет назад, и практически избегает контакта в проходах. Такое поведение для игрока его уровня и возраста — настоящая аномалия, особенно если учесть, что его карьера строилась на дерзости и умении находить лазейки к кольцу, даже когда всё казалось закрытым.

Ниже простая метрика — количество данков за сезон.

Сезон Количество данков 2018/2019 25 2019/2020 14 2020/2021 12 2021/2022 15 2022/2023 12 2023/2024 2 2024/2025 1

Резкий спад в количестве таких эпизодов намекает на то, что либо Лука больше не хочет, либо уже не может играть с прежней физической дерзостью. Причины могут быть разные — накопившаяся усталость, травмы или смена игрового подхода — но факт остаётся фактом: он всё реже оказывается в позициях, где можно эффектно вколотить мяч сверху. Показательный момент произошёл в матче с «Нью-Йорком»: Дончич перехватил мяч, однако, вместо того чтобы рвануть к кольцу, остановился и отдал пас. Ещё пару лет назад никто бы не сомневался, что этот эпизод завершится лёгкими двумя очками.

Эта тенденция чётко прослеживается и в общем распределении бросков.

Сезон 0-0,9 м 0,9-3 м 3-4,9 м 4,9 м до «трёшки» Трёхочковая линия 2019/2020 26% 23,7% 5,8% 1,4% 43,1% 2020/2021 18% 20,1% 15,3% 6% 40,6% 2021/2022 12,8% 23,9% 16,5% 6,2% 40,6% 2022/2023 17,6% 25,2% 14,5% 5,4% 37,3% 2023/2024 12,3% 19,2% 15,2% 8,2% 45% 2024/2025 10,9% 18,9% 17,5% 6% 46,8%

Главное отличие — резкое сокращение атак с близкого расстояния. Раньше он штурмовал кольцо с дистанции в 0-0,9 м в 18-26% случаев, а теперь этот показатель упал до скромных 10,9%. Зато заметно вырос процент дальних бросков, что лишний раз подчёркивает его переход к более дерзким и сложным попыткам.

А если копнуть статистику проходов, всё становится ещё очевиднее:

2022/2023: 19,7 прохода за игру, 62,7% реализации.

2023/2024: 17,8 прохода за игру, 61,6% реализации.

2024/2025: 14,8 прохода за игру, 55,3% реализации.

Проходов всё меньше, а эффективность всё ниже. Дончич не только реже рвётся под кольцо, но и завершает такие атаки с меньшей уверенностью. Возможно, дело в утрате скорости и взрывной мощи — визуально заметно, что он уже не так легко уходит от защитников, как раньше.

Но есть ещё один момент, который нельзя упускать из виду. В плей-офф картина немного меняется.

Плей-офф 0-0,9 м 0,9-3 м 2020 19,5% 28,9% 2021 13,8% 21,9% 2022 13,6% 29,5% 2024 8,7% 23,6%

Процент бросков из-под кольца тоже просел, но не так резко, как в регулярке. Зато количество проходов в плей-офф-2024 взлетело до 20 за игру — больше, чем в любом из последних сезонов. Такое ощущение, что он бережёт силы в регулярке, чтобы включить максимальную агрессию в самых важных матчах.

Но это не меняет сути — физическое состояние Дончича оставляет желать лучшего. Среди фанатов «Маверикс» ходило много разговоров, что спад начался с травмы в прошлом сезоне. В попытке затащить команду в финал он выжал из себя все соки: играл через боль, отказывался от пост-апа, полагаясь исключительно на степ-бэки. Итог — физический износ, падение результативности и обмен в межсезонье.

Не стоит забывать и про менеджмент «Далласа». Нико Харрисон допустил серьёзные ошибки, это очевидно, но у руководства всегда больше информации, чем у фанатов или журналистов. Возможно, аналитика проиллюстрировала резкий спад физических показателей Луки, что и заставило клуб задуматься о его будущем. Это не оправдывает обмен, но объясняет, почему в организации начали сомневаться в Дончиче.

Лука Дончич, сезон-2024/2025 Фото: Meg Oliphant/Getty Images

Что дальше? У Дончича есть все шансы перезагрузиться. Теперь он в «Лейкерс», а рядом — Леброн Джеймс, мастер дисциплины и человек, сделавший уход за телом своим главным оружием. Лос-Анджелес предлагает ему всё: топовых специалистов по восстановлению, идеальный климат и лучшие условия для возвращения в форму.

Однако главный вопрос — сам Лука. Он уже доказывал, что способен адаптироваться и исправлять слабые стороны, но сейчас дело не только в технике, но и в физике. Если Дончич сумеет вернуть прежнюю взрывную атлетичность, то останется в элите лиги. Если нет — его игра станет зависимой от бросков, а это путь, полный нестабильности.

Это лето станет моментом истины. Либо словенец вернётся к форме уровня 2020 года, либо его игра окончательно эволюционирует в нечто новое — менее динамичное, но более ориентированное на броски. Что из этого станет реальностью, узнаем уже на старте следующего сезона.