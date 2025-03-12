Янниса одурачили, разыграв через него комбинацию из футбола. Это новый тренд в НБА?

НБА всё больше становится лигой, где концовки матчей превращаются в однообразное чередование изоляций, пик-н-роллов и заезженных схем. Но иногда тренеры решают выйти за пределы шаблонов и удивить чем-то по-настоящему креативным. Именно это произошло в сегодняшней встрече между «Индианой» и «Милуоки». «Пэйсерс» выдали концовку, достойную учебников, и заодно позаимствовали пару идей из… американского футбола. Итог — победа 115:114 и момент, который уже претендует на звание лучшего в сезоне.

10 секунд до конца четвёртой четверти, «Милуоки» ведёт «+3». У «Индианы» — последний шанс. Казалось бы, всё предсказуемо: розыгрыш под трёхочковый, защита готовится перекрыть периметр. Но Рик Карлайл и его тренерский штаб решили иначе. Они достали из арсенала нечто необычное — комбинацию, вдохновлённую расстановкой «шот-ган» из американского футбола.

В классическом «шот-гане» квотербек получает мяч на несколько ярдов дальше от линии розыгрыша, чтобы выиграть время для анализа ситуации и выбора лучшего решения. В баскетболе эту идею можно адаптировать, создавая движение, которое открывает игрока для броска, пока защита теряет позиции. Именно на этом построила свою комбинацию «Индиана», сделав ставку на Тайриза Халибёртона — человека, который идеально вписался в качестве финального акцента.

Розыгрыш начался с отвлекающего манёвра. Игроки «Пэйсерс» совершили пару ложных движений на слабой стороне, чтобы увлечь защитников «Бакс» в ненужную зону. В это время Халибёртон уже смещался к левой боковой линии, где его ждал мяч. Проблема? Его прикрывал не кто иной, как Яннис Адетокунбо — защитный спец, способный накрыть бросок, даже если ты думаешь, что уже свободен.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Но Халибёртон не дрогнул. Выйдя из-под заслона, он поймал мяч, сделал прыжок назад и выполнил бросок с отклонением, несмотря на давление. Яннис попытался достать мяч своими нескончаемыми руками, однако вместо этого зацепил атакующего игрока. Свисток арбитра, мяч в кольце, фол и шанс на «+1». Халибёртон спокойно реализовал штрафной, а «Милуоки» так и не смог ответить в последней атаке. «Пэйсерс» забрали победу, и этот момент — гарантия, что о нём будут говорить ещё долго.

После игры Тайриз откровенно признался: эту комбинацию команда впервые отрабатывала ещё два года назад в тренировочном лагере. «Честно говоря, я терпеть не могу этот розыгрыш», — не без дерзости сказал он журналистам. Но, как говорится, исключения подтверждают правило. «Раньше мы пробовали его, однако тогда я промазал. А сейчас всё идеально сложилось».

Конечно, баскетболисты «Индианы» далеко не пионеры в использовании футбольных принципов на баскетбольной площадке. В своё время такие приёмы мелькали в концовках матчей у «Сан-Антонио», «Голден Стэйт» и других команд, которые любят удивлять соперников неожиданными ходами.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Вот только работает это не всегда. В прошлом сезоне «Пэйсерс» уже пытались провернуть нечто похожее, но тогда защита соперника сработала на ура, и бросок так и не достиг цели. «Индиана» доказала, что её игроки способны мыслить за пределами привычных схем, и, кто знает, может быть, их смелый подход заставит другие команды тоже искать новые пути к успеху.