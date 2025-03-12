Боец UFC указал Леброну на его место. Джеймс покусился на самое святое в США

Кажется, не проходит и дня, чтобы в заголовках статей не появлялось имя Леброна. Джеймс в свои 40 лет по-прежнему один из лучших игроков североамериканской лиги, и чуть ли не каждый его следующий матч обещает зрителям установку какого-то невероятного рекорда. Лёгкий форвард «Лос-Анджелеса» уже живая легенда, которая навсегда останется в истории баскетбола. Но Брон не был бы Броном, если бы не пытался сделать своё наследие ещё внушительнее. Ветеран мечтал сыграть в одной команде вместе с сыном, и в этом сезоне мечта Короля в жизнь наконец воплотилась.

Леброн доволен, фанаты в восторге, боссы НБА потирают руки. Оно и понятно, ведь в лиге случилось то, чего в ней никогда ранее не происходило. Первый дуэт отца и сына, сыгравший в официальной встрече, привлёк внимание СМИ по всему миру, а лига, которая участвует в напряжённой борьбе за ТВ-рейтинги, нанесла по конкурентам серьёзный удар. Но Леброн с самого начала был под прицелом критики. Ни для кого не секрет, как Джеймс-младший получил своё место в одной из самых популярных команд мира. Удалось бы Бронни с ходу включиться и приносить команде пользу, критикам пришлось бы отступить. Однако Бронни словно подбрасывал дровишек, выдавая не самые убедительные матчи.

Одним из тех, кто часто проходился по Леброну, был известный американский эксперт Стивен Эй Смит. Джеймс долго терпел или просто не обращал внимания, но недавно всё-таки обратил. Во время матча с «Нью-Йорк Никс» лёгкий форвард подошёл к аналитику и на повышенных тонах стал что-то выговаривать тому в лицо. Позже Стивен сообщил, что баскетболист потребовал от него больше не говорить о сыне.

Видео можно посмотреть на канале AANBA во «ВКонтакте».

Перепалка игрока и эксперта разделила очевидцев: кто-то занял сторону Эй Смита, другие поддержали Леброна, а кто-то пока просто не определился. Но кто определился точно, так это боец UFC Колби Ковингтон. Брутальный спортсмен назвал Леброна придурком и обвинил его в неуважении к фундаментальным американским ценностям, особенно к праву на свободу слова.

Колби Ковингтон боец UFC, хочет перейти в WWE «Какой же подлец! Ты живёшь в Америке, где процветает свобода слова. Леброн, разве ты не понимаешь, что конституционные поправки существуют не просто так? Ах да, тебе на это плевать. Ему плевать на эту страну, которая сделала его богатым. Пошёл в задницу, чёртов придурок. Давай встретимся, и ты наконец-то увидишь настоящего гангстера, который сможет вышибить тебе к чёрту все мозги без твоей охраны».

Если абстрагироваться от эмоциональной реакции Ковингтона, то можно постараться увидеть саму суть. Леброн не комментировал ситуацию публично и не давал понять, что конкретно так его разозлило. Но уместно ли вообще требовать от журналиста перестать освещать ту или иную тему, если она кому-то не нравится? Очевидно, ответ будет «нет». Да, Леброн — отец и постарался защитить сына. Но ведь и Эй Смит критиковал Леброна не за проступок на заднем дворе своего дома. Для Стивена Джеймс, как и Джеймс-младший — игроки НБА, следить за каждым шагом которых внутри лиги — его прямая работа. Так что требование перестать критиковать Бронни действительно может быть воспринято как покушение на свободу слова.

Но можно посмотреть на ситуацию с другой стороны. Эй Смит вышел за пределы своих рабочих обязанностей и сам фактически перешёл на личности. Иначе как можно назвать его язвительное обращение к Леброну из-за Бронни, которое, кстати, и могло вывести ветерана из себя: «Я умоляю Леброна как отца. Прекрати это. Нам нравится то, что мы видим в игре Бронни в G-лиге, потому что именно там ему и место. Все мы знаем, что он ещё не готов. Леброн, ты выставляешь своего сына в невыгодном свете». Бронни действительно пока не готов. Но для чего апеллировать к Леброну, вместо того чтобы просто обратить внимание на недостатки в игре его сына? Стивен устроил публичную порку уважаемому баскетболисту и получит от него такой же публичный ответ.

Кто прав, кто виноват, каждому решать самостоятельно. Однако кажется, каждый в этой ситуации изначально мог действовать немного по-другому. Может, это станет уроком для всех.