Сколько можно «трёшек», «Бостон»? Чемпионы НБА поплатились за упрямую тактику

Матч между «Бостоном» и «Оклахомой» стал отличной проверкой для обоих коллективов накануне плей-офф. Две претендующие на титул команды, два разных подхода к игре, но в итоге именно «Тандер» оказались лучше. Их железная защита, умная вариативность в нападении и стальные нервы в решающие моменты сделали своё дело. «Селтикс», действующие чемпионы НБА, же утонули в своей же тактике, так и не найдя способа адаптироваться.

«Бостон» пошёл ва-банк, полагаясь на трёхочковые, и даже установил рекорд франшизы, запустив 63 броска из-за дуги. В первой половине это выглядело круто — 36 попыток за 24 минуты стали новым рекордом НБА. Но цифры не играют сами по себе: в первой четверти они сделали лишь два броска из-под кольца. Рискованно? Да. Смело? Безусловно. Эффективно? Только до перерыва. Как только процент попаданий упал, вместе с ним рухнули и шансы «кельтов» на победу.

Главный провал «Селтикс» — игра в «краске». Пока «Бостон» зависел от дальнобойной артиллерии, «Оклахома» спокойно набирала очки с линии штрафных, методично зарабатывая фолы. Итоговая статистика: 35 штрафных у «Тандер» против 12 у «Селтикс». Разница колоссальная. Без Кристапса Порзингиса, который пропустил уже седьмую игру подряд, защита кольца у «Бостона» была дырявой. Эл Хорфорд пытался тянуть, но в его 38-летнем возрасте взять на себя всю переднюю линию против физически мощного соперника — задача из разряда фантастики.

Шей Гилджес-Александер снова напомнил, почему его имя звучит в обсуждениях MVP. Он вышел на паркет с убийственной агрессией, набирал очки сложными проходами и заставлял оборону «Бостона» фолить. В итоге ключевые защитники «Селтикс» — Джейлен Браун и Деррик Уайт — досматривали концовку со скамейки из-за перебора фолов. Шей же закончил встречу с 34 очками и семью передачами, полностью диктуя темп игры и став главным архитектором победы «Тандер».

Джру Холидэй и Лу Дорт Фото: Brian Fluharty/Getty Images

Чет Холмгрен выдал шикарный матч. Без Джейлена Уильямса «Тандер» нужно было компенсировать нехватку созидания в атаке, и центровой взял эту задачу на себя. Итог — 23 очка, 15 подборов и абсолютная уверенность в «краске». Он стабильно ходил на линию штрафных, а в защите стал настоящей стеной. Именно его присутствие под кольцом заставило «Селтикс» уйти в трёхочковые, что в итоге и сыграло против них.

Лучшим в составе «Бостона» был Джейсон Тейтум — он долгое время в одиночку держал команду в игре. В третьей четверти форвард был неудержим: отвечал на рывки Гилджес-Александера, фармил очки с проходов, тащил. Но всё, как обычно, сломалось в четвёртой. Он снова куда-то пропал. Это уже становится тенденцией — такие же провалы были в матчах с «Кливлендом» и «Денвером». Если бы Тейтум сохранял свой уровень в концовках, его имя звучало бы громче в гонке за MVP. Но пока этого нет. Возможно, дело в его усталости — к четвёртой четверти он часто выглядит выжатым. Или дело в ротации Джо Маззуллы.

Джейлен Браун выдал откровенно слабую игру. В первой встрече с «Оклахомой» в этом сезоне он после перерыва не забил ни одного броска, попав под жёсткий прессинг Лу Дорта. В этот раз Дорт сосредоточился на защите против Тейтума, но Брауну это не помогло. На его счету скромные 10 очков, 5 из 15 с игры, 0 из 5 из-за дуги и ни одного штрафного.

Джейсон Тейтум и Лу Дорт Фото: Brian Fluharty/Getty Images

В третьей четверти, когда у «Селтикс» был шанс выйти вперёд, Браун сначала потерял мяч на спин-муве, а затем его бросок в «посте» красиво накрыл Кейсон Уоллес. В начале четвёртой он смазал важный трёхочковый из угла, который мог сравнять счёт, а затем ещё и сфолил на Гилджес-Александере, заработав пятый фол. Вернувшись на паркет, он быстро схлопотал шестой и отправился досматривать матч со скамейки.

«Селтикс» могли зацепиться за победу, если бы не провал второй половины: 5 из 27 с трёхочковой дистанции — это приговор. Без альтернативного плана в нападении и при таком низком проценте реализации рассчитывать на успех против команды, которая уверенно идёт в «краску» и набирает очки через фолы, было бесполезно.

Защита «Тандер» заслуживает аплодисментов. Да, «Бостон» швырял «трёхи» как одержимый, но сколько из них были действительно открытыми? «Оклахома» идеально читала игру, моментально смещалась, перекрывала дугу и не оставляла «Селтикс» ни секунды на комфортные броски. В первой половине «Бостон» ещё как-то держал ритм, но после перерыва давление «Тандер» справилось на ура — трёхочковая машина просто захлебнулась.

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И снова о Порзингисе: его присутствие могло бы изменить всё. В прошлой игре с «Тандер» он только вернулся после травмы, был далёк от идеала, но всё же был на паркете. Сейчас же его не было вовсе. Его защита кольца могла бы остановить агрессию «Оклахомы» в «краске», а его умение атаковать с дистанции дало бы «Селтикс» больше гибкости в нападении. Вместо этого «Бостон» выглядел как команда с одной-единственной стратегией — бросать издали и надеяться на удачу.

«Тандер» снова показали, что могут играть на равных даже с элитой Востока. Причём сделали это без одного из своих ключевых игроков. Их гибкость, неумолимая защита и агрессия в атаке стали решающими факторами. «Селтикс» же придётся разбираться с собственными недостатками. Без Порзингиса они уязвимы под кольцом, а если трёхочковые перестают заходить, у команды просто нет запасного плана. Если эти две команды встретятся в финале, всё будет зависеть от того, сможет ли «Бостон» научиться адаптироваться.

Итог — 118:112 в пользу «Оклахомы». «Тандер» уже застолбили себе место в плей-офф, став второй командой после «Кливленда», а «Селтикс» продолжают борьбу за лидерство в конференции.