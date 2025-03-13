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Микал Бриджес реализовал победный трёхочковый бросок под сирену в матче НБА Портленд Трэйл Блэйзерс — Нью-Йорк Никс: видео момента

Вот за что мы любим НБА. Сирена, трёхочковый и 42 смены лидера — рекорд сезона!
Артемий Берстенев
Вот за что мы любим НБА
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Это было действительно красиво.

«Нью-Йорк» и «Портленд», вероятно, выдали один из самых напряжённых матчей сезона, где всё решилось в самой концовке. За 3,4 секунды до завершения овертайма гости уступали два очка, но реализованный трёхочковый Микала Бриджеса под сирену изменил ход встречи. И плевать, что «Трэйл Блэйзерс» — откровенные аутсайдеры — вышло действительно красиво.

Регулярка НБА. Календарь
Регулярка НБА. Турнирная таблица

Розыгрыш получился простым: Джош Харт получил мяч на вбрасывании и быстро передал его Бриджесу. Форвард сделал одно касание, поднялся на дуге и бросил через вытянутые руки Донована Клингана. Мяч опустился в корзину уже после финальной сирены. Болельщики «Портленда» замерли, тогда как партнёры Бриджеса бросились к нему с поздравлениями.

Для самого игрока этот момент стал логичным завершением продуктивного дня. Он набрал 33 очка, реализовав 13 из 21 броска с игры, добавил к этому четыре подбора и четыре передачи. Его эффективность на паркете оставалась стабильной на протяжении всего матча, несмотря на плотную защиту со стороны соперника.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Игра не оставляла времени на передышку. Встреча включала 42 смены лидера — больше, чем в любом другом матче этого сезона. Сам рекорд был установлен в прошлом году в игре между «Атлантой» и «Бостоном», где таких эпизодов было 45. Тем не менее сегодня разница в счёте не превышала восьми очков в пользу «Никс» и пяти — в пользу «Блэйзерс», что лишь подчёркивает напряжение борьбы.

Окончательный результат мог быть другим, если бы хозяева реализовали свои штрафные в заключительной четверти. Несколько промахов оставили «Портленд» без необходимого запаса прочности, что в итоге сыграло на руку гостям.

После этой победы у «Никс» баланс 42-23, и они остаются на третьем месте в Восточной конференции. Следующая встреча пройдёт в Сан-Франциско, где команда Тома Тибодо встретится с «Голден Стэйт».

НБА — регулярный чемпионат
13 марта 2025, четверг. 05:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Окончен
113 : 114
ОТ
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Портленд Трэйл Блэйзерс: Хендерсон - 30, Авдия - 27, Шарп - 21, Камара - 14, Саймонс - 6, Клингэн - 6, Рит - 6, Мюррэй - 3, Эйтон, Тибулл, Бэнтон, Грант, Рупер, Уокер, Уильямс
Нью-Йорк Никс: Бриджес - 33, Ануноби - 23, Таунс - 21, Макбрайд - 11, Харт - 11, Пэйн - 6, Шамет - 6, Робинсон - 3, Райт, Ачиува, Колек, Боучэмп, Такер, Уотсон
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Новости. Баскетбол
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