Вот за что мы любим НБА. Сирена, трёхочковый и 42 смены лидера — рекорд сезона!

«Нью-Йорк» и «Портленд», вероятно, выдали один из самых напряжённых матчей сезона, где всё решилось в самой концовке. За 3,4 секунды до завершения овертайма гости уступали два очка, но реализованный трёхочковый Микала Бриджеса под сирену изменил ход встречи. И плевать, что «Трэйл Блэйзерс» — откровенные аутсайдеры — вышло действительно красиво.

Розыгрыш получился простым: Джош Харт получил мяч на вбрасывании и быстро передал его Бриджесу. Форвард сделал одно касание, поднялся на дуге и бросил через вытянутые руки Донована Клингана. Мяч опустился в корзину уже после финальной сирены. Болельщики «Портленда» замерли, тогда как партнёры Бриджеса бросились к нему с поздравлениями.

Для самого игрока этот момент стал логичным завершением продуктивного дня. Он набрал 33 очка, реализовав 13 из 21 броска с игры, добавил к этому четыре подбора и четыре передачи. Его эффективность на паркете оставалась стабильной на протяжении всего матча, несмотря на плотную защиту со стороны соперника.

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Игра не оставляла времени на передышку. Встреча включала 42 смены лидера — больше, чем в любом другом матче этого сезона. Сам рекорд был установлен в прошлом году в игре между «Атлантой» и «Бостоном», где таких эпизодов было 45. Тем не менее сегодня разница в счёте не превышала восьми очков в пользу «Никс» и пяти — в пользу «Блэйзерс», что лишь подчёркивает напряжение борьбы.

Окончательный результат мог быть другим, если бы хозяева реализовали свои штрафные в заключительной четверти. Несколько промахов оставили «Портленд» без необходимого запаса прочности, что в итоге сыграло на руку гостям.

После этой победы у «Никс» баланс 42-23, и они остаются на третьем месте в Восточной конференции. Следующая встреча пройдёт в Сан-Франциско, где команда Тома Тибодо встретится с «Голден Стэйт».