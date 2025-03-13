Правда, что игрокам НБА переплачивают? Или всё по делу?

В последнее десятилетие, а возможно, и дольше основными претензиями общественности к игрокам НБА стали отсутствие сверхмотивации, лень, равнодушие к процессу, расхлябанность, слабость, трусость и нежелание сражаться изо всех сил. Особенно раздражает многих тот факт, что наличие этих не самых приятных качеств сочетается с баснословными контрактами.

Разумеется, все баскетболисты разные. Так было во все эпохи. Несколько десятилетий назад к игрокам предъявляли совершенно иные претензии — излишняя агрессивность, жестокость, неподобающее поведение и нездоровый образ жизни. В конечном счёте восприятие этих аспектов зависит от мировоззрения и степени консервативности наблюдателя. В любом случае характер претензий больше говорит нам о самом обществе, его ценностях и болевых точках, нежели о баскетболистах.

Стефен Карри Фото: Elsa/Getty Images

Но давайте вернёмся к финансовой стороне вопроса. Контракты в НБА действительно огромны. В текущем сезоне Стефен Карри заработает порядка $ 55 млн! Не за горами времена, когда зарплаты превысят $ 60 и $ 70 млн. По подсчётам, если Виктор Вембаньяма проведёт долгую и успешную карьеру на уровне суперзвезды, он сможет заработать более $ 1 млрд — только за счёт зарплаты! Для сравнения, Майкл Джордан, Леброн Джеймс и Мэджик Джонсон достигли этой отметки лишь благодаря ряду успешных бизнес-проектов.

Причём эти суммы впечатляют даже в сравнении с другими американскими лигами, включая те, что генерируют больше выручки, чем НБА. В НФЛ зарплату уровня Карри получают лишь элитные квотербеки, а для большинства других позиций контракты на $ 20-30 млн за сезон считаются огромными. В бейсболе больше всех зарабатывает Хуан Сото из «Нью-Йорк Метс» — $ 61 млн, но за ним идут игроки с зарплатами в $ 35-40 млн. В НБА такие суммы уже не считаются чем-то исключительным и доступны не только суперзвёздам. Об НХЛ и вовсе говорить не приходится — там самый высокооплачиваемый хоккеист получает «лишь» $ 14 млн в год.

Хуан Сото Фото: Kevork Djansezian/Getty Images

Так было не всегда. Сейчас на зарплаты баскетболистам уходит аж 50% всего дохода НБА! Остальное идёт владельцам клубов. Раньше подобного распределения и близко не было, а зарплаты были относительно более скромными. В лиге также действует мощный профсоюз игроков, оказывающий серьёзное давление и добивающийся наилучших финансовых условий для атлетов.

И как к этому относиться? Всё зависит от ваших взглядов. Если вы поддерживаете капитализм, то никаких вопросов к финансовой системе НБА у вас быть не должно. Согласно принципам этой экономической модели, зарплаты баскетболистов напрямую зависят от доходов лиги. Чем популярнее их продукт, тем больше прибыль, тем выгоднее контракты с телеканалами — а значит, и выше зарплаты. Вспомните: потолок зарплат всегда рос после заключения нового крупного телесоглашения, которое каждый раз в значительно превышало предыдущее.

Комиссионер НБА Адам Сильвер Фото: Thearon W. Henderson/Getty Images

Если же ваши взгляды более левые, предлагаю взглянуть на ситуацию с другой стороны. В какой ещё компании столь высокий процент прибыли отправляется в карман непосредственным «работникам»? Если вы и сможете назвать аналогичный пример, то, скорее всего, это будет редкое исключение. Гораздо логичнее задаться вопросом: почему в реальном мире, в организациях, где трудитесь вы или ваши знакомые, бизнес-модель устроена так несправедливо, что рабочие получают столь малую долю прибыли?

НБА, кстати, обладает рядом черт, характерных для социалистических моделей. Здесь есть профсоюзы, защита прав работников, минимальная зарплата, а также ограничения по максимальным контрактам. Это куда более регламентированная система, чем европейский футбол, где долгое время господствовал свободный рынок. Однако в последние 10-15 лет и там начинают вводиться финансовые ограничения и регуляции.

Леброн Джеймс и болельщики «Лос-Анджелес Лейкерс» Фото: Christian Petersen/Getty Images

В любом случае претензии к экономической системе НБА не стоит направлять на игроков — они сами в этом не виноваты и мало на что влияют. Если у баскетболиста слишком большой контракт, не соответствующий его уровню, это ошибка руководства команды. Мы, конечно, можем оценивать выступления атлета через призму его зарплаты, но лишь с точки зрения эффективности менеджмента клуба. Сам спортсмен не обязан отказываться от высоких гонораров.

Современный мир устроен так, что доход определяется тем, сколько прибыли ты генерируешь и насколько ты незаменим. У игроков НБА уникальный набор навыков, делающий их эксклюзивными активами. Если же вы считаете, что деньги должны распределяться иначе, бороться стоит не с баскетболистами, а с теми, кто управляет этой системой. За спортсменов же можно только порадоваться.