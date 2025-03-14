«Если всю карьеру проведу в Единой лиге — это будет провалом». Мощный разговор с Пынько

Иван Пынько в прошлом сезоне выступал за «Уралмаш», но в межсезонье решил сменить команду и перебрался в «Самару». Сезон начинался для волжан неплохо, однако по ходу чемпионата возникли обстоятельства, которые в двух словах не опишешь. В итоге практически всем основным игрокам пришлось искать новый клуб, в том числе и Пынько. Иван вернулся в «Уралмаш», с которым теперь будет биться не только за попадание в плей-офф Единой лиги, но и за победу в «Финале четырёх» Winline Кубка России, который стартует 14 марта. Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев отправился в Нижний Новгород и обстоятельно пообщался с защитником «Уралмаша» Иваном Пынько.

— С какими мыслями и мотивацией команда подходит к «Финалу четырёх» Кубка России?

— Я думаю, все прекрасно понимают, зачем мы здесь, какой у нас состав и каких результатов мы должны добиться. Надеюсь, никто не испытывает сильного давления, ведь мы к этому моменту полностью готовы. Мы достаточно хорошо тренировались и уже сыгрались, хотя команда сильно изменилась. Я считаю, что все понимают: нужно забирать золото и отмечать его.

— Полуфинал играете с МБА-МАИ. Как оцениваете соперника?

— На мой взгляд, полуфинал будет даже тяжелее финала. Возможно, я ошибаюсь, ведь МБА-МАИ — очень сильный клуб. Мы подходим к нему с большим уважением. Они прекрасно играют в последних матчах. Следует отметить, что в Единой лиге ВТБ они недавно проиграли, но сыграли инициативно и хорошо. Видно, что у них очень сплочённая команда, они играют россиянами и прекрасно понимают друг друга. Нужно просто показать характер, лёгкой игры точно не будет.

— Не хотелось бы вместо МБА-МАИ получить в полуфинале «Химки?

— Ну, «Парма» тоже думала, что будет легко. А они обыграли их в четвертьфинале. Нельзя сказать, что «Химки» — слабая команда, ведь у них есть преимущество: они выступают в Суперлиге с позиции фаворитов и уверенно чувствуют себя на площадке, особенно в решающие моменты. Я не считаю их слабой командой: наоборот, они могут удивить, и я даже не удивлюсь, если в финале окажутся именно они, а не «Пари НН».

— В четвертьфинале «Уралмаш» отыграл 25 очков у «СШОР-Локомотив-Кубань». Вы тогда ещё не играли, но, может, шлейф той игры был перед «Финалом четырёх»?

— 100%. Я смотрел ту игру, и до последних пяти минут не было понятно, что отыграются. Честно, я верил, но, когда оставалось пять минут, думал, что всё. Там было «-14», потом какой-то переломный момент. Я не знаю, как это вообще может быть… Баскетбол — прекрасная игра… как это всё происходит… У «Уралмаша» и в том году был этот дух «никогда не сдаёмся». Мне кажется, это самое важное, что отличает нас от других команд. Думаю, когда в том году был счёт 0-2 с «Зенитом» в плей-офф, мы просто не сдавались и продолжали играть. В итоге почти забрали серию — не хватило одного броска.

Иван Пынько Фото: БК «Уралмаш»

— Насколько важна для вас, для команды, для региона победа в Кубке, особенно с учётом того, что в прошлом году дома не выиграли?

— Я думаю, это сейчас цель номер один, и в первую очередь для наших фанатов. Мы все хотим золото в роли команды Единой лиги ВТБ. И фанаты ждут, и город ждёт, и мне очень нравится, сколько людей приедет нас поддержать, потому что без своей поддержки играть тяжело. Особенно когда знаешь, как нас поддерживают. Я считаю, что мы просто должны выходить и, зная наших фанатов, понимать, что они сделают всё, чтобы мы чувствовали себя как на своей площадке. Думаю, для них эта победа будет так же важна, как и для нас.

— Если выиграете Кубок России, готовы что-то сделать? Татуировку, может, или постричься налысо?

— Думаю о татуировке. Если выиграем, наверное, сделаю такую аккуратную на запястье. Что-то, что будет ассоциироваться с этим. Посмотрим, как игры пройдут. Загадывать не хочется, но, возможно, когда всё это пройду, у меня появятся какие-то мысли, что именно сделать.

— Вы в «Уралмаше» чуть больше месяца, сыграли семь матчей. Понятно, что вам было легко влиться, так как играли здесь в прошлом году. Но всё же — как оцените этот период после возвращения?

— Команда стала сильнее по сравнению с прошлым сезоном. Не потому, что я пришёл, а просто за прошедший год. Мы набрали очень серьёзный, хороший состав. И мне очень нравится, что здесь все помогают друг другу, каждый понимает свою роль. В сильных командах это очень важно. Потому что нет никаких обид, никто не дуется, все понимают зачем и для чего они здесь. Мне нравится, как тренер ведёт игру, как он смог со всеми найти общий язык — это очень важно.

Мы же все игроки, все хотим играть по 30 минут, забивать по 40 очков. Но главное — понимать, ради чего. Мне нравится, что здесь все готовы чем-то пожертвовать ради общего результата. Нет никаких косых взглядов, недовольства. В раздевалке никто этого не показывает, все всё прекрасно понимают. Мне нравится, что тренер это тоже видит. Где-то кто-то играет меньше, где-то — больше, но он всегда благодарит за принятие ролей. Мы просто идём дальше. Думаю, в этом и есть наша сила и наш путь.

— Вы играли в «Уралмаше», потом немного в «Самаре», а сейчас опять вернулись в Екатеринбург. Насколько непривычное ощущение?

— Непривычно было до первого момента. Я всегда думал: как только зайду в раздевалку, то почувствую — непривычно мне или нет. И когда зашёл, все так меня поддержали, похлопали, был такой домашний вайб. Я понял, что просто вернулся домой. У меня не было ощущения, что нужно заново притереться, снова начинать со всеми общаться. Я считаю, что ушёл правильно, не оставил за собой никаких нерешённых вопросов. И когда вернулся, меня так же тепло встретили.

— Вы сказали, что команда стала ещё сильнее. А что ещё поменялось, пока вас не было?

— Мне кажется, что у игроков что-то немного поменялось. Я полгода не играл и смотрел за командой со стороны. Думаю, в первые месяцы у них было недопонимание, как правильно играть. Видно было, что у них хороший ростер, но, как я уже говорил, не все были готовы жертвовать собой ради команды. Два-три месяца назад состав был такой, что многие ставили личные достижения выше командных. Из-за этого в игре была неразбериха, и это сильно чувствовалось. Не знаю, правильно это или нет. Возможно, когда у каждого игрока есть амбиции, это тоже хорошо. Но мне кажется, что сильные ментально игроки готовы чем-то пожертвовать ради общего блага, зная, что потом им вернётся в разы больше.

Мне кажется, вот в этом сейчас главное отличие. Два-три месяца назад команда ещё не до конца понимала, как правильно сыграть, в какой момент отдать пас, чтобы был результат.

— У вас изменилась роль в команде по сравнению с прошлым сезоном?

— Моя роль стала более значительной. В прошлом году, когда пришёл Ростислав Николаевич, я стал выходить в старте, потом это как-то ушло, потом опять вернулось. Сейчас я стабильно выхожу, выполняю свою задачу. У меня были небольшие проблемы с ногой, и думаю, если бы не это, я бы играл ещё больше. А так у меня есть свои 10-15 минут, и я понимаю, что нужно время, чтобы перестроиться, чтобы лучше понять, как использовать меня и других игроков, которые пришли. Но что касается моей роли, думаю, её значимость точно выросла. В прошлом году я мог выйти на последние три-четыре минуты первой четверти, потом не выйти вообще, а потом появиться в третьей или четвёртой. Сейчас у меня всё более понятно: когда я выйду и для чего.

— Когда возвращались в команду, вам озвучили цели и задачи на концовку сезона?

— Конечно, есть определённые цели и задачи. Одна из главных задач — золото Кубка России. Плюс задача — завершить сезон в пятёрке, но это вещи, о которых и так все знают. Остальные моменты лучше оставить внутри клуба, чтобы потом не вышло так, что сказал — и не получилось.

Иван Пынько Фото: БК «Уралмаш»

— «Финал четырёх» — всегда в некотором роде лотерея. А как считаете, на дистанции регулярного чемпионата какие сильные стороны у «Уралмаша?

— Думаю, у нас очень сильный состав. Мы взаимозаменяемы, хорошо укомплектованы. И мне очень нравится, как тренер нас использует. Если продолжим двигаться в этом направлении, то не будет никаких проблем. У нас есть 11-12 человек, которые реально готовы биться и понимают, зачем они здесь. Это наша главная сила.

Ну и, конечно, наш агрессивный стиль: быстрый баскетбол, плотная защита. Я считаю, что одно из главных преимуществ «Уралмаша» — возможность влиять на игру за счёт темпа и обороны.

— А над чем ещё нужно команде поработать?

— Над концентрацией. У нас есть проблема: мы можем играть 35 минут отлично, но потом случается спад. Например, в матче с «Локомотивом» вели 14-15 очков, подумали, что игра уже сделана — и пошла лотерея. «Локомотив» нас за это не наказал, потому что Миллер промахнулся со штрафного. Но мы не должны доводить до таких ситуаций. Особенно сейчас, перед этими важными матчами, нам нужно держать фокус все 40 минут, независимо от счёта.

— Вы переходили из «Самары» с Антоном Карданахишвили, до этого перешёл Хэйден Далтон, затем Илья Попов добавился. Как это сказалось на адаптации и обстановке в раздевалке? Понятно, что вы и так уже практически всех знаете с прошлого сезона, но всё же менять команду по ходу сезона всегда непросто.

— Да, у нас даже прикол есть: когда выходим на игру, последние четыре игрока — чисто «самарский» состав. Мы встаём в круг и иногда кричим: «Самара победим!» Это просто для разрядки, чтобы расслабить атмосферу перед игрой. Круто, что мы все вместе играли, но, конечно, не круто, что так всё закончилось в «Самаре».

Однако, честно говоря, я не ощутил какого-то перехода, какой-то смены команды, потому что понимал, куда возвращаюсь и зачем. Антону, думаю, было чуть сложнее, а вот Илье, возможно, ещё тяжелее. Но когда в команде есть игроки, с которыми ты уже играл, всё значительно легче.

— После победы в матче с «Локомотивом» в Лиге ВТБ Ростислав Вергун сказал, что команда провела хорошую психологическую работу в международную паузу. Что это было?

— Я думаю, одним из важных моментов было то, что на тренировках мы играли с повышенным контактом, и тренер специально не давал фолов, и никто не жаловался. Были тяжёлые тренировки, и все играли на грани фола. Где-то даже фолы бывали, и все понимали, что в важных играх, особенно в плей-офф, таких фолов нам не дадут.

Мне понравилось, что никто не возмущался и не задавал вопросов, почему это не фол. Он потом нас поблагодарил за это, сказал, что видел, как мы играли, с каким контактом, что не ныли. Это очень важный момент — психологическая подготовка. Мы понимали, что нас не будут гладить по голове, и, если идём в проход, нужно либо забивать с фолом, либо не идти в проход.

Это был такой момент, что после отдыха, когда все уже почувствовали силы и хотели себя проявить, мы играли на повышенных эмоциях. Это чревато вспыльчивостью, все дрались, толкались, однако не переходили грань.

— Но это было только на паркете или какие-то разговоры тоже были?

— У нас такой тренер, который может рассказать какую-нибудь историю о сплочении коллектива или вспомнить забавную ситуацию. В каком-то смысле за эту «химию», которая у нас сейчас есть, мы обязаны нашему главному тренеру. Он даёт такое ощущение раскрепощения. Мне есть с чем сравнить, особенно когда я был в «Самаре». Он даёт каждому нужный заряд, и все чувствуют доверие. Когда чувствуешь, что тебе доверяют, хочется действовать, созидать, развиваться.

— После победы в матче с «Локомотивом» президент Виктор Ганиенко сказал, что если встретитесь с краснодарцами в плей-офф, то вам будет по силам их пройти. Согласны?

— Я вообще считаю, что нам по силам играть со всеми. Однако если говорить о раскладе, то да, «Локомотив» для нас одна из команд, с которой нам будет удобнее играть. Не скажу, что это самый удобный вариант, но при хорошем баскетболе мы вполне можем их пройти. Это реально, и мы должны это сделать.

— При этом один матч — это одно, а серия — уже другое, плюс тяжёлые выезды. Что «Уралмаш» глобально может предложить в серии с командой из топ-4?

— Думаю, мы увидим, что можем предложить. Важно, какой состав у нас будет к плей-офф, потому что это может сыграть большую роль. Конечно, хотелось бы, чтобы все были здоровы. Понятно, что регулярный сезон и плей-офф — это совершенно разные игры. Там совершенно другой уровень борьбы, и все это ощутили в прошлом году. Важно также помнить психологический момент: когда мы в прошлом году проигрывали 0-2 с «Зенитом», а затем сравняли счёт в серии, то поняли, что это реально.

— Игры с командами из топ-4 — всегда большой вызов. У вас есть какой-то принципиальный соперник, например, ЦСКА?

— Да, мне нравится играть против ЦСКА. Во-первых, я там играл, во-вторых, эта команда для меня пример того, как нужно играть и к чему нужно стремиться. Но я считаю, что против всех топ-команд нужно настраиваться как на последний бой. Ведь всегда хочется доказать, что ты не хуже, а то и лучше. Особенно когда молодой, как я, и нужно показать, что им уже пора подвинуться (улыбается).

Иван Пынько (слева) и Ростислав Вергун (справа) Фото: БК «Уралмаш»

— Не могу не спросить про «Самару». Как оцените своё пребывание там?

— Честно, я тоже думал об этом. Оценю на три с плюсом. И мне даже немного неловко перед болельщиками «Самары», потому что я не показал тот уровень баскетбола, который мог бы продемонстрировать. Даже после резкого перехода в «Уралмаш» я стал показывать другую игру, и сразу стали появляться вопросы: «Почему Пынько не играл так в «Самаре», в чём была причина».

Для меня это тоже определённое сожаление, больше трёх с плюсом я бы не поставил, а некоторые игры до сих пор пересматриваю и понимаю, что мне стыдно, потому что это не тот баскетбол, который я умею показывать. Но зато я понял много важных моментов, в том числе как игроки могут психологически «проседать» и играть на очень низком уровне.

— А насколько сложно выполнять свою работу, когда вмешиваются неспортивные факторы, неоднозначные новости в СМИ?

— Я раньше читал все эти новости, но потом как-то перестал, потому что понял, что каждый человек имеет право на своё мнение, и это нормально. Но знаете, забавно, я и сам иногда смотрю футбол и всегда говорю: «Отдай туда, ну что ты делаешь?» Понимаю, что болельщики переживают за свою команду, и, когда матч заканчивается, они сразу начинают писать. Они хотят передать свои эмоции, вовлечь других в обсуждение. Это здорово, потому что они активно поддерживают клуб, обсуждают баскетбол, им интересно, и это действительно важно.

Однако когда спортсмен сталкивается с неудачей или неудачным отрезком, это действительно тяжело. Особенно когда не знаешь, как выйти из этой ямы, и рядом нет нужного человека, который мог бы помочь. В такие моменты бывает сложно.

— В «Самаре» такого человека не было?

— В Самаре я нашёл такого человека только под Новый год. Когда начинаешь честно смотреть на себя со стороны и понимаешь, что ты не тот игрок, которым должен быть. Ты думаешь: «Как я лето провёл, какие у меня были амбиции?» И начинаешь понимать, что нужно либо что-то делать, либо плыть по течению. По течению как дохлая рыба не хочется плыть, поэтому пришлось что-то менять.

Мне кажется, это была одна из самых сложных частей. Сначала я себе врал и говорил: «Да, я люблю баскетбол, меня это не касается». Но когда всё началось, примерно с октября, понял, что что-то происходит. Тут раз — что-то случилось, потом ещё месяц, ещё два, а затем резкие изменения: к нам приезжает президент, начинают обсуждать какие-то вещи. Мы, условно, готовимся к важной игре, и вдруг ба-бах — целое руководство врывается и начинает что-то обсуждать.

— А что именно они говорили, что президент говорил?

— Ситуация была непростая, всё было неопределённо. Говорили, что одни хотят одно, а мы — другое. Казалось бы, мы не должны были участвовать в этих разговорах, однако мы понимали, что происходит, а играть-то нужно. У многих игроков есть семьи, у меня, слава богу, пока нет детей, но у Ильи Попова, например, двое детей и жена, и я думаю, как ему было тяжело в то время. В какой-то момент стало понятно, что невозможно просто закрывать глаза и делать вид, что всё нормально. Ты хочешь играть на 100%, а тебе каждый день говорят: «Это будет, это не будет, мы не знаем». После Нового года ситуация не прояснилась, и всё продолжало тянуться. Понял, что, возможно, нужно уходить.

Я благодарен Виктору Владимировичу Ганиенко, который часто звонил, ждал моего возвращения. Но, честно говоря, ситуация дошла до того, что у нас были проблемы даже с водой на тренировках. Говорили, что воды не будет, покупайте себе сами. Я понял, что, наверное, это не лучшее место для продолжения карьеры.

Обидно, конечно, за «Самару». Сейчас ребята там, на мой взгляд, не играют, а просто мучатся. Это тяжело, особенно для молодых игроков, у которых есть шанс проявить себя, но пока всё выглядит довольно трудно.

— То есть именно вы приняли решение уйти? Или в клубе сами предложили?

— Если быть откровенным, то да, я сам подошёл к нашему главному тренеру Владиславу Коновалову. Я ему рассказал о ситуации. До последнего не хотел уходить, потому что понимал, что для него это важный шанс проявить себя в качестве тренера. После того как ушёл Анзулович, я ему сказал, что я с ним, никуда не уезжаю, неважно, что будет. Но в какой-то момент он сам подошёл и сказал: «Я всё понимаю».

Даже когда начались более серьезные разговоры, когда не только я стал уходить, он сказал: «Я понимаю, делайте как хотите, я вам ничего советовать не буду». Он даже рассказал, что был в такой же ситуации в «Красных Крыльях». Я ему благодарен за честность, потому что не каждый тренер так поступил бы. Он как мужчина сказал: «Вы ещё молоды, если есть возможность — пробуйте».

— А были у вас какие-то ещё варианты, помимо «Уралмаша»?

— На самом деле, я у агента не спрашивал. Я не хотел рассматривать другие варианты. Для себя решил: либо вернусь в «Уралмаш», либо доиграю сезон в «Самаре». Мне не хотелось менять команду на что-то новое. Я просто видел, как могу помочь «Уралмашу», а за другими командами не следил так сильно. Понимал, что если вернусь, то перестраиваться в середине сезона будет сложно. Тут, в «Уралмаше», я уже знаю, как работает тренер, что он требует, какие цели у клуба. Мне показалось, что после такого «смазанного» полугодия возвращение в знакомую атмосферу будет одним из самых правильных решений.

Иван Пынько Фото: БК «Уралмаш»

— Недавно вы создали телеграм-канал. Зачем? Какую цель преследуете?

— У меня есть большие цели в этом плане. Когда ездил отдыхать, у меня появилось больше времени для активности в канале. Сначала думал, что будет легче вести его, но, честно, когда после тренировки приходишь домой, не хочется делать что-то наполовину, и начинаешь откладывать. Поэтому стараюсь, когда есть интересные моменты, делиться ими. Например, недавно получил мастера спорта, снял видео, хочу выложить это в канале.

— У вас есть цели по числу подписчиков, какие-то планы на развитие канала?

— Честно, по подписчикам я пока не ставил целей. Моя основная цель — провести летом турнир в родном городе, когда туда вернусь — в Орехове-Зуеве. Хочу показать, как всё это организуется, какие шаги предпринимаются, чтобы этот проект был более глобальным и интересным.

В прошлом году мне удалось провести такой турнир, и в этом году тоже хочу попробовать. Ещё у меня есть проект, который обсуждал с женой — это проект «100 колец». Я ездил по дворам Орехова-Зуева, считал кольца и заметил, что у нас много стоек со щитами, но все кольца поломаны. Я насчитал, что нужно около 100 новых колец, чтобы сделать эти дворы более подходящими для игры. Думаю, было бы круто сделать это, если получится.

Я хочу попробовать сделать всё сам. В прошлом году хотел провести турнир и сразу понял, что это потребует немалых затрат. И на самом деле получилось гораздо дороже, чем я думал, потому что, когда начинаешь искать — тут чуть-чуть, там чуть-чуть, потом добавляется ещё это, ещё то. Чтобы всё получилось красиво, чтобы дети были довольны, нужны дополнительные усилия и средства. Это было полезно, я получил такие эмоции, которые не передать словами.

В жизни всегда считал, что если достигаешь каких-то высот, то должен немножко возвращать туда, откуда пришёл. Я подумал, что могу помочь в популяризации баскетбола, повесив кольца. Причём так, чтобы они были не просто для вида, а чтобы их не сорвали через пару дней. Точно нужны металлические сетки. В прошлом году повесил обычную сетку на кольцо во дворе, думал: как красиво, вот этот звук сетки. Но через три дня она исчезла. Я понял, что, если хочешь, чтобы дети играли и получали удовольствие, нужно ставить прочное оборудование, чтобы всё было надёжно.

— А турнир проводите один или кого-то приглашаете?

— В прошлом году турнир был первый, я проводил его один, но столкнулся с большими трудностями. Я думал, что всё будет проще, потому что в Орехове-Зуеве все меня знают, и мне все помогут. Но, как оказалось, не всё так просто. Например, мне отказали в родном зале, сказали, что там будут соревнования, а потом узнал, что их не было. Оказалось, я не прошёл по безопасности, потому что должен был взять на себя ответственность за детей.

Я предложил, чтобы всё было официально: напишу бумагу, организую врачей, скорую помощь. Но все боялись. Я их понимаю, но в тот момент был сильно расстроен. Подумал, что у меня вообще ничего не получится. Но потом, слава богу, всё наладилось. Помогла Наталья Викторовна, тренер из «Феникса». Она предоставила зал, всё организовала, помогла во всём. Я ей очень благодарен за это. В итоге, несмотря на все трудности, турнир прошёл, и это было отличное событие.

Я даже потом сказал местным телеканалам, что немного обижен на родной город. Мне хотелось, чтобы администрация города поддержала, но, к сожалению, не получилось.

— На второй турнир хотите пригласить кого-то из партнёров?

— Да, конечно. Я думаю пригласить Георгия Жбанова, однако не знаю, получится ли с ним договориться. После его баззер-биттера с «Локо» его цена сильно выросла (смеётся). В целом идея такая есть, и я думаю, когда начнём собирать команды, можно сделать опрос, чтобы узнать, кого бы зрители хотели видеть. Конечно, это будут российские игроки. У меня хорошие отношения с большинством, и я уверен, что смогу кого-то пригласить.

— Возвращаясь к вашему блогу — есть ли кто-то, на кого вы равняетесь?

— Честно говоря, не знаю. Я понял, что мне просто хочется «лайва» давать. Иногда вижу, что некоторые пишут огромные тексты, а я думаю, что проще сделать короткое видео или записать что-то и сразу отправить. Это как-то более живо и энергично. Мне нравится, как Ваня Лазарев ведёт свой канал, как он развивает баскетбол, плюс мы с ним из одного города. В общем, я считаю, что такие лайв-проекты — это круто. Это ближе к людям. Были в бане с Данилой Походяевым в Казахстане после игры. Он даже сказал, что через месяц создаст свой канал, и мы с ним договорились, что у него есть 30 дней на это.

Мне нравится, что, когда я публикую что-то, у меня сразу 400 просмотров через 10 минут, и видно, что люди ждут моих реакций. У меня очень живая аудитория, и это круто. Иногда думаю, что мог бы записывать больше контента, но, когда у меня две тренировки в день или одна длится три часа, я не успеваю заснять ничего. А контент из дома, как я сижу и смотрю сериалы, не будет интересен.

— Как в целом оцениваете медиапространство вокруг российского баскетбола?

— Я думаю, сейчас всё выглядит намного круче, особенно приятно, что журналистов стало намного больше. Классно, что игроки стали более раскрепощёнными. Раньше было тяжело идти на интервью, а теперь проще, и в этом огромная заслуга медиа. Баскетбол становится всё более популярным, его освещают, и это важно.

Когда создал свой канал, тоже думал: зачем мне это нужно. Но понял, что мне важно показывать детям, как я начинал — вот я играл в орехово-зуевской майке, просто любил баскетбол, и вот мне удалось чего-то достичь. На мой канал подписываются маленькие пацаны из разных школ, и я хочу, чтобы они видели, что можно начать с малого, а потом дойти до больших высот.

Иван Пынько Фото: БК «Уралмаш»

— Сейчас в «Уралмаше» вы взяли 77-й номер и в клубном видео сказали, что в том числе под ним играет Лука Дончич. Но при этом уточнили, что это ваш не самый любимый игрок. Почему?

— 100%, что он — огромный талант. Для меня его принятие решений — это топ-1 в мире, без вопросов. Но, вот честно, не могу сказать, что его сильно люблю. Просто это не тот стиль, который мне нравится. Мой любимый игрок — Деррик Роуз. Я полюбил его ещё в 2010 году и даже после того, как он завершил карьеру, продолжаю следить за ним.

Он не просто игрок, а пример того, как можно вернуться после таких серьёзных травм, после шести операций и снова играть на хорошем уровне. Конечно, он уже не тот Деррик Роуз, который был раньше, но его история вдохновляет. Он смог перестроиться, добавил флоутеры, средний бросок, пулл-ап. И это было восхитительно, как он смог адаптироваться. Он действительно является для меня примером работы над собой и возвращения.

— Следите за НБА или Евролигой?

— За НБА, честно говоря, не очень. Как-то интерес немножко ушёл. Иногда могу посмотреть, например, когда «Лейкерс» играли с Дончичем против «Далласа». Однако, если честно, интерес к НБА у меня немного угас. А вот за Евролигой стараюсь следить. Слава богу, у меня есть сосед Антон Карданахишвили, который всегда включит матч, если что. А в Самаре с этим были проблемы, но сейчас с телевизором стало проще, наконец-то можно нормально смотреть.

— Однако Деррик Роуз — это не совсем по вашей позиции. Может, на кого-то равнялись, помимо Роуза?

— Мы с тренером из «Самары» Александром Полинкевичем как-то сидели, делали разбор, думали, на какого игрока я похож в Евролиге. Было тяжело найти точную параллель. Мы сошлись на том, что я похож на Джанана Мусу из «Реала», в плане позиции и телосложения. Потом ещё нашли Коди Миллер-Макинтайра. Мы с Александром сделали подборку, он скинул мне 100 атак каждого игрока, и мы пытались понять, кто мне ближе.

— А зачем вы это делали?

— Попросил его, чтобы понять, куда двигаться дальше. Он не знал меня, но увидел несколько явных недочетов в моей игре и предложил посмотреть атаки игроков, на которых я похож. Он скинул мне 100 атак каждого из них, чтобы я мог понять, что стоит перенести в свою игру, а что улучшить. Он сказал, что если буду следовать этому и делать то же самое, то со временем увижу, что всё станет гораздо лучше.

— Хотели бы когда-нибудь поиграть за рубежом?

— Да, 100%. Я считаю, что для меня это одна из главных целей. Если буду всю карьеру играть только в Единой лиге ВТБ, это будет для меня провалом. У меня есть цель — уехать в европейскую команду, хотя бы на один сезон. Это точно. Я уже и жену готовлю к этому, что, как только наступит момент, когда будет мой пик, сразу буду готов к такому шагу.

— Как считаете, что вам нужно для того, чтобы достичь этой цели?

— Я думаю, первое — это время, второе — опыт. Сейчас вроде есть доверие, но важно научиться правильно им пользоваться, развиваться в принятии решений и каждый день тренироваться на полную. Нужно максимум забирать с каждой тренировки. Я думаю, рано или поздно всё получится, и какое-то предложение появится в самый подходящий момент.