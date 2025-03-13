Исторический матч! Команда Дёмина остановила монстра и продолжает борьбу за трофей в США

Настало время Егору Дёмину впервые в карьере побороться за трофей в США. Его университет Бригама Янга (BYU) в четвертьфинале турнира конференции BIG 12 встречался с университетом штата Айова (Iowa State Cyclones). Матч в плей-офф проходил на нейтральной территории — в городе Канзас-Сити, штат Миссури. Как проявил себя наш талант, кто стал главным героем и как проходила игра — в материале «Чемпионата».

Вы читаете материал в рамках специального проекта «Чемпионата» «Путь Егора Дёмина в НБА». С остальными материалами вы можете ознакомиться, перейдя по ссылке или кликнув по блоку снизу.

Не успела стартовать игра, как защитник BYU Тревин Кнелл попал в цель с дальней дистанции, открыв счёт в матче. Эффективность бросков зашкаливала: все игроки реализовывали свои броски. Айова ответила своей «трёшкой» и штрафными. У «пум» на максимум включился Мэвот Мэг, который набрал шесть очков. Всего команды за четыре минуты продемонстрировали дикую результативность — 11:8 в пользу университета Бригама Янга. Рекламный тайм-аут немного погасил страсти, но после выхода на паркет Егор без раздумий «пульнул» издали. Шелест сетки – и первые три очка в активе россиянина. В следующей же атаке Дёмин довёл мяч до Ричи Сондерса, защитник является главным бомбардиром команды, поэтому из свободной позиции реализовал трёхочковый бросок. «Циклоны» пытались «грузить» на своих «больших» под кольцо, однако получалось у них с переменным успехом. «Пумы» качественно страховали и в целом отрабатывали на ногах.

Дёмин отправился на скамейку запасных, а BYU добился преимущества в 10 очков — 25:15. Один из лидеров Айовы Джош Джефферсон вколотил шикарный слэм-данк, зарядив своих партнёров на дальнейший рывок. Команда набрала девять очков кряду, сократив отставание от «пум» до минимума. Главному тренеру Кевину Янгу пришлось брать тайм-аут, чтобы привести своих подопечных в чувство. Команды обменялись результативными атаками, а счёт стал равным — 32:32. Кто бы мог подумать, что после такого феноменального старта BYU просто выключатся. Айова не сбавляла темп, а Кёртис Джонс реализовал две «трёхи» кряду буквально за пять секунд, а всё из-за того, что его партнёры в нужный момент перехватили мяч.

Чирлидеры BYU на арене Фото: BYUMBB

На этом защитник не остановился и набрал ещё восемь очков подряд для своей команды: два точных трёхочковых и удачный проход. Всего Джонс за неполную половину записал на свой счёт 22 очка, став главным X-фактором в стане «циклонов». От былой обороны BYU не осталось и следа. Её разрывали быстрые «винги» Айовы, которые находили свободное пространство, которым пользовались сполна: либо доводя мяч до своих партнёров, когда на них стягивались несколько соперников, либо сами завершали из удобных позиций. Преимущество университета Бригама Янга с «+10» ушло на «-10». Правда, ещё одна пауза от Янга помогла «пумам». Кнелл продолжал попадать с разных дистанций в кольцо, Фуссейни Траоре бился под кольцом, как лев, а Егор записал на свой счёт ещё одну передачу. В итоге BYU подобрался к Айове под конец половины — 49:53.

Выход с паркета не изменил ситуацию. В том плане, что Джонс продолжал раз за разом уничтожать защитников «пум». Сопротивление ему было нипочём, так как он реализовывал почти все броски. Дёмин успешно нашёл Кнелла на трёхочковой дуге, но Айова понемногу стала наращивать преимущество, которое уже насчитывало восемь очков — 64:56. Кёртису дали отдохнуть, однако это не помешало «циклонам» продолжать отлично взаимодействовать, переключив внимание с дуги на зону возле кольца, где Джефферсон и Милан Момчилович расправлялись с оппонентами.

Тем не менее BYU не собирался сдаваться. Подопечные Янга реализовали три «трёшки» кряду, а затем Траоре с ближней дистанции оформил лэй-ап. «Пумы» снова прилично сократили отставание — 69:72, и всё это без лидеров на паркете — скамейка сыграла выше всяких похвал. Одним из важнейших факторов этого успеха стал именно Траоре, который отрабатывал на обеих сторонах площадки, попутно оказавшись самым результативным в команде — 15 очков. Отлично себя проявил на этом отрезке и Михайло Боскович, положивший в корзину две «трёшки». BYU оформил рывок 14:3 и перевернул матч — 78:75. «Циклоны» взяли тайм-аут, чтобы прийти в себя. На паркете появился Дёмин, Айова не давала россиянину спокойно разыгрывать комбинации, сдваиваясь на нём. Во многом из-за этого у нашего таланта и набралось четыре потери.

Скамейка BYU Фото: BYUMBB

Игроки отдавали все силы на площадке, бросались за каждый мяч так, что в падении можно было легко получить травму — никто не хотел уступать. За четыре минуты до конца встречи «пумы» вели с преимуществом в пять очков — 87:82. Дишон Джексон взял подбор в нападении после промаха своего партнёра, он добавил два очка в корзину, а отставание «циклонов» сократилось до трёх. В следующей атаке мяч оказался у Сондерса, на котором сфолили. Ричи спокойно положил два штрафных, оформив «+5» для BYU. Следом на линию отправился Джонс, которого не смогли остановить защитники «пум». Кёртис без нервов реализовал два броска. Минута до конца, счёт 89:88 в пользу университета Бригама Янга.

Атака BYU: команда не может найти вариант для хорошего броска, тем не менее Даллин Холл стянул на себя всю оборону Айовы, отдав шикарный пас на Сондерса, который реализовал важнейшую «трёшку» во встрече. Ричи не только сделал результат в нападении, но и отработал в защите, поставив ключевой блок-шот. Команда Дёмина спокойно довела дело до победы — 96:92. Никогда в истории турнира конференции BIG 12 университеты не набирали на двоих 188 очков. Получается, сегодня мы стали свидетелями истории.

Ричи Сондерс Фото: BYUMBB

Джонс стал самым результативным игроком встречи — 31 очко, три подбора и три передачи, правда, его игра во второй половине подкачала. В первой он был неостановим, и BYU не знал, что с ним делать, а затем Кёртис выключился, возможно, этого и не хватило его команде. В составе «пум» лучше других проявил себя Сондерс, удачные действия которого в концовке и стали главным ключом к победе. Ричи набрал 23 очка, два подбора, пять передач и тот самый важнейший блок-шот. Все свои броски с игры реализовал Кнелл, записавший на свой счёт 14 очков. Шикарно действовал Траоре, который так и закончил встречу с 15 очками.

К сожалению, Егор провёл, наверное, свой самый худший матч в составе BYU — три очка (реализовал один из четырёх бросков с игры), три подбора и три передачи. Да, он оформил по перехвату и блок-шоту, однако четыре потери говорят сами за себя… Правда, справедливости ради иногда партнёры доставляли мяч до него в безвыходных ситуациях, где на нём уже висели два соперника. Россиянин не играл в концовке, потому что опытный Янг видел, что у нашего таланта особо не идёт игра. Как говорится, тренеру виднее! Егор местами был полезен в атаке и особо не проваливался в защите, однако от него как от одного из лидеров требуют большего. Сегодня получилось не очень, тем не менее сам Дёмин не раз отмечал, что для него командные успехи намного важнее личной статистики. А что является мерилом? Конечно же, победа, которая была добыта.

Россиянин побил рекорд по передачам за сезон (156) в качестве новичка в истории BYU, что показывает его влияние на игру в целом, а не сиюминутный провал в матче. И эта цифра будет ещё больше, так как сезон всё ещё продолжается! У всех бывают неудачи, намного важнее то, как отреагировала команда — проявила характер и додавила соперника с 12-й строчки национального рейтинга NCAA — топ-25 лучших команд студенческого баскетбола. Университет Дёмина пробился в полуфинал, где, скорее всего, поборется за путёвку в финал с Хьюстоном. Но это уже будет следующая глава в пути Егора Дёмина в НБА!

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