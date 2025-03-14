Трагедия «Самары», переезд в Екатеринбург и медиаактивность. Разговор с Ильёй Поповым

Илья Попов в прошлом сезоне выступал за «Руну», которая прекратила своё существование, и в межсезонье оказался в «Самаре». Но буквально по ходу чемпионата практически всем основным игрокам волжан пришлось искать новый клуб, в том числе и Попову. Так Илья оказался в «Уралмаше» и теперь будет биться не только за попадание в плей-офф Единой лиги, но и за победу в «Финале четырёх» Winline Кубка России, который стартует сегодня, 14 марта. Корреспондент «Чемпионата» Александр Зотеев отправился в Нижний Новгород и пообщался с баскетболистом «Уралмаша» Ильёй Поповым.

— С какими мыслями и с какой мотивацией «Уралмаш» подходит к «Финалу четырёх» Кубка России?

— Мне кажется, любая команда приехала сюда побеждать, и мы, конечно, тоже приехали за победой. Я хочу наконец поднять кубок над головой. Ни разу не занимал первых мест в своей карьере. В «Финале четырёх» занимал второе, третьи места несколько раз. С «Нижним» я, по-моему, занимал третье место два раза. Или одно третье и одно второе. Не помню точно. Здесь ты играешь на вылет.

— Полуфинал вы играете с МБА-МАИ. Как оцениваете соперников?

— Хорошая русская команда. Надо побеждать, вот и всё. Выйдем на площадку — посмотрим, что получится.

— А не хотелось бы получить, допустим, «Химки» в полуфинале?

— Ну, наверное, [было бы] предпочтительнее, скажем так. Но имеем то, что имеем. Хотя «Химки» тоже опасная команда, на самом деле. Там хороший тренер, заслуженный. Интересно будет посмотреть, как «Нижний» сыграет против «Химок».

— Насколько победа будет важна для вас, для команды, для региона?

— Мне кажется, для любой команды это очень важно. Первое место — это то, ради чего мы вообще всем этим занимаемся.

— Вы буквально чуть больше месяца назад перешли в «Уралмаш», сыграли четыре матча. Как оцениваете этот период?

— Я кайфанул, честно. Мне понравилось, как ребята меня встретили. Конечно, не обошлось без шуток про «Руну», потому что я с «Руной» против «Уралмаша» в Суперлиге играл много раз, и мы всё время занимали второе место. Вот ребята и подкалывают, но с юмором. Это не какие-то злые подколы, всё нормально.

Илья Попов (в центре) Фото: БК «Уралмаш»

— А что удивило в команде или, может быть, в структуре?

— Я кайфую от города. Очень нравится. И, конечно, сама арена, болельщики. Мне очень нравится атмосфера в Перми. Когда я приезжал играть за сборную, там была невероятная атмосфера. Но как болеют за «Уралмаш» — это кайф: круто, по-своему. Тут новый зал, классный ремонт, отличные колонки, включают музыку — публика сразу начинает качать. Приятно играть на таких аренах. Хотелось бы, чтобы таких мест в России было больше.

— А что было самым непростым за время адаптации, с чем сложнее всего справлялись?

— Переезд, потому что в середине сезона очень тяжело переезжать. Когда ты один — это легко, когда вдвоём — ну, так себе, но всё равно — четыре чемодана взял и поехал. А у меня ещё двое детей — это катастрофа вообще. Потому что непонятно, что с этим делать. Плюс ты ещё едешь на два месяца, это в принципе очень тяжело… Но окей, это профессия такая, что делать.

— Как вам работа с главным тренером Ростиславом Вергуном за этот период?

— Классно, на самом деле. Я много про него слышал. На первой тренировке, когда я пришёл, это был как раз перерыв на Матч всех звёзд, он сказал: «Надо чуть-чуть побегать». Я говорю: «Ну ладно, надо, так надо». И в итоге после тренировки я, Эллис и он бегали вместе на площадке. Я первый раз такое увидел! Но и та энергия, которую он даёт на тренировке, — это очень классно.

— Какие у него ожидания от вас?

— Он всё время говорит всем: «Положите что-нибудь на стол для команды от себя». Поэтому просто надо стараться, чтобы команда побеждала. Быть одним целым на площадке, а не играть индивидуально.

— Кубок России — это матчи на вылет, всегда непредсказуемая история. А если брать большую дистанцию: регулярный чемпионат Единой лиги, плей-офф. Как вам кажется, в этих рамках какие сильные стороны у «Уралмаша?

— Мы очень быстро бежим, нас не догнать.

— А над чем можно поработать ещё?

— Мне кажется, это вопрос больше к тренеру. Если смотреть чисто с моей стороны — нужно больше времени, чтобы влиться в команду. А в плане команды — не знаю. Мне кажется, «Уралмаш» — такая команда, от баскетбола которой получаешь удовольствие.

— До вас в «Уралмаш» уже перешли три игрока из «Самары» — Хэйден Далтон, Антон Карданахишвили и Иван Пынько. Наличие знакомых лиц повлияло на адаптацию?

— Конечно. Карданчик прям молодец, он мне повсюду помогает.

— А что касается ветеранов — Глазунова, Зайцева? Они как-то вносят свою лепту в вашу адаптацию?

— Я всегда думал, что Глазунов Антон такой дерзкий… Ну, он же «дед» (смеётся), сколько ему? 38 лет? Это много уже, да. Но он настолько позитивный и классный, что я удивлён. А со Славой мы из одного города, часто пересекались, и он тоже поддерживал меня. Здесь всё сложилось.

— Президент «Уралмаша» Виктор Ганиенко после матча с «Локомотивом» сказал, что если «Уралмаш» встретится с краснодарцами в плей-офф, то эта команда будет вам по силам. Согласны?

— Мы показали, что команда вроде как по силам, но там дальше посмотрим. Плей-офф — это интересно. Посмотрим. Я не люблю загадывать на будущее. Мы туда не приедем «со спущенными штанами» и не проиграем 0-3. Будем бороться, а там посмотрим, как получится.

— Что глобально может «Уралмаш» предложить в серии с командой из топ-4?

— Навязать борьбу — это самое важное. А так, мне кажется, эти вопросы больше к главному тренеру. Мы должны выполнять его установки. У него, наверное, есть какие-то мысли по этому поводу. А мы просто должны «что-то положить на стол».

Илья Попов (справа) Фото: БК «Уралмаш»

— Игра с командами из топ-4 — это всегда большой вызов. Есть ли у вас какой-то принципиальный соперник из топ-4?

— Раньше, может быть, был. Когда из «Нижнего» ушёл, где провёл четыре с половиной года. Я играл против «Нижнего» с каким-то более сильным настроем. А сейчас каждая игра как игра.

— Не могу не спросить про «Самару». Как оцениваешь своё пребывание в команде в этом сезоне?

— Мне всё нравилось, пока деньги платили (смеётся). На самом деле, я позавчера смотрел игру с «Локомотивом», посмотрел первые пять минут, потом просто на фоне слушал комментатора. Жалко пацанов, что у них ничего не получается. Точнее, они стараются, но ничего не могут сделать. Их там давят, прессуют на паркете. Жалко.

— Насколько сложно выполнять свою работу, когда вмешиваются неспортивные факторы? Вы ведь всё равно читаете новости. Как с этим справляться?

— Очень тяжело. Тебе в команде сверху говорят, что всё будет хорошо, а потом заходишь в новости, начинаешь скроллить и читаешь, что не всё будет хорошо. И ты не понимаешь, что делать.

— А кто был связующим звеном, кто с вами общался по этому поводу?

— Нас тренер пытался как-то поддерживать. Потом мы ездили в Министерство спорта, где нам сказали: «Не читайте прессу». Там даже цитату привели из «Собачьего сердца»: «Не читайте до обеда советских газет». Нам сказали, что всё будет хорошо, что всё заплатят. До сих пор «платят».

— Можно ли сравнить ситуации «Самары» и «Руны»? Или с «Руной» было проще?

— С «Руной» было поспокойнее. В «Руне» было так: к нам приходили и говорили, что всё будет хорошо. А в «Самаре» была встреча где-то в декабре, и потом месяца два просто затишье. Мы никого не видели. Просто приходили, делали свою работу и уходили.

— В «Самаре» вам сказали искать новую команду или уход был вашей инициативой?

— Они сразу сказали: если хотите уходить — уходите, мы никого держать не будем. У меня появился вариант уйти в более сильную команду, и, конечно, я им воспользовался.

— Были ещё какие-то варианты, помимо «Уралмаша»?

— Были, но не буду говорить какие.

Илья Попов Фото: БК «Уралмаш»

— Относительно недавно вы завели телеграм-канал. Какую цель преследовали, когда его создавали?

— Это был прикол. Я хочу продолжать, но сейчас взял паузу. Когда приходишь в новую команду, ты ещё не со всеми ребятами близко знаком. Не знаешь, кто готов сниматься, кто нет. Это такая, я бы сказал, нежная тема. Кто-то хочет «кружки» снимать, кто-то — нет. Другой вопрос — влоги. Это интересная история, но сложно, когда ты сам себя снимаешь. Это непросто, это вызов. Наверное, я делал это больше для себя. Сделал пять штук, посмотрел на просмотры. Понял, что это, наверное, у нас не очень интересно. И подзавязал с этим. Но «кружки» скоро вернутся.

— Интересное название — «Центровой из 90-х». Почему именно такое?

— Меня так назвали после того, как у меня была травма колена. Мне сказали: «Вон, смотри, как центровой с 1990-х бегает». Я сначала обиделся на это, а потом мы начали шутить, разгонять.

— А у тебя есть какие-то творческие планы, помимо влогов? Может, цели по числу подписчиков?

— Мы с Романом Лавровым — тренером по ОФП из «Астаны» — всё лето занимались. Он говорит: «Создай канал». И вот создал. Начал что-то записывать, прикалываться. А потом смотрю — уже тысяча подписчиков. Сейчас, по-моему, полторы. Не знаю, давно не проверял. Это всё больше для прикола. Для развития самого себя. Например, когда приходишь на пресс-конференцию, тебе говорят: «Расскажи о своих впечатлениях». Ну, любому человеку так скажи, и что ты ответишь? А тут надо учиться, я думаю. Надо самому себе помогать, вот и решил заняться этим.

— На кого-то из медиаактивных людей равняетесь?

— Ну вот Ваня Лазарев как раз мне сказал: «Сними пару влогов до Нового года». Я снял. Так что это отчасти его вина, а скорее помощь. Снял, понял, что, наверное, пока рано это делать. Просмотров немного, и публика ещё не готова.

— А как в целом оцениваете медиапространство в российском баскетболе?

— Мне кажется, за последние несколько лет мы шагнули вперёд очень большим шагом. Многие стали создавать телеграм-каналы. Это классная история. Мне кажется, любая активность должна нравиться. Какая бы она ни была — хорошая или плохая. Многие жалуются на тех, кто жестко критикует, но я считаю, что они молодцы. Потому что плохой пиар — тоже пиар. Они тоже имеют право на существование.

— Не задевает, когда грубая подача касается вас?

— Нет. Это их выбор. Мы же не можем писать в комментариях: «Зачем вы это делаете?» Я нормально к этому отношусь.

— Следите за НБА или Евролигой?

— Не особо. Разве что в соцсетях. Смотрю: Лука Дончич опять 600 очков забил. Мне всегда нравился Шакил О’Нил. Как он кольца отрывал. Да и сейчас он классно ведёт свою жизнь в медиа.