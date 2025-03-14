Лука Дончич блистает, легенда недовольна украинцем, а «Лейкерс», кажется, в кризисе

Проблемы «Лейкерс» на этом выезде были понятны ещё до начала игры — без Леброна, Руи и Хэйса команда лишилась ключевых бойцов ротации. А с «Милуоки» на выезде это равносильно приговору. Даже несмотря на выдающуюся игру от Луки Дончича и лучший матч Остина Ривза за последнее время, «Лейкерс» вновь провалились — третье подряд поражение.

Дончич выложился по максимуму: 45 очков, 11 подборов, три передачи и два перехвата. Причём 29 очков он настрелял ещё до большого перерыва, выдав одну из самых ярких половин сезона. Ривз помог как мог, с 28 очками, восемью подборами и тремя передачами. Далтон Кнехт стал единственным, кто подал голос с лавки, отметившись 10 очками. Остальные? Тишина.

С первых минут «Лейкерс» пытались навязать борьбу, но их защита напоминала дуршлаг. «Бакс» без особых усилий находили свободных игроков на дуге, а «Лос-Анджелес» моментально оказался в роли догоняющего. Бросковые показатели говорили сами за себя: жалкие 14% из-за дуги по ходу первой половины у гостей против чётких атакующих действий хозяев. Гэри Трент и Кевин Портер чувствовали себя так вольготно, а «Лейкерс» не смогли придумать им хоть что-то в ответ.

Лука Дончич, как обычно, тянул команду на себе. В середине второй четверти он выдал личный рывок 10:0 и сократил отставание до двух очков. Но стоило «Лейкерс» получить шанс переломить игру, их защита тут же снова рассыпалась. А против «Бакс» этого сезона такие подарки не проходят.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Яннис Адетокунбо первую половину провёл на «эконом-режиме», но после перерыва включился на полную. «Лейкерс» пытались перекрыть ему проходы, заполняя трёхсекундную зону, но это только делало жизнь проще для шутеров «Бакс». В итоге Яннис закончил матч с количеством передач, которое превзошло весь стартовый состав «Лейкерс», вместе взятый, а Брук Лопес и компания продолжали хладнокровно бомбить гостей с периметра.

Проблемы «Лейкерс» под кольцом стали кричащими. Без Хатимуры и Хэйса у команды не нашлось ни идей в защите, ни вариантов в атаке. Алексей Лень получил свои минуты, но выглядел настолько бледно, что комментатор Реджи Миллер не удержался от прямой критики: «Он никого не держит, не забивает, не берёт подборы. Если вы «Лейкерс», ставьте уже малую пятёрку».

Во второй половине игра окончательно вышла из-под контроля — «Бакс» уверенно топили газ в пол, пока «Лейкерс» беспомощно буксовали в атаке. Дончич и Ривз тянули, как могли, но два человека против идеально настроенного механизма «Милуоки» — это как бороться с ураганом зонтиком.

Видео можно посмотреть на канале FreeDawkins в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Этот матч снова поставил жирный восклицательный знак под главной проблемой «озёрников»: у команды банально нет глубины. Вспоминается игра с «Бруклином», только с другим сценарием: тогда ролевики вытащили, а звёзды провалились, теперь же наоборот. Но итог один: без нормального фронткорта против элиты лиги делать нечего.

Дончич выдал историческую игру, несмотря на итоговый результат. Он стал самым молодым игроком «Лейкерс» с 1962 года, кто смог набрать 45 очков и 10 подборов за матч. Но вряд ли ему от этого легче — поражение получилось слишком унизительным и болезненным. 126:106 — «Милуоки» раздавил соперника. А впереди у «Лейкерс» ещё одно испытание: встреча с «Денвером», где придётся снова ломать голову, как выживать в условиях кадрового голода.