У Стефа Карри — 4000 трёхочковых! Это вообще реально повторить?

Стефен Карри стал первым в истории НБА, кто покорил отметку в 4000 трёхочковых, и не просто укрепил свой статус лучшего снайпера всех времён — он переписал правила игры. Его броски с дальней дистанции превратились в искусство, став обязательной частью современной баскетбольной философии. Теперь вопрос не в том, кто посмеет бросить вызов его рекорду, а в том, докуда сам Карри готов поднять эту недосягаемую планку.

Своё легендарное 4000-е попадание Карри оформил в третьей четверти матча с «Сакраменто», получив передачу от Моузеса Муди. На момент встречи ему не хватало всего двух точных бросков, и он, как всегда, сделал это элегантно и без лишнего шума. Этот момент стал ещё одним блестящим штрихом в карьере игрока, который с каждым броском доказывает, что он золотой стандарт для всех, кто мечтает покорить периметр.

На данный момент единственным игроком, кто сумел преодолеть рубеж в 3000 трёхочковых, остаётся Джеймс Харден. Но даже он безнадёжно отстаёт от Стефа Карри почти на 1000 попаданий. Его возраст — 35 лет, и роль в команде уже не та, чтобы серьёзно увеличить эту статистику. Да, Харден всё ещё меткий стрелок, но мечты о 4000 «трёх» выглядят скорее как фантазии.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Так кто же из сегодняшних снайперов способен приблизиться к этому космическому достижению?

Дэмьен Лиллард — очевидный претендент. На его счету уже 2794 трёхочковых за 13 сезонов. Он стабильно кладёт около 3,1 дальнего за игру, и, если выдержит такой темп ещё пять-шесть лет, шансы на 4000 вполне реальны. Но тут тоже есть загвоздка: Лилларду – 34, а возраст и изменения в игре команды могут поставить подножку его эффективности.

Клэй Томпсон — ещё один претендент, но его шансы выглядят куда более скромно из-за возраста и череды травм. Сейчас на его счету 2667 точных трёхочковых, и, даже если он продолжит держать свою среднюю результативность ещё несколько лет, этого может не хватить для заветных 4000. Самая большая проблема Томпсона — его физическое состояние. После серьёзных травм он уже не тот убийственный снайпер, каким был раньше, а значит, его продуктивность, скорее всего, угаснет быстрее, чем у Карри или Лилларда.

Бадди Хилд — один из самых недооценённых мастеров дальнего броска в лиге. За девять сезонов он уже настрелял 2093 «трёхи», и со стабильными 3,0 попадания за игру у него есть реальный шанс добраться до 4000, если он сможет держать этот темп ещё восемь-девять лет. Но есть одна загвоздка — роль Хилда в команде. Со временем она может измениться, что неизбежно скажется на его возможностях для бросков. А Хилду и так уже 32 года.

Донован Митчелл и Джейсон Тейтум, сезон-2024/2025 Фото: Getty Images

Среди более молодых звёзд особого внимания заслуживают Донован Митчелл и Лука Дончич. У Митчелла 1593 точных трёхочковых за восемь сезонов, и, если он останется на этом уровне ещё 10-12 лет, у него есть шанс приблизиться к магической отметке в 4000 дальних попаданий. А вот Лука — это вообще другая история. Ему всего 26, а на счету уже 1320 реализованных «трёх». С его бешеным темпом и талантом он может стать одним из самых ярких претендентов на то, чтобы переписать историю.

Но и это ещё не всё. Джейсон Тейтум — ещё один интересный игрок в этой гонке. Он стабильно кладёт по две–три «трёшки» за матч, и сейчас у него их 1517 — это значит, что за следующие 10-13 лет карьеры он может легко оформить примерно 4000 попаданий. А как вам Энтони Эдвардс? Этот парень уже сейчас реализует около трёх дальних за игру, и если сможет держать такой уровень, то у него есть все шансы оставить всех позади и перевалить даже за 5000 через 16-17 лет. При этом у него сейчас 1051 удачная «трёшка» за карьеру.

Стоит помнить, что никакие расклады не учитывают возможные травмы и длительные простои на площадке.

Что касается самого Карри, его рекорд — это далеко не финальная глава. Например, в ESPN уже предсказывают, что он может уйти из лиги с сумасшедшими 4800-5000 трёхочковых, особенно если «Голден Стэйт» продолжит грамотно управлять его игровым временем, сохраняя его на пике формы. Однако главный вопрос — захочет ли сам Карри оставаться в игре так долго или предпочтёт уйти красиво, на вершине.

На вопрос о возможных 5000 попаданий Карри лишь спокойно заметил: «Я здесь и сейчас… а ведь 2974 [попадания] казались чем-то из другой жизни». Финальная цифра пока остаётся загадкой, но ясно одно: этот рекорд останется недосягаемым минимум на несколько десятилетий.